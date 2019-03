Kr., Dresden

Dresden soll das Zentrum der sowjetzonalen Atomforschung werden. Hier ist an der Technischen Hochschule kürzlich die bisher einzige deutsche Fakultät für Kerntechnik gegründet worden, an der die wissenschaftlichen Kader für die Forschung und Anwendung der Atomenergie ausgebildet werden sollen. Zu ihrem Dekan wurde der Physiker Prof. Dr. Macke ernannt, der als sowjetzonaler Vertreter an der Genfer Konferenz der Atomwissenschaftler teilgenommen hat. Im Norden der Stadt ist bereits ein Industriegelände geräumt worden, damit hier 1956 der von der Sowjetunion zu liefernde Atommeiler aufgestellt werden kann. Dieser soll alle für industrielle Zwecke benötigten radioaktiven Isotope liefern. Der "volkseigene" Betrieb Bergmann-Borsig in Berlin-Wilhelmsruh entwickelt die Elektromaschinen dafür und erhielt für diesen Auftrag 8,6 Mill. Ostmark aus einem 500 Millionen-Forschungsfonds der Sowjetzonenregierung.