Bei der Ottensener Eisenwerk AG, Hamburg-Altona, exerziert die Willy H. Schlieker-Gruppe vor, was eine zielstrebige Leitung aus einem Betrieb machen kann, der lange Zeit im Schatten der Konjunktur gelegen hat, weil es ihm an „jungem Blut“ mangelte. Schlieker hat sich hier keine leichte Auf gäbe, gestellt, denn die Zerissenheit des Unternehmens in vier räumlich voneinander getrennte Betriebe belastet die Ertragskraft erheblich, wobei hinzukommt, daß drei Betriebe in ihrem Arbeitsablauf durch besondere Umstände gehemmt werden. Werk 1 (Kesselbau) und Werk 2 (Maschinenbau) sind ein Opfer der Lärmbekämpfung geworden. Im Laufe der Jahre wurden sie von Wohngebieten umschlossen und können nur unter einschränkenden Auflagen der Behörden arbeiten. Das Werk 3 (Peute-Werft) leidet unter seinem Standort oberhalb der Elbbrücken, der den Bau größerer Seeschiffe nicht zuläßt, weil diese die Brücken nicht passieren können. Da Binnenschiffe wegen des lahmliegenden Oberelbeverkehrs nicht verlangt werden, ist man auf den Bau seegehender Schiffe angewiesen. Als Schlieker 1952 die Aktienmajorität übernahm (er besitzt 94 v. H. des AK), war ihm klar, daß nur eine Betriebskonzentration die Gesellschaft am Leben erhalten konnte. So begann er sich schließlich in Hamburger Hafen, auf Steinwerder, anzusiedeln. Als nach langwierigen Verhandlungen die behördliche Genehmigung zum Bau der ersten Helling vorlag, wurde drei Monate später dort bereits das erste Schiff auf Stapel gelegt, das im Frühjahr fertiggestellt sein wild. Die Erlaubnis zum weiteren Aufbau der Werft hofft man nach zeitweise ins Stocken geratenen Verhandlungen – zu Beginn kommenden Jahres zu erhalten.

Es spricht für eine vorsichtige und sinnvolle Betriebsplanung, wenn die Errichtung des Zentral Werkes Steinwerder in klar umrissenen Aufbaustufen erfolgen soll. Die erste Stufe wird etwa 15 Mill. DM erfordern, die in der Hauptsache durch die Schlieker-Gruppe bereitgestellt werden. Dank einer inzwischen bei Ottensener Eisen durchgeführte Kapitalverdoppelung auf 5 Mill. DM sind auch über den Kapitalmarkt eigene Mittel beschafft worden. Die Ottensener Eisenwerk AG ist der einzige Berührungspunkt, den die Schlieker-Gruppe zum Kapitalmarkt besitzt. Diese Verbindung soll offensichtlich gepflegt werden. Darauf deutet auch die auf der letzten HV ausgesprochene Dividendengarantie von 6 v. H. für die freien Aktionäre hin. Um den Kontakt noch breiter zu gestalten, beabsichtigt Schlieker, seinen Einfluß bis auf etwa 75 v. H. des AK zu reduzieren. Seine Politik der „guten Optik“ findet ihre Bestätigung in der Ankündigung, für 1955 eine Dividende von 7 v. H. ausschütten zu wollen. Eine zweite Kapita1erhöhung zu einem späteren Zeitpunkt dürfte im Bereich des Möglichen liegen.

Mit Hilfe der Konzernbeziehungen, durch personelle Umbesetzungen und rationelle Arbeitsmethoden hat die Gesellschaft trotz der bestehenden Schwierigkeiten einen beachtlichen Aufschwung genommen. Der Umsatz stieg von 9 Mill. DM in 1951 auf rund 40 Mill. DM in 1955, die Zahl der Arbeitskräfte von 700 auf 2000. Der vorliegende Auftragsbestand sichert dem Unternehmen für ein Jahr volle Beschäftigung. K. W.