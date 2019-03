Die Förderung, die die Sowjetregierung der Automobilindustrie zuteil werden läßt, kann allein schon daraus ersehen werden, daß in Juli dieses Jahres ein besonderes Ministerium für den Automobilbau geschaffen wurde, dessen Aufgabe es ist, in technischer und fabrikatorischer Hinsicht den Anschluß der sowjetischen Automobilindustrie an die westlicher Länder herzustellen. Bis dahin ist allerdings noch ein langer Weg zurückzulegen.

Der noch sehr junge russische Automobilbau nahm seinen durch den Bau von mindesten; zehn großen Automobilwerken und zahlreichen Fabriken für Zubehör und Ersatzteile gekennzeichneten ersten Aufschwung nach dem zweiten Weltkrieg. Von den 600 000 Automobilen, die im letzten Jahr produziert wurden, entfallen nur zehn v. H. auf Personenkraftwagen. Unter diesen 60 000 Vagen ist der von den Moskauer Kleinbahnwerken gebaute "Moskowitsch" am zahlreichsten vertreten. Es handelt sich um einen Viersitzer-Sedan mit vier Türen, der nach dem Muster des Opel Kadett mit in Deutschland als Reparationsgut beschlagnahmten Maschinen hergestellt wird.

Ein größerer und schnellerer Wagen ist der "Probeda", der in den Molotow-Werken bei Gorki gebaut wird. Als Vorbild für diesen Wagen diente der Ford 1939 mit einigen Anklängen an den "Plymouth" und "Chevrolet" von 1946. Aus dem "Pobeda" wurden inzwischen zwei neue Typen entwickelt, der "M 20 A" mit einer eleganteren Form und einer besseren Innenausstattung als Stadt- und Reise wagen, und der "M 72", dessen große Bodenfreiheit in Verbindung mit einer Spezialbereifung ihn zur Verwendung auf schlechten Straßen und für Querfeldeinfahrten besonders geeignet machen.

Daneben entwickelten die Molotow-Werke einen Wagen eigener Konstruktion, den fünfsitzigen Sedan "Wolga" mit einem Vierzylindermotor, der dem Wagen eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern gibt. Die ersten Versuchswagen dieser Type waren im Februar 1955 fertig. Sie wurden im Laufe des Jahres zahlreichen harten Prüfungen unterzogen. Anfang 1956 beginnt die Fließbandproduktion.

Der größere Bruder des "Pobeda" ist der sechssitzige Sedan "Zim" mit einer Spitzengeschwindigkeit von 140 Stundenkilometer. Er ist inzwischen überholt worden von einer in den Moskauer Stalinwerken gebauten Limousine, deren Name "Zis" sich aus den russischen Anfangsbuchstaben der genannten Werke zusammensetzt. Da die Zis-Limousine nur auf besonderen Auftrag der Regierung für repräsentative und Propagandazwecke hergestellt wird, ist ihre Produktion niedrig.

Die Nachfrage nach Personenkraftwagen in der Sowjetunion ist verhältnismäßig groß. In Moskau haben sich in diesem Jahr mehr als 70 000 Bewerber in die Käuferlisten eingetragen. Zur Verhinderung des Schwarzhandels mit Automobilen müssen die Kaufinteressenten zunächst einmal nachweisen, daß sie nicht bereits im Besitz eines Wagens sind. Sodann müssen sie sofort und unabhängig von der Lieferung den vollen Kaufpreis hinterlegen und schließlich eine schriftliche Verpflichtung abgeben, daß sie innerhalb einer Sperrfrist (von drei Jahren für den "Moskowitsch" und von fünf Jahren für den "Pobeda") den Wagen nicht weiterverkaufen werden. Die Lieferzeit eines Wagens an einen russischen Käufer ist abhängig von der vorherigen Erfüllung aller vorliegenden Exportaufträge, an denen der Sowjetregierung sehr viel gelegen ist. Zur Förderung des Automobilexportes beschickte die Sowjetunion ausländische Automobilausstellungen und Messen mit "Moskowitsch"-, "Pobeda"- und "Zim"-Wagen. Diese Modelle wurden im Westen erstmalig im vergangenen Jahr in Amsterdam ausgestellt und zu folgenden in DM umgerechneten Preisen angeboten: "Moskowitsch" 5000 DM, "Pobeda" 9000 DM und "Zim" 13 200 DM. Für die neuen Wagen, die Anfang 1956 auf den Markt kommen, liegen noch keine Exportpreise vor. Inzwischen beginnen die Exportbestrebungen ihre ersten Erfolge zu zeitigen. Norwegen importierte in diesem Jahr 2000 sowjetische Automobile. Norwegens Ministerpräsident Gerhardsen erhielt bei seinem kürzlichen Besuch in Moskau das neueste Modell einer "Zis"-Limousine als Geschenk der Sowjetregierung. Finnland wird auf Grund des neuen Handelsvertrages mit der Sowjetunion jährlich 10 000 russische Wagen einführen.

Große Nachfrage im Inland und weitgehende Exportförderungen haben dazu geführt, daß die Fabrikation von Personenkraftwagen jetzt schneller ansteigt als die von Lastkraftwagen. Im vergangenen Jahr betrug die Produktion von LKWs 52 000 Stück, zu denen noch 7600 Omnibusse kamen. Einer der größten Hersteller dieser Fahrzeuge sind die Moskauer Stalin-Werke, deren Belegschaft von 40 000 Arbeitern sich zu 40 v. H. aus Frauen zusammensetzt. Hier werden, seit 1950 das Viertonner-Modell "Zis 150" und der Viereinhalbtonner "Zis 151" hergestellt.

Wie ernst das Bestreben der Sowjetunion ist, den Anschluß ihrer Automobilindustrie an die des Westens herzustellen, kann schließlich auch aus der Entwicklung einiger leichter Rennwagen ersehen werden, die, wenn sie ihre Kinderkrankheiten überwunden haben, eines Tages auch auf internationalen Automobilrennen erscheinen können. E. K.