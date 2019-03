Die Zulassung von 16 neuen Mitgliedsstaaten in die UNO ist ein Wendepunkt in der Geschichte der Vereinten Nationen. Als die UNO im Jahre 1945 von jenen 51 Staaten gegründet wurde, die den Achsenmächten den Krieg erklärt hatten, bestand allgemein die Auffassung, daß die Mitgliedschaft allen Nationen offen stünde, die sich zur Annahme der in der Atlantik-Charta niedergelegten Bedingungen verpflichteten. Tatsächlich wurde aber die Aufnahme neuer Mitglieder zu einem Streitobjekt im "Kalten Krieg".

Während es neun Ländern gelang, die Hindernisse zu überwinden, wurden zwanzig Bewerber ausgeschlossen, entweder durch ein sowjetisches Veto im Sicherheitsrat oder durch Stimmenthaltung westlicher Mächte in diesem Gremium, wodurch das erforderliche Minimum von sieben Ja-Stimmen nicht erreicht wurde.

Die dramatischen Abstimmungen im Sicherheitsrat am 14. Dezember, die zwei Stunden später durch die Generalversammlung der UNO sanktioniert wurden, gaben 16 Nationen den W;g in die UNO frei, womit die These von der Universalität der UNO den Sieg davontrug. Durch ein Veto wurden Japan, die Mongolische Volksrepublik, Südkorea und Südvietnam ausgeschlossen; Alle europäischen Staaten gehören nun der UNO an – bis auf die Schweiz, die als "neutraler Staat" aus grundsätzlichen Erwägungen nicht beitreten will, und bis auf Deutschland, für das eine Mitgliedschaft erst nach der Wiedervereinigung in Frage kommt. Bei den asiatischen Staaten fehlen Japan, Korea, Vietnam und die Mongolische Volksrepublik. China ist zwar Mitglied der UNO, wird jedoch durch die Exilregierung Tschiang Kai Scheks vertreten. Um die Übernahme dieser Vertretung durch die Regierung Mao Tse Tungs wird seit vielen Jahren, in der UNO erbittert gekämpft, wobei bisher die von den USA angeführten Gegner der Übernahme Sieger geblieben sind. Da dieser Zustand nun aber nicht in das Bild der Universalität der UNO paßt, ist damit zu rechnen, daß jene Kräfte wachsen werden, die China durch die Pekinger Regierung vertreten zu sehen wünschen. Hierzu trägt auch das Veto des national chinesische! UNO-Vertreters im Sicherheitsrat gegen die Mitgliedschaft der von der Sowjetunion vorgeschlagenen Mongolischen Volksrepublik bei. Dieses Veto hatte nämlich zur Folge, daß die Sowjetunion die Aufnahme Japans in der gleichen Weise verhinderte. Den Sowjetrussen ist es selbstverständlich völlig gleichgültig, ob die Mongolische Volksrepublik in der UNO vertreten ist oder nicht. Für Moskau war dieser Vasallenstaat nur ein Köder, auf den Nationalchina dann auch prompt anbiß.

Da man sich in Japan kaum vorstellen kann, daß die Vereinigten Staaten mit einem unmißverständlich starken Druck auf Tschiang Kai Schek nicht den gewünschten Erfolg gehabt haben würden, gibt man Washington die Schuld daran, daß die Nationalchinesen auf ihrem Veto beharrten. Auf der anderen Seite hat die Sowjetunion nun den Japanern demonstriert, daß sie ohne ihre Zustimmung nicht in die UNO kommen werden und daß sie sich bei Wiederaufnahme der unterbrochenen Friedensverhandlungen gewissen sowjetischen Forderungen zugänglicher zeigen müssen.

Im übrigen herrscht in UNO-Kreisen allgemein die Auffassung, daß die Zustimmung Moskaus zu einer Aufnahme Japans in die Vereinten Nationen nur unter gleichzeitiger Übernahme der Vertretung Chinas durch Peking gegeben wird. Da diese Frage aber in dem bevorstehenden amerikanischen Präsidentenwahlkampf eine hervorragende Rolle spielen und Gefahrenmomente für die UNO und die Regierung Eisenhowers heraufbeschwören könnte, sind sich die maßgebenden Kreise der Vereinten Nationen schon heute darin einig, daß die Zulassung Pekings in die UNO nicht vor dem 6. November 1956, dem Wahltag in den USA, aufgegriffen werden darf. Solange wird also in dieser Frage alles beim alten bleiben.

Im übrigen aber werden die sechs neuen asiatischafrikanischen Mitglieder den neutralistischen und antikolonialen Block der Bandung-Staaten vergrößern, wie denn auch die Zusammenarbeit der antikolonialen lateinamerikanischen Länder mit dem neu aufgenommenen Spanien und Portugal sich besonders eng gestalten dürfte. Alle diese Staaten sind in der Lage, bei einer Unterstützung durch den Ostblock in gewissen Fragen eine Mehrheit zu bilden, die in der bisherigen UNO nicht möglich war. Die Zukunft wird zeigen, ob 76 UNO-Mitglieder mehr für die Erhaltung des Friedens tun können als 60. E. K.