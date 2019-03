Zu den erregenden Büchern, die die Herbstflut der Neuerscheinungen in diesen Jahr bescherte, gehört der Roman eines in Deutschland unseres Wissens bisher unbekannten Amerikaners:

Hamilton Basso: Schmerzliches Wiedeisehen. (Christian Wegner Verlag, Hamburg, 1955; 452 S., 16,80 DM).

Vielleicht hätte ein anderer Autor zwei Romane aus diesem Stoff gemacht, der eine faszinierende Kriminalstory mit einer schönen Liebesgeschichte, die an sich gar nichts miteinander zu tun haben, so hintergründig verflicht, daß der Leser erst mit der Zeit darauf kommt, worum es den Autor geht.

Dieser, heute 50jährig, entstammt wie Anson Page, seines Zeichens Anwalt und hier "Held" des Romans, dem amerikanischen Süden. Page hat diese, seit dem Bürgerkrieg mißachtete Gegend verlassen, ist in New York zu Erfolg, Ansehen und Vermögen gekommen. Da führt ihn, nach eineinhalb Jahrzehnten, plötzlich ein schwieriger juristischer Fall in die alte Heimat, die Kleinstadt Pompey’s Head, für fünf Tage zurück. Er soll die Ehre eines posthum der Unterschlagung verdächtigen, inzwischen verstorbenen honorabler Mannes wiederherstellen. Aber nicht die Oberwindung der scheinbar unmöglich lösbaren Schwierigkeiten, die mit aller denkbaren Brillanz des Kriminalschriftstellers erzählt wird, ist das Entscheidende, als das, was dem Leser Anson Page sympathisch macht und nahebringt, sondern seine Begegnung mit der Vergangenheit, die plötzlich noch einmal den Wert lebendiger Gegenwart gewinnt.

Für ihn ist das Wiedersehen mit Pompey’s Head weiß Gott kein Anlaß zur Sentimentalität. Doch zwischen den vielerlei Recherchen, die die Aufklärung des dunklen Falles verlangt, hat das Schicksal, unerwartet für ihn, ein anderes Wiedersehen bereit: er begegnet plötzlich Dihah, die seine Jugendliebe war, die er aus Dinkel verließ, weil sie sich – eben aus großer Liebe zu ihm – dem allzu Jugendlichen einst versagte. Sie ist, wie er selber, inzwischen verheiratet, hat Kinder und hat, wie er, ein mittleres Glück gefunden. Aber dies Wiedersehen wird darum zu einem schmerzlichen, weil beide erkennen, daß sie im Grunde immer nur einander gesucht haben. Gewiß, ihr Abschied ist nur ein äußerer, denn ihre Neigung tragen sie als kostbaren, unverlierbaren Besitz in ihrem Herzen; aber es ist ein Abschied: sie bleibt im Süden, er kehrt nach Norden zurück, und jeder muß den Weg, den er einmal eingeschlagen, zu Ende gehen.

War die Aufklärung des Kriminalfalls der Anlaß zur Reise Pages in den Süden, so kehrt er nun, bereichert mit etwas ganz anderem, außerhalb des Auftrags liegenden zurück: er ist zu sich selber gekommen, und er weiß, daß nichts im Leben: kein Handeln und keine Unterlassung sich wiederholen lassen. c.o.f.