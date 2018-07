o. f., Emmerich

Auf dem Baugerüst eines halbfertigen Neubaues steht in der Kälte der Wintertage eine Frau und schleppt Steine, rührt Mörtel an, richtet die Dachsparren und versucht so, den Bauarbeitern zur Hand zu gehen. Es ist die 30jährige Hedwig Schäfer, die in diesen Tagen ihr sechstes Kind erwartet, Witwe eines Ziegeleiarbeiters und Bewohnerin einer menschenunwürdigen Nissenhütte.

„Im nächsten Winter müssen wir in einem eigenen Haus wohnen“, sagte der Ziegeleispezialist Schäfer im Frühjahr und begann zu bauen, nachdem er jahrelang von seinem Monatslohn von 500 bis 600 Mark – und was bleibt bei einer siebenköpfigen Familie schon viel davon übrig – gespart hatte. Im Juli, als gerade die zweite Decke eingezogen war, starb er an einer Blutvergiftung. Damit fiel nicht nur eine Arbeitskraft auf dem Bau aus, sondern auch die Lohngelder für die Handwerker. Von den 240 Mark Fürsorgeunterstützung, die Frau Hedwig Schäfer erhält, kann nur wenig ab- – gezweigt werden, wobei die Kinder im Alter von zwei bis acht Jahren den größten Entbehrungen ausgesetzt sind.

Die Angst vor einem weiteren Winter in ihrem bisherigen Quartier, wo die Gesundheit aller durch ständige Nässe und Kälte bedroht ist, unterdrückte die Besorgnis um das werdende Kind, dessen Mutter in unermüdlichem Arbeitseifer den Rohbau wenigstens vor dem Verfall bewahren will.

Dennoch: Es fehlen 6000 Mark, um das Werk zu vollenden. Das Emmericher Sozialamt hat sich für die Bewilligung dieser Summe aus dem Lastenausgleichsfonds und als Landesdarlehn eingesetzt; der Antrag – im September gestellt – wurde von den zuständigen Stellen abgelehnt. Daß bei diesem Sonderfall auch der Sozialfonds beansprucht werden könnte, wurde bisher überhört. Die Behörden argumentieren, die 80 000 Mark, die dem Landkreis 1955 für die Neubauförderung zur Verfügung gestanden hätten, seien bereits im April verplant gewesen. Keiner kann Frau Schäfer sagen, was nun werden soll.