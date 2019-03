Bewährtes Antriebsmoment in der Marktwirtschaft – Sonderstellung im Wettbewerb wurde bisher noch nicht genügend berücksichtigt

Von Werner Plath, Lübeck

Das private Versicherungsgewerbe nimmt innerhalb der Versicherungswirtschaft eine besondere Stellung ein. Die Individualversicherung, die von diesem Versicherungsgewerbe, sei es als Aktiengesellschaft oder Gegenseitigkeitsverein, sei es als öffentlich-rechtliche Wettbewerbsanstalt, betrieben wird, ist eine kommerzialisierte Nachbarhilfe. Das heißt, daß ethische Grundsätze wie der Satz "Einer für alle, alle für einen" in die kaufmännische Betätigung eines Versicherungsunternehmens verwoben sind. Die "Versichertengemeinschaft" ist Grundlage jedes Versicherungsbetriebes. Die Zugehörigkeit zu einer solchen Gemeinschaft legt aber ihren Mitgliedern besondere Pflichten auf, die über rein juristisch-kommerzielle Beziehungen hinausgehen. Das gilt insbesondere hinsichtlich der Ausnutzung der Gemeinschaft durch übertriebene Forderungen der Mitglieder oder durch Versuche des bekannten corriger fortune. Aber auch der Organisator dieser Versichertengemeinschaft, der Versicherer, muß bei all seinen kaufmännischen Handlungen immer an diese sittlichen Grundlagen denken. Es kommt hinzu, daß der Mensch in viel stärkerem Maße als sonst im Mittelpunkt dieses Wirtschaftszweiges steht. Die Vorsorge für das Alter und die Hinterbliebenen, die Sorge, Hab und Gut gegen die Zufälligkeiten des Lebens, wie z. B. Feuer und Explosionen, abzuschirmen, betreffen besonders die menschlichen Belange. Sogar die rein menschlich-körperlichen Bezirke berührt der Abschluß einer Versicherung, nämlich bei der Unfall- und Krankenversicherung; denn hier ist das Individuum auch körperlich Gegenstand des Versicherungsvertrages. Bei der allgemeinen Haftpflichtversicherung und vor allem der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung mag die menschliche Überlegung zwar in erster Linie von der Sorge um das eigene Vermögen ausgehen. Aber ebenso ist das menschliche Schicksal der Geschädigten, vor allem der Verkehrsopfer, hier mit einbezogen. Und wieviel menschliche Empfindungen werden beim Schadenfall aufgerührt! Gewiß, bei den Betrieben wird in gewohnt kaufmännischer Weise der Schaden festgestellt und eventuell mit Hilfe von Sachverständigen reguliert; und so werden auch Hunderttausende von kleinen Schäden in allen Sparten abgewickelt. Aber wieviel menschliches Leid spielt bei jedem Todesfall in der Lebens- und Unfallversicherung in die Vertragsbeziehung hinein, mit wieviel Leid muß sich oft die Krankenversicherung bei ihren schweren Fällen befassen. Da wird der Versicherer oft Mitwisser vielen Elends und hat tiefen Einblick in menschliche Nöte; und die Schadenregulierung wird zu einer Kunst, die viel Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen erfordert.