Als die Nachricht kam, daß bei der Betriebsratswahl der Westfalenhütte AG in Dortmund 16 Kommunisten – davon 15’eingeschriebene Mitglieder der KPD – in den 25köpfigen Betriebsrat gelangt seien, ging eine Welle des Erschreckens durch die Bundesrepublik. Sensationelle Schlagzeilen hoben das Ereignis in das "rechte Licht". Eine dienstwillige Claque sorgte hinter dem Eisernen Vorhang für den dort wünschenswerten Widerhall. Gewiß – es ist nicht angebracht, den bolschewistischen Einbruch in den Betriebsrat der Westfalenhütte zu bagatellisieren – aber es ist ebenso falsch, ihn zu dramatisieren.

Von einer politischen Radikalisierung der Industriearbeiterschaft an der Ruhr sollte man in diesem Zusammenhang nicht sprechen. Wohl aber stellt sich die Aufgabe zur Erkenntnis der kommunistischen Taktik bei der sozialpolitischen Durchdringung und Eroberung der Betriebe. Soviel ist heute klar, daß es den Kommunisten dank der Einheitsliste und dank dem Persönlichkeitswahlsystem, auf das die IG Metall so sehr erpicht war, dank auch eines (trotz sozialer Spitzenleistungen) nicht ganz spannungsfreien Betriebsklimas gelungen ist, die absolute Mehrheit in der Betriebsvertretung an sich zu reißen. Bei der Wahl hatten sich die Stimmen von 11 058 Belegschaftsmitgliedern oder 91,5 v. H. der Gesamtbelegschaft als gültig erwiesen. Jeder konnte seine Stimme 25mal einsetzen, um nämlich die 25 Mitglieder des Betriebsrates zu wählen. 276 450 Stimmen würde das ergeben haben. Tatsächlich gelangten aber nur 125 703 Stimmen zum Einsatz. Über die Hälfte der Wahlberechtigten wählte jeweils weniger als 25 Kandidaten, oftmals nur vier oder fünf. In der Regel waren es die Gemäßigten. Daß du Kommunisten, trotz der geringeren Stimmenzahl von 50 446, gegenüber 56 228 der Sozialisten, ihre Kandidaten samt und sonders durchdachten, lag einfach daran, daß die sozialistischen Wähler ihre Stimmen durch überhöhte Konzentration auf ihre Spitzenkandidaten "verpulvert" haben, so daß diese Stimmen dann den übrigen Kandidaten fehlten.

Das erklärt das Ergebnis der Wahl, deren technischer Verlauf weitgehend im Bereich der Arithmetik liegt. Geht man von der Theorie aus. – die im übrigen nahe bei der Praxis und der Wahrheit liegen dürfte –, daß alle Gefolgschaftsleute der Kommunisten ihr Stimmrecht 25mal wahrgenommen haben, dann steht man der Tatsache gegenüber, daß 2000 von fast 12 000 Belegschaftsmitgliedern genügten, um den Kommunisten die Mehrheit im Betriebsrat zu erobern – 2000, also noch nicht einmal 20 v. H. der Gesamtbelegschaft, die durch geschickte Propaganda von Mund zu Mund und durch Handzettel systematisch für ihre Aufgabe gedrillt worden waren. Ein Beispiel der bewährten bolschewistischen Taktik, durch eine entschlossene Minderheit uneinige Mehrheiten über den Haufen zu rennen!

Über der Wahl standen die Schatten der christlich-sozialistischen Gewerkschaftsstreitigkeiten, aber auch die Schatten der letzten Lohnverhandlungen, bei denen der IG Metall eine Reihe taktischer Unklugheiten unterlaufen ist. Die Verlegung der Lohnstreitigkeiten in die Betriebe (nach dem Malheur bei der Westfalenhütte jetzt von der IG Metall stillschweigend korrigiert) und die Einheitsliste (statt der von den Angestellten der DAG vorgeschlagenen Gruppenwahl) waren weitere günstige Voraussetzungen für die Kommunisten. Während die Sozialisten in den Aufsichtsräten tagten, waren die Kommunisten im Betrieb aktiv. Menschliche Unzulänglichkeiten und die Selbstgefälligkeit einiger der sozialistischen Funktionäre taten ein Übriges. Das geistige Oberhaupt der Kommunisten im Betriebsrat der Westfalenhütte aber, Dombrowski, lehnt für sich und seine Gesinnungsgenossen einen Eintritt in den Aufsichtsrat der Westfalenhütte, der ihm nach dem Mitbestimmungsrecht möglich wäre, mit der Begründung ab, daß er auch in der weiteren Zukunft seine Arbeit auf den Betrieb konzentrieren wolle... H.