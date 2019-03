Die HV der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG (MAN) in Augsburg hat antragsgemäß beschlossen, für 1954/55 (30. 6.) aus 3,93 (3,49) Mill. DM Gewinn einschl. 0,29 Mill. DM Vortrag eine auf 9 (i.V. 8) v.H. erhöhte Dividende auf 40 Mill. DM gewinnberechtigtes Grundkapital zu verteilen. Der Umsatz lag in Berichtsjahr mit rd. 540 (455) Mill. DM um 19 v. H. üter dem Vorjahr. Wie der Vorsitzende des Vorstandes, Ulrich Neumann, mitteilte, ist die MAN zur Zeit voll beschäftigt und kann nur mit Mühe Aufträge in neuen Fertigungszweigen hereinnehmen. Die Zahl der Beschäftigten war bis zum 1. Dezember um 2461 Personen auf insgesamt 25 654 Personen gestiegen. Der Mangel an Facharbeitern machte sich sehr bemerkbar.

Im neuen Werk München-Allach werden bereits Lastwagen und Ackerschlepper montiert. Die derzeitige Zahl von 1500 Belegschaftsmitgliedern wird im Endausbau auf rd 4500 erhöht werden. Im Hamburger Motorenwerk, wo eiimal 1500 bis 1700 Menschen beschäftigt sein werden, wird zur Zeit die Instandsetzung der Baulichkeiten fortgesetzt und mit der technischen Ausrüstung begonnen. Aigesichts des Rationalisierungsprogrammes und des Aufbaues in München und Hamburg wird die Investitionssumme im laufenden Jahr erheblich höher als im Berichtsjahr (50,6 Mill. DM) liegen. Der Auftragsbestand hat sich von 565 Mill. DM Ende des Berichtsjahres auf zur Zeit 660 Mill. DM erhöht. Der Anteil an Exportaufträgen beträgt etwa die Hälfte des Gesamtauftragsbestandes. Die Erzeugnisse der MAN sind im Berichtsjahr in 96 Länder der Welt exportiert worden; an der Spitze stehen Dieselmotore und Druckmaschinen. Neumann wies nahdrücklich auf die zunehmenden Schwierigkeiten auf den Exportmärkten hin und bedauerte den Auslauf der bisherigen ertragssteuerlichen Exportvergünstijung zu Ende dieses Jahres. Für die Haupterzeugungsgebiete der MAN ist auf längere Sicht eine gleichmäßige Beschäftigung gewährleistet, so daß die Aussichten auch für 1955/56 befriedigend sind. D.

MAN-Zweigwerk in Hamburg. Die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG (MAN) will in Hamburg in den Werkhallen am Hachmannkai im Freihafen ein Zweigwerk für den Bau von Schiffsdieselmotoren, Dampfkesseln und Dampfturbinen sowie eine Reparaturabteilung für MAN-Fabrikate errichten. Der Hamburger Senat empfahl der Bürgerschaft, einem Darlehen der Stadt Hamburg an die MAN in Höhe von 7,5 Mill. DM und der Übernahme einer Bürgschaft von 5,0 Mill. DM zuzustimmen. Die Errichtung eines Zweigwerkes im Hamburger Überseehafen ist für die MAN von Interesse, weil zwei Drittel ihrer Dieselmotoren-Fertigung exportiert werden. Für die Wiederausrüstung der Hallen im Hamburger Freihafen mit Maschinen müssen 26 Mill. DM aufgewendet werden, die zum größten Teil aus Bundesmitteln zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus braucht die MAN mindestens 10 Mill. DM Betriebsmittel, die mit der finanziellen Hilfe der Stadt Hamburg aufgebracht werden sollen.

Änderungen im Vorstand der Daimler Benz AG. Der AR der Daimler Benz AG, Stuttgart-Untertürkheim, hat Dir. Dr. Ing. Hans Moll, bisher Betriebsleiter des Werkes Untertürkheim, und Dr. Dr. Ing. Hans Scherenberg, bisher Leiter der Abteilung Pkw-Konstruktion, als stellv. Vorstandsmitglieder in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Das stellv. Vorstandsmitglied Dir. Wilhelm Künkele wurde Zum ordentlichen Vorstandsmitglied ernannt.

Lloyd-Werke nehmen Übersee-Exporte auf. Das Bremer Lloyd-Motorenwerk hat in diesen Tagen mit den ersten Exporten nach Übersee begonnen: 70 Personenwagen wurden nach Singapur, 67 nach Australien und 206 nach Südafrika verschifft. Die Fahrzeuge dieser Exportlieferungen haben Rechtssteuerung.