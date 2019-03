Das kalte Herz (Deutschland). Paul Verhoeven verfilmte in den sowjetzonalen Defa-Ateliers Hauffs Schwarzwälder Märchen, ohne daß ein süßlicher "Kinderfilm" entstand, und der SED-Zeigefinger wird nur ganz dezent erhoben. Die Geschichte vom Köhler Peter Munk, der ein Herz aus Stein für die schöne Lisbeth und Truhen von Gold eintauscht, behält bei Verhoeven vor einer wirklich verzaubernden Kulisse viel von der Hintergründigkeit des Hauffschen Vorwurfs. Die Besetzung ist sehr profiliert, die Farbe des Agfa-Color-Streifens läßt zu wünschen übrig.

Gigi (Frankreich). Aus der Colette Meisterwerk machte Jacqueline Audry ein fast der Vorlage ebenbürtiges, ganz graziöses Filmchen, voll vom altmodischen Charme des Paris der Jahrhundertwende. Danièle Delorme spielt den Trotzkopf Gigi, der sich verzweifelt dagegen wehrt, an einen Bonvivant verhökert zu werden, obwohl sie ihn so bedingungslos liebt, wie es nur ein Backfisch tun kann. Die Längen dieses zauberhaften Films möchte man der Verehrung Mme. Audrys für das Werk der großen Colette zuschreiben.

Das Gold von Neapel (Italien). Episodenfilm um den liebenswert-bitteren Menschenkessel Neapel. Das Können de Sicas, der hier gleichzeitig Regie führt und eine Hauptrolle spielt, läßt dieses Werk trotz mancher Mängel zu einem Genuß werden. (DIE ZEIT, Nr. 51.)

Stadt in Angst (USA). Ein Wildwestfilm. Im Gegensatz zu der Dutzendware spielt er in der Nachkriegszeit und zeigt einen heimgekehrten Soldaten (Spencer Tracy), der das Verbrechen an einem mit ihm befreundeten und von amerikanischen Patrioten gelynchten Japaners aufklärt. Auch vom Bild her (obwohl farbiges CinemaScope) sehr sehenswert. (DIE ZEIT, Nr. 51.)

Himmel ohne Sterne (Deutschand). Helmut Käutner greift in einem beinahe gelungenen Streifen das "Thema Nr. 1" des zerrissenen Deutschlands, die Grenze mitten durch das Volk, auf. (DIE ZEIT, Nr. 51.)

Der verlorene Kontinent (Italien). Java, Ball und die Sunda-Inseln entstehen vor dem Auge einer nur dem Dokumentarischen verhafteten Kamera in einer satten Farbenpracht. CinemaScope zeigt hier seine besonderen Vorzüge für Filme dieses Genres. (DIE ZEIT, Nr. 51.)

Daddy Langbein (USA). Ein Unterhaltungsfilm von Klasse ist aus dieser Verfilmung von Jean Websters vielgelesenem "Daddy Longleg" geworden, mit Lesli Caron (Lili) und Fred Astaire. (Die ZEIT, Nr. 51.) Projector