Scba., Insel Riems

Inmitten einer heiteren, landschaftlich überaus reizvollen Inselwelt zittern die Menschen vor. dem langen Arm des Staatssicherheitsdienstes (SSD). Die ganze Ostseeinsel wird eingenommen von der sowjetzonalen "Staatlichen Forschungsanstalt für Tierseuchen", und die Bewohner der Insel sind die wissenschaftlichen Mitarbeiter und technischen Angestellten des Instituts mit ihren Angehörigen. Es ist keine sehr große Insel – 1250 m lang und zwischen 60 und 300 m breit. Sie liegt im Greifswalder Bodden, und es gibt Leute, die Deutschland gut kennen und doch nie etwas von der Insel Riems gehört haben.

Die Professoren Waldmann und Löffler, die 1912 das Institut gründeten, hätten sich keine idealere Lage für ihre Forschungsstätte wünschen können. Und diese ideale Lage hat auch heute noch die Kraft, Menschen auf der Insel festzuhalten, deren Freiheitsdrang sie aus weniger idealer Umgebung wohl längst in den Westen geführt hätte.

Als Staatsbetrieb unterstand die Insel bis 1945 dem Innenministerium, wurde nach 1945 der Deutschen Wirtschaftskommission unterstellt und untersteht neuerdings direkt dem Gesundheitsministerium der "DDR". Das Institut gilt in Fachkreisen als das größte seiner Art in Europa. Dort wird nach einem von Waldmann und Löffler in jahrzehntelanger Arbeit entwickelten Verfahren aus lebenden Rindern das "Riemser Vakzin" hergestellt, ein gegen Maul- und Klauenseuche immunisierender Impfstoff. Außerdem werden Mittel zur Bekämpfung des Schweinerotlaufs, der Geflügelpest, der Beschälseuche und der Staupe gewonnen. Neuerdings befaßt man sich dort auch mit der Herstellung eines Mittels zur Bekämpfung der Tollwut.

Im Norden der Insel sind die Laboratorien, im mittleren Teil die Wohnhäuser. Zum Institut gehört außerdem die benachbarte kleine Insel Koos, wo die Rinderherden weiden, aus denen der Impfstoff gewonnen wird.

Es ist ein sehr isoliertes Leben auf dieser Insel. Nur zwei Seilbahnen und ein Motorboot verbinden die Insel mit dem Festland. Es ist schwer für Außenstehende, auf die Insel zu kommen. Noch schwerer ist es für Inselbewohner, sich von der Insel abzusetzen. Der Wunsch dazu ist auch gewiß nicht bei allen gleich stark. Denn die Riemser erfreuen sich einer privilegierten Existenz. Die eigenen Rinderherden, die ja zur Gewinnung des Impfstoffs gebraucht werden, stehen im übrigen ganz für den Inselkonsum zur Verfügung. Während daher in der Sowjetzone die Ernährung vielenorts schlecht und an manchen Stellen katastrophal ist, herrscht auf der Ostseeinsel Riems ein schlaraffenlandartiger Überfluß an Fleisch und Wurst und Butter und Fett. Man hat auch sonst Grund, sich einigermaßen sicher zu fühlen. Wenn es je zu kriegerischen Auseinandersetzungen käme, dann hoffen viele Bewohner der Insel wohl im stillen, ebenso wieder "übersehen" zu werden, wie sie während des letzten Krieges "übersehen" worden sind.

Das alles hat den Leiter und Begründer des Instituts, Professor Waldmann, nicht von der Flucht Zurückhalten können; er ging nach Argentinien, um dort sein Werk fortzusetzen. Mit ihm gingen seine beiden Mitarbeiter Dr. Petermann und Dr. Hobohm. Waldmanns Nachfolger wurde Professor Erich Traub, und auch er hat inzwischen mit seiner Familie die Insel in Richtung Westen verlassen. Seit dem Abgang so schwer entbehrlicher Fachkräfte ist der Überwachungsring um die Insel noch fester gezogen worden – ein eiserner Ring um einen goldenen Käfig.