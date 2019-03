Bad Driburg: Auch im Winter werden Trink- und Badekuren mit vollem Erfolg durchgeführt. Das Spezialheilbad bei Herz-, Kreislauf-, Rheuma- und Frauenleiden, Leber- sowie Gallenerkrankungen – bietet im Winter Gelegenheit zu Schlittenfahrten und Skitouren.

CVJM führt in Biblisches Land. Der Christliche Verein Junger Männer, dessen Reisedienst in Kassel-Wilhelmshöhe seinen Sitz hat, führt auch im Jahr 1956 mehrere Reisen ins Heilige Land durch. Auch die Türkei allein und Griechenland stehen auf seinem Proframm. Ein Faltblatt, das man im Eichenkreuzhaus in Kassel-Wilhelmshöhe erhält, unterrichtet über alles, was man wissen muß, um an solchen Reisen teilnehmen zu können.

Flugkursbuch. Der Winterflugplan aus dem Verlag Karl Vater, München 1, hat für den Flugreisenden den Vorteil, daß für jeden angeflogenen deutschen Hafen auch die Zuganschlüsse gegeben sind, so daß man sich einen eigenen Reiseplan zurecht machen kann, der alle zeitlichen Wünsche erfüllt, die man haben könnte, wenn man mit seinen kurzen Urlaubstagen geizen muß. Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln/Bonn, München, Nürnberg und Stuttgart, alle zehn zur Zeit betriebenen deutschen Flughäfen, preisen ihre schnellen Verbindungen an. Selbst der Winterflugplan braucht dafür noch über 100 Seiten!