Inhalt Seite 1 — Kartellgesetz wirkt in jetziger Fassung als Zwangsjacke Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Zentralproblem der deutschen Individualversicherung ist zur Zeit die Frage, ob dieser Wirtschaftszweig unter das sogenannte Kartellgesetz fallen soll. Nach dem zweimaligen Votum des Bundesrates sollte die Versicherungswirtschaft aus diesem Gesetz herausgenommen werden. Dieser Standpunkt deckt sich mit ihrem eigenen. Diese Frage ist bisher leider unter einem Aspekt behandelt worden, den man als sekundär bezeichnen muß, während die für die Versicherungswirtschaft geradezu tödlichen Gefahren bisher kaum zur Erörterung gekommen sind. Denn der Bundesrat und das Bundeswirtschaftsministerium streiten sich in erster Linie darum, ob die Funktionen der Aufsichtsbehörde, ausreichen, um für die Versicherungswirtschaft das sicherzustellen, was mit dem Gesetz beabsichtigt ist. In der Tat sollte man annehmen, daß eine solche seit 50 Jahren bewährte Aufsichtsbehörde für einen speziellen Wirtschaftszweig die beste Institution sei, um Mißbräuche zu verhüten. Es kommt aber entscheidend auf etwas anderes an. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen wird in der Öffentlichkeit meistens das „Kartellgesetz“ genannt. Dabei ist das Kartell doch nur das Maximum der Wettbewerbsbeschränkung in Form der verbindlichen Verpflichtung, festgelegte Prämien einzuhalten, eventuell sogar mit einer Bußgeldverpflichtung bei Verstoß. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen enthält außer dem Verbot jenes Maximums auch noch das Verbot einer weiten Skala von Handlungen, die zur Beschränkung des Wettbewerbs führen können. In dem Verbot dieser Handlungen, die geeignet sind, gewerbliche Leistungen durch Beschränkung des Wettbewerbs zu beeinflussen (§ 1 des Gesetzes), liegt bei ihrer Anwendung auf die Individualversicherung die ganze Problematik; denn diesen § 1 auf die Individualversicherung anwenden, heißt: das Funktionieren der Individualversicherung überhaupt verbieten.

Schon im Grundsätzlichen hat sich die Bundesregierung mit der Einbeziehung der Versicherungswirtschaft in das Gesetz in einen unverständlichen Widerspruch zu sich selbst begeben; denn sie sagt in ihrer amtlichen Begründung, im Hinblick auf die Marktbereiche mit unvollständigem Wettbewerb, daß der Gesetzgeber sich der Gefahr eines wirklichkeitsfremden Schematismus aussetzen und schwere wirtschaftliche Schäden heraufbeschwören würde, wenn er eines theoretischen Prinzips wegen auf diesen Märkten den vollständigen Wettbewerb wiederherstellen wollte.

Nun ist aber doch, wie allgemein anerkannt ist, der Markt der Versicherungswirtschaft ein solcher mit unvollständigem Wettbewerb; denn in der Individualversicherung ist das Angebot an Versicherungsleistungen theoretisch (und weitgehend praktisch) beliebig vermehrbar, also unbegrenzt. Es verwundert sehr, daß die Bundesregierung an dieser, Tatsache völlig vorübergegangen ist und damit für die Versicherungswirtschaft jene schweren wirtschaftlichen Schäden selbst heraufbeschwört, von denen sie spricht. Dabei hat sie für andere Märkte mit unvollständigem Wettbewerb großzügige Ausnahmen und Befreiungen im Gesetz zugelassen: wie für die Forst- und Landwirtschaft, die Banken (mit dem § 36 des Kreditwesengesetzes), die Verkehrswirtschaft sowie die Gas-, Wasser- und Energiebetriebe.

Man soll aus dieser Stellungnahme der Versicherungswirtschaft nicht den Schluß ziehen, als ob sie den Wettbewerb ablehne. Sie sieht ihn trotz allem als die Grundlage ihres Gewerbes an, und sie bekennt sich nachdrücklichst zu den Prinzipien der freien Marktwirtschaft. Mögen gemeinsame Grundlagen über den Schadenbedarf entwickelt werden, mögen daraus Tarifvorschläge abgeleitet werden – immer bleibt es doch dem einzelnen Versicherungsunternehmen überlassen, ob und wie weit es sich in seiner Prämienpolitik an diese Erfahrenssätze halten will.

Auf dem Gebiet der Bedingungen sowie Klausein bleibt ferner immer noch Raum für die individuelle Behandlung von Sonderfällen. Insbesondere der Kostenanteil ist dem vollen Druck des Wettbewerbs ausgesetzt. Abgesehen davon sind Elemente des Wettbewerbs in der Versicherungswirtschaft die Kulanz und Schnelligkeit in der Schadenregulierung. Auch in früherer Zeit hat es durchaus nicht überall in der Versicherungswirtschaft das verbindliche Kartell gegeben, und immer waren Außenseiter vorhanden, die für den notwendigen Wettbewerbsdruck sorgten!

Im einzelnen sei an folgenden Beispielen die Unmöglichkeit gezeigt, es bei der Unterstellung der Versicherungswirtschaft unter dieses Gesetz zu belassen.

1. § 1 des Gesetzes bestimmt: „Verträge, die Unternehmen zu einem gemeinsamen Zweck schließen, sind unwirksam, soweit sie geeignet sind, die gewerblichen Leistungen durch Beschränkungen des Wettbewerbs zu beeinflussen.“