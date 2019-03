Ein Vierteljahrhundert ist vergangen, seit der rheinhessische Sozialistenführer, Kaiserliche Unterstaatssekretär, Präsident der Weimarer Nationalversammlung und Reichsinnenminister Dr. Dr. Eduard David am 24. Dezember 1930 im Alter von 67 Jahren einer unerwarteten Herzschwäche erlag. Mit ihm verlor die Sozialdemokratie ihren letzten kämpferischen "Revisionisten", der nie müde wurde, unter Berufung auf die jeweils neuesten volkswirtschaftlichen Erkenntnisse Stück für Stück des marxistischen Dogmas aus dem Parteiprogramm herauszubrechen. Mit ihm verlor die Weimarer Republik einen Staatsmann, in dessen Denken und Handeln noch die Überlieferung von 1848, der Unmut über die "kleindeutsche Lösung" und eine fest gegründete Vorstellung vom Reiche der Deutschen lebendig waren; so daß er heute ganz gewiß gleich denen, die sich seiner erinnern und ihm zu folgen suchen, den ungerechten Vorwurf des "Nationalismus" zu dulden haben würde.

Wäre seine Haltung unter den führenden Männern der Republik allgemein gewesen, so hätten ihre Gegner das Prädikat "national" nicht mit solchem Erfolg für sich allein in Anspruch nehmen können, wie es zum Schaden des Reiches vor und besonders nach 1933 geschah. Er arbeitete aber auch für eine friedliche Neuordnung der europäischen Völkergemeinschaft, er versuchte – wie sein Freund, der preußische Minister Carl Severing, an seinem Grabe sagte – eine "Synthese zwischen Nationalismus und Internationalismus".

Im Jahre 1898 begann mit Eduard Bernsteins kritischen "Voraussetzungen des Sozialismus" innerhalb der Sozialdemokratie jene historisch so bedeutsame Bewegung, die man "revisionistisch" oder "reformistisch" nannte. Auf dem Parteitag von Hannover (1899) griff der leidenschaftliche alte Kämpe Bebel die neuen Schriften des noch als Emigrant in London lebenden Bernstein heftig an. Da sprang der damals sedisunddreißigjährige David in die Bresche und stellte in einer vierstündigen Rede das gesamte marxistische Dogma zur Debatte. "Er war" – so schreibt die "Rheinische Zeitung" später über die berühmt gewordene Bernstein-Debatte –, "ein radikaler Reformist, wenn dies Paradoxon erlaubt ist..."

Bernstein hatte das Marxsche Dogmengebäude der Expropriations- und Verelendungslehre eingerissen. David trug fünf Jahre lang Stein um Stein zu seinem Monumentalwerk "Sozialismus und Landwirtschaft" zusammen, das die Konzentrations- und Expropriationstheorie auf agrarischem Gebiet widerlegte. Das Werk trug ihm den Ehrendoktor der Münchener Universität ein. Das neue Agrarprogramm, das David seiner Partei geben wollte, war nicht dem historischen Materialismus, sondern der Erfahrung des hessischen Kleinbauern, dem Esprit des rheinischen Winzers, der Leidenschaft des Büchnerschen "Landboten" und dem humanitären Fortschrittglauben des Justus von Liebig verpflichtet.

"Sozialistische Experimente, die die Produktion nicht steigern, sondern mindern, sind gemeinschädlich im höchsten Maße. Ein Sozialismus, der, wie der russische Bolschewismus, die Produktion zum Verfall bringt, ist wert, daß er zur Hölle fährt. Ihm gegenüber ist die kapitalistische Produktionsweise die höhere, für die Erhaltung der Gesamtkultur vorteilhaftere Wirtschaftsverfassung." Als er dieses Geleitwort zur zweiten Auflage seines Land Wirtschaftsbuches schrieb, hatte sich unter Davids kräftiger Mithilfe die Scheidung der Geister in der Arbeiterbewegung schon vollzogen: es gab jetzt Kommunisten, "Unabhängige" und Mehrheitssozialisten.

Er entstammte nicht der Arbeiter-, sondern der Burschenschaftsbewegung, der er als Student in Gießen mit Reformplänen diente. Dem schwarzrotgoldenen Bande, das die studentischen Korporationen aus der akademischen Jugenderhebung der Paulskirche gerettet hatten, blieb er verpflichtet als Präsident der Weimarer Nationalversammlung im Februar 1919 – sein Nachfolger war Fehrenbach – und als Reichsinnenminister. Die Wiedereinführung des alten Reichspaniers empfahl er der Nationalversammlung unter Berufung auf das Verlangen der österreichischen Delegierten, in das Reich aufgenommen zu werden: "Jawohl, alle Deutschen von der Etsch bis an den Belt sollen es sein! Der großdeutsche nationale Gedanke soll aufs neue sein Zeichen haben!" Wie kläglich ist dies später durch einenösterreicher pervertiert worden!

Dann kamen die Tage von Versailles, die Jahre schlimmster Erniedrigung, die Kämpfe an Ruhr und Rhein. David saß damals als Vertreter der Reichsregierung bei der hessischen Landesregierung in Darmstadt. Der alte Wahlkreis Mainz-Oppenheim, den er ein Menschenalter lang im Reichstag vertreten hatte, war Besatzungsgebiet. Die Sorge für ausgewiesene Patrioten und die Abwehr separatistischer Umtriebe gehörten zu den wichtigsten Aufgaben des Reichsgesandten.

Nahe beim Krematorium auf der Zahlbacher Höhe bei Mainz steht ein Odenwälder Felsblock, dem die bildnerische Laune der Natur das Aussehen einer Jakobinermütze gab. Das ist der Grabstein des Mannes, der einer der geistvollsten Kritiker des Sozialismus war und sich doch mit der Rolle eines Reformators begnügte. Heinrich David