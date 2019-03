Jahrhundertelang war die Graphik eine bevorzugte Domäne privater Sammelleidenschaft, Sie, galt als Kunst für den "kleinen Mann", für den Bürger, der hier seine sammlerischen Ambitionen, seine speziellen Neigungen, seinen persönlichen Geschmack ausleben konnte. Er sammelte Dürers Holzschnitte oder englische Jagdblätter, einen einzelnen Künstler, eine bestimmte Epoche oder alles über Venus und Amor, und welche Unsummen an Glück und Befriedigung, an Lebensgewinn er daraus zog,-wenn er abends allein im Kreis gleichgestimmter Freunde seine Schätze betrachtete, das mag man bei Adalbert Stifter nachlesen.

Diese geduldigen, opferbereiten, enthusiastischen Sammler sind längst ausgestorben. Ihre Schätze wanderten gegen Ende des 19. Jahrhunderts in die Kupferstichkabinette der Museen, wobei "Kupferstich" offensichtlich als pars pro toto gemeint ist: die heutigen Kupferstichkabinette umfassen Druckgraphik jeder Art, ja, sogar Handzeichnungen und Aquarelle, das heißt alles, was nicht in Öl gemalt ist und darum normalerweise im Museum nicht gehängt wird.

Und damit stehen wir vor einem Dilemma heutiger musealer Praxis, das dringend nach einer Lösung verlangt. Es hat sich nämlich in den letzten Jahrzehnten eine radikale Umwertung der Graphik. vollzogen. Man hat, seitdem die privaten Graphiksammler abgetreten sind, eben den Eigenwert, die Eigenständigkeit der Graphik entdeckt, und daß sie keineswegs nur die Aufgabe hat, de künstlerischen Findungen der Maler sozusagen in kleiner Münze an den Mann zu bringen. Die Kupferstichkabinette, die ursprünglich als Sammelbecken für zweitrangige Kunstprodukte gedacht waren, gewinnen eine immer größere Bedeutung, und die Museen müssen versuchen, dem Rechnung zu tragen.

Die Hamburger Situation ist in ihrem Verhältnis: zwischen "Kunsthalle" und "Kupferstichkabinett" besonders zugespitzt, aber doch wohl für viele Museen symptomatisch. Von Dürer beispielsweise besitzt die Hamburger Kunsthalle nicht ein einziges Bild, dafür aber sein graphisches Werk in seltener Vollständigkeit. Dutzende hinreißend schöner Rembrandt-Zeichnungen werden in den Schränken des Kupferstichkabinetts bewahrt, während in der Niederländischen Abteilung der Kunsthelle nur zwei nicht sonderlich bedeutsame Frühwerke des Meistfers hängen. Ähnlich liegt es bei den Modernen, bei Daumier, Manet, Toulouse-Lautrec, und sicher, sind die 150 graphischen Arbeiten von Münch nicht weniger wichtig als die drei Ölbilder, die der Kunsthalle ebenfalls gehören.

Nun kann sich der Besucher zwar in Hamburg und in jedem anderen Kupferstichkabinett alle ihn interessierenden Blätter vorlegen lassen. Von dieser Möglichkeit wird jedoch nur selten und fast ausschließlich von Kunsthistorikern und Studenten Gebrauch gemacht. Wie aber lassen sich die in den Kupferstichkabinetten verborgenen Schätze ans Licht heben? (Und nur dann, wenn sie der Öffentlichkeit zugänglich werden, ist schließlich auch der große finanzielle Aufwand gerechtfertigt, den das Komplettieren der graphischen Sammlungen ständig erfordert!) Die einfachste Lösung wäre ohne Frage; wenigstens den bedeutendsten graphischen Blättern einen festen Platz an den Wänden der Museen zu gönnen. Dagegen spricht, neben dem chronischen Raummangel unserer Museen, die ja ohnehin einen großen Teil ihrer Gemälde ins Magazin verbannen müssen, die Empfindlichkeit graphischer Arbeiten, die nach Ansicht der Experten nicht dauernd der Einwirkung des Lichts ausgesetzt sein dürfen. Dies Argument ist in vielen Fällen stichhaltig – zuweilen allerdings verbirgt sich dahinter die überholte Auffassung, daß Graphik etwas Zweitrangiges sei, und in einem Museum als einer Ansammlung von Gemälden nichts zu suchen Habe.

Aus diesem Dilemma hat nun die Hamburger Kunsthalle einen Ausweg gefunden, der weithin Beachtung und Nachfolge verdient; In wechselnden Ausstellungen werden die Schwerpunkte der unübersehbar reichen graphischen Sammlung vor dem Museumsbesucher ausgebreitet, und zwar nicht im Kupferstichkabinett, vor dem der Laie nun einmal eine schwer überwindbare Scheu hat, sondern in eigens dafür reservierten Museumsräumen.

Gegenwärtig sieht man dort "Die Anfänge der italienischen Graphik und ihre Entwicklung in der Renaissance", eine Sammlung von 180 Blättern, die in Deutschland nicht ihresgleichen hat und die der Hamburger Kunsthändler Georg Ernst Harzen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts zu seinem privaten Vergnügen und mit einem erstaunlichen Kunstinstinkt zusammenbrachte (sein Nachlaß ging 1869 an das Kupferstichkabinett). Freilich werten wir heute anders als Harzen und werden dessen Vorliebe etwa für Marc Antonio Raimondi gewiß nicht teilen, der nicht nur seinen Freund Raffael, sondern – auch Dürer unbedenklich kopierte, mit dem Erfolg, daß seine Stiche den Dürerschen Originalen lange Zeit vorgezogen wurden. Andererseits hat auch Dürer italienische Findungen, gelegentlich unverändert übernommen, wie die Figurengruppe aus einem ferraresischen "Tod des Orpheus"; der er dann freilich mit einem herrlichen Waldstück einen sehr deutschen Hintergrund hinzufügte. Diese Dürerschen Bäume haben dann wieder in Italien Schule gemacht, und es ist ungemein reizvoll, auf den ausgestellten Blättern diese rege Kommunikation zwischen Norden und Süden zu verfolgen. Die eigentliche Entfaltung der italienischen Graphik vom streng linearen Stil der frühen Kupferstiche bis zur malerischen Weichheit der Radierungen des Parmiggianino vollzieht sich indessen ohne fremde Einflüsse. Es sind die gleichen Impulse, die auch die stürmische Entwicklung der Malerei in dieser erregenden Epoche von 1460 bis 1560 bestimmen. Und hier, in der graphischen Dimension, erlebt man die einzelnen Phasen dieser Entwicklung und ihrer landschaftlichen Abwandlungen – Florenz, Ferrari, Venedig – in jener äußersten Prägnanz, die der Graphik eigentümlich sind. Die Graphik zwingt zu klaren Entscheidungen, sie erlaubt kein Ausweichen ins Unbestimmte und Ungefähre, sie ist Extrakt (nicht Surrogat) des künstlerischen Wollens, und immer ist ihr, schon vom Technischen her, ein Element der Nüchternheit beigesellt. Um dieser Qualitäten willen, die wir neuerdings wieder sehr hoch einschätzen, sollten unsere Museen Graphik nicht nur sammeln, sondern in lebendigen Kontakt mit den Besuchern bringen. H. Sello