Gerald M. Durrell: Tiere, Tänze, Trommein. Auf Tierfang im Regenwald Kameruns. (Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart, mit 19 Kunstdrucktafeln, 300 Seiten, Leinen, 14,80 DM).

Der Verfasser, gerade dreißig Jahre alt, ist kein Berufsschriftsteller, sondern ein leidenschaftlichen Abenteurer im Reich der unerschlossenen gefährlichen Natur. Studien und waghalsige Expeditionen, das Verhältnis zu den Eingeborenen und deren ursprünglicher Lebensweise und schließlich die ganz eigenen Probleme des Tierfangs, ihrer Ernährung und ihres Transports: davon wird hier mit einer Farbigkeit berichtet, wie sie nur unmittelbares Erleben schenkt.

Der Verfasser unternahm eine sechsmonatige Tierfangexpedition durch die Regenwälder Kameruns. Die Gebiete, in die sie führte, sind nicht das Afrika des weißen Mannes mit Asphaltstraßen und Cocktailbars, sondern es ist der unwegsame, unberechenbare Dschungel des schwarzen Kontinents. Intuitiv hat der Verfasser begriffen, daß man den Urwald, seine Tiere und seine Menschen als Einheit sehen muß; und dabei ist weit mehr herausgekommen als lediglich ein Tierbuch.

Hans Wolfgang Behm: Tiere unter sich. Von den Lebensgewohnheiten der Tiere und ihren eigenen Lebensgesetzen. (Mit III Naturaufnahmen auf Kunstdrucktafeln und 91 Schaubildern, Safari-Verlag, Berlin, 223 Seiten, Leinen, 16,80 DM).

Die Vielfalt dessen, was der Verfasser hier vor dem Leser ausbreitet, ist nicht zu beschreiben. An zahlreichen Situationen aus dem Tierreich – zum Beispiel Sehweite der Insekten, Bau und Funktion des Vogelauges, das Nachahmungstalent der Papageien, der Speisezettel der Giftschlangen, die abenteuerlichen Lebensläufe der Parasiten und die Scheintodstellung zahlreicher Tiere – schildert Behm die Eigenarten und die Eigengesetzlichkeit des Lebens. Ebenso farbig und fachkundig faßt das Buch die allgemeineren Aspekte des Welterlebens der Tiere in zahlreichen Kapiteln zusammen; z. B. ihre Brutpflege, ihr Liebesleben, ihre Baukunst und ihre Gesellschaftsordnung. Mit seinen zahlreichen Photographien und seinem vorzüglichen Sachregister ist dieser Band ein lebendiges Kompendium des Tierreichs.

Erna Pinner: Wunder der Wirklichkeit. Seltsame Geschöpfe der Tierwelt. (Paul Zsolnay Verlag, Hamburg-Wien, 256 S., mit 61 Illustrationen, 11,80 DM).

Man kommt bei diesem Streifzug durch die Kuriositäten und Arabesken der Natur aus dem Staunen nicht heraus. Die Verfasserin ist eine weitgereiste Naturforscherin. Sie versteht, scharf zu beobachten und spannend zu plaudern. Merkwürdige Instinkte und Charaktere, kaum glaubliche Wechselbeziehungen: zwischen Tier und Pflanze, Lebensgemeinschaften zwischen den verschiedensten Tierarten ziehen hier an uns vorüber. Tintenfische, die ihre Eier auf die Reise durch die Weltmeere schicken, Vögel, die nicht fliegen können, das Leben der Säugetiere im Wasser und etwa 150 andere Kapriolen und Seltenheiten der launischen Natur stellt die Verfasserin mit wissenschaftlicher Sorgfalt vor.