Sie werden sich vielleicht wundern, daß Sie im Kino sitzen, ohne einen Pfennig zu bezahlen. Aber da ich die Importlizenz für diesen Film nicht bekam, obgleich ich sie rechtzeitig beantragte, blieb mir laut „Runderlaß 60/52“ nichts anderes übrig, als dieser unverzeihliche Idealismus.“ Mit diesen offenherzigen Worten begrüßt Werner Graßmann in diesen Tagen allabendlich die Besucher seines studio 1, des „kleinsten Kinos Europas“ in der Hamburger Schmilinskystraße.

Graßmann hatte seit etwa eineinhalb Jahren seinen dreimal dreißig Zuschauern pro Tag ein Programm mit klassischen Werken der Filmkunst geboten, die er zur Hälfte aus öffentlichen Archiven und privaten Sammlungen verschiedener Länder kostenlos entlieh. Niemand hatte auch nur den geringsten Makel an den Geschäften von Hamburgs jüngstem Kinobesitzer entdecken können, bis es der Bundesstelle für den Warenverkehr der gewerblichen Wirtschaft, Sitz Frankfurt/Main, vor einigen Wochen einfiel, sich das studio 1 einmal ernsthaft vorzunehmen. Das Ergebnis war, Graßmann habe seit Bestehen seines Kintöpfchens ständig gegen den Runderlaß Außenwirtschaft 60/52 verstoßen, der Importlizenzen regelt. Sofort wurde aus Frankfurt ein Devisenprüfer geschickt, der bei Graßmann ein dreitägiges Ermittlungsverfahren durchführte, Devisenübertretung feststellte und den jungen Mann ermahnte, ausländische Filme künftig nur mit bundesbehördlicher Genehmigung einzuführen.

Bald hatte Graßmann Gelegenheit, zu zeigen, daß die Reise des Frankfurter Abgesandten nicht vergebens war. Als er den Stummfilm „Die Weber“ aus der Schweiz gratis erhalten konnte, wandte er sich mit der Bitte um Importlizenz an das Staatliche Außenhandelskontor in Hamburg. Drei Tage später wurde Graßmanns Gesuch nach Frankfurt weitergereicht. Dann hörte er nichts mehr. Nach zwei Wochen wandte er sich schließlich wieder an das Außenhandelskontor. Zwei Fernschreiben wurden nach Frankfurt durchgegeben, eine Antwort aber kam nicht. Als man anrief, erklärte der zuständige Sachbearbeiter nur, es seien noch Rückfragen nötig. Am Tag darauf rief Graßmann selbst in Frankfurt an. Eine Sekretärin erklärte ihm, der Sachbearbeiter sei inzwischen erkrankt und in der Akte finde sich keine Notiz. Am Nachmittag desselben Tages – am übernächsten Tag sollten die „Weber“ anlaufen – telephonierte Graßmann erneut. Er erhielt den gleichen Bescheid, den schon das Außenhandelskontor bekommen hatte: „Es sind noch Rückfragen nötig.“ Als diese „Rückfragen“ auch am Aufführungstag nicht gestellt worden waren, beschloß Graßmann kühn, den Film, den er in Händen hielt, zu spielen, auch ohne behördliche Zustimmung. In dem bewußten Runderlaß steht nämlich, daß Interessentenvorführungen erlaubt seien, wenn kein Eintritt erhoben wird.

An Graßmans Beschluß, auf eine Wochenkasse zu verzichten, schmerzte ihn neben dem finanziellen Ausfall am meisten, daß er sein Vorhaben nicht zu Werbezwecken ausnutzen konnte, da das bekanntermaßen ein Verstoß gegen das Gesetz wider unlauteren Wettbewerb darstellt.