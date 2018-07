AUSSENHANDEL

Nordamerikas Fahrradeinfuhren sind trotz der Erhöhung der Einfuhrzölle in diesem Jahr um etwa 20 v. H. gestiegen und dürften rund 1,1 Mill. Stück erreichen. Damit stieg der Marktanteil der Importräder um zwei auf 41 v. H. Die amerikanische Fahrradindustrie verkaufte mit 1,7 Mill. Stück fast 200 000 mehr als in 1954.

Das britische Außenhandelsdefizit stieg im November um 69,2 Mill. £. Wie das Handelsministerium mitteilt, gingen die Exporte um 5,5 auf 262,2 Mill. £ zurück, während die Importe um 8,1 auf 341,5 Mill. £ zunahmen.

Zwischen Österreich und der UdSSR ist für 1956 ein Abkommen über den gegenseitigen Warenverkehr unterzeichnet worden. Das Volumen des Warenaustausches wurde für jede Seite auf einen Wert von 19,5 Mill. $ festgelegt und übersteigt den Umfang des bisherigen Abkommens um 40 v. H.

Das Außenhandelsergebnis der Bundesrepublik hat schon im November die Vorjahreszahlen überschritten. In den ersten elf Monaten d. J. erreichte der westdeutsche Außenhandelsumsatz einen Wert von 45 Mrd. DM und übertraf damit bereits um 2,6 Mrd. DM das Gesamtergebnis des Vorjahres.

Eine neue deutsch-rumänische Zahlungsvereinbarung ist für das kommende Jahr in Frankfurt/Main zwischen der Rumänischen Staatsbank und der Rhein-Main-Bank AG sowie der Süddeutschen Bank AG abgeschlossen worden. Das Warenprotokoll für das kommende Jahr mit einem Volumen von 30 Mill. £ in jeder Richtung wurde schon am 15. Dezember zwischen dem Ostausschuß der Deutschen Wirtschaft und der rumänischen Agroexport vereinbart.

AUSLAND