Von Wolfgang Ebert

Beinahe gleichzeitig erscheinen zwei Romane, die in Italien – südlich Rom – ihren Schauplatz haben, beide in einer bestimmten, wenn auch sehr verschiedenen Beziehung zu Amerika stehen und sich doch unterscheiden wie Feuer und Wasser. Sie gegeneinander abzugrenzen reizt, weil es sich bei dem Autor des einen Buches um einen Deutschen, um den bisher vor allem durch Opernlibretti bekanntgewordenen Heinz von Cramer, bei dem des anderen um den in seiner Heimat sehr beachteten Italiener Mario Soldati handelt, der sich bei uns durch seinen Erzählband "Die geheimen Gründe" und als Regisseur zahlreicher Filme eingeführt hat.

Gewiß sind beide nicht stellvertretend für die zeitgenössische Literatur ihrer Länder zu werten. Dennoch äußern sich in ihren Werken Wesenszüge, die beider Belletristik in besonderem Maße eigentümlich sind. In seinem Roman setzt

Mario Soldati: "Briefe aus Capri"

die spezifisch italienische Novellentradition fort. Ihr Urahne war Boccaccio, dem freilich das psychologische Raffinement etwa eines Alberto Moravia noch nicht zur Verfügung stand. Genau das aber besitzt Soldati, dem es zu allererst um die "geheimen Gründe" des Verhaltens seiner Menschen geht. Die atemlose Spannung, die den Leser befällt, rührt nicht nur von der mit brillanter Technik gesteigerten Story, sondern vor allem von jenem Quantum Unabwägbaren in den zwischenmenschlichen Beziehungen, das Soldati offenläßt. Zugleich verankert dies den italienischen Autor – im Gegensatz zum Deutschen – ganz im Diesseits. Ein Diesseits, welches so um seine Menschen zentriert, daß die Landschaft nicht einmal mehr als Staffage dient, während von Cramer, von ihrer Faszination gebannt, sie eng an sein Thema gegürtet hat.

Bezeichnend ist dabei schon, welches Italien – und damit welche Menschen – beide Autoren wählten: Soldati den Raum Rom-Neapel-Capri, ein – jetzt nur literatur-geographisch gesehen – Allerwelts-Touristen-Italien; von Cramer die Insel Ponza im Golf von Neapel, ein karger, steiniger, von der Zivilisation und sogar vom Fremdenverkehr vergessener Flecken.

Wenn auch auf verschiedener Ebene, so haben beide Autoren gemeint, daß ihre Helden am Ende völlig einsam bleiben. Nur ist es von Cramers alte Frau von Anfang an, während es sich bei dem Helden Soldatis um einen fortschreitenden Prozeß der Isolierung handelt. Sein Harry Perkins, ein amerikanischer Kunsthistoriker – mit einer etwas kühlen Amerikanerin verheiratet, die ihm seelisch viel, körperlich wenig bedeutet –, verstrickt sich hoffnungslos in die Netze einer sehr elementaren, einfachen Italienerin mit eindeutiger Vergangenheit und stets geheimnisumwitterter Gegenwart. Hin- und hergerissen zwischen diesen Frauen sind es eben jene Briefe aus Capri, die die entscheidende Wende herbeiführen. Es sind glühende Liebesbriefe, die seine Frau an einen jungen Italiener vom Typ der "Piazza-Fliegen" gerichtet hat. Beide Amerikaner erliegen also dem Eros dieses Landes, beide sind Getäuschte, beide Illusionen erlegen, beide leiden tief an ihrer Schuld. Nicht nur dieses Doppelspiel mit ambivalenten Werten erinnert an die Novellen Stefan Zweigs – auch die ausschließliche Begrenzung auf das Erotische – die auch bei Soldati ohne Peinlichkeit bleibt – und die äußerst effektvolle Rasanz des Stils könnte von dem großen Wiener Schriftsteller stammen. Soldati, der Italiener, verwirklicht das ihm Mögliche, er begnügt sich mit einem technisch vollendeten Wurf, dessen Ziel in Sichtweite bleibt und nicht verfehlt werden kann. "Nur" um den Menschen geht es ihm – dem Deutschen Heinz von Cramer geht es um mehr: Sein Roman