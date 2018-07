Zg., Karlsruhe

Ob es um den Wiederaufbau des historischen Karlsruher Stadtzentrums „zu einer Regierungskrise im Rathaus“ kommen wird, darüber streiten sich jetzt prominente Kunstkenner. Es geht um das ehemalige markgräfliche Palais, dessen ausgebrannte Ruine am Rondellplatz dem Oberbürgermeister schon lange ein Dorn im Auge ist. An ihrer Stelle möchte er ein modernes Verwaltungshochhaus sehen. Doch dieser Wunsch hat die Städtebauarchitekten auf den Plan gerufen und eine ungewöhnlich scharfe Diskussion zwischen Rathaus und Bevölkerung ausgelöst.

Was den Berlinern ihr Schinkel, ist den Karlsruhern ihr Weinbrenner. Er hat als der größte Baumeister Südwestdeutschlands zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Gesicht der Stadt Karlsruhe wesentlich bestimmt. Karlsruhe ist nicht wie andere Städte „historisch gewachsen“; Die Stadt entstand zuerst auf Weinbrenners Reißbrett. Und so ist auch gebaut worden. Jedes Gebäude im „Fächerzentrum“ hat seine architektonische Berechtigung.

Das markgräfliche Palais, um das der Streit entbrannt ist, ist einer der Mosaiksteine im Karlsruhe Stadtbild. Als nun Karlsruhes baufreudiger Oberbürgermeister die Abbruchunternehmer auf die Reste des markgräflichen Palais ansetzen wollte, protestierten die Bürger. Sie wissen es wohl zu schätzen, einen Stadtvater im Rathaus zu haben, der Bauingenieur ist, und haben mit Beifall nicht gespart, als er den Wiederaufbau der stark kriegszerstörten Stadt mit außerordentlicher Energie vorantrieb. Aber als er jetzt mit dem Betonbaustil der Innenstadt zu Leibe rücken wollte, war es mit der Toleranz vorbei.

„Karlsruhe will sich zu einem Fortschritt entscheiden, der den abendländischen Städten ihre gewachsene Eigenart nimmt und sie in ein fades internationales Eintopfgericht zerstampft“, revoltierten die Karlsruher. Auch Botschafter a. D. Wilhelm Hausenstein, ein anerkannter Kunstkenner, gehört zu denen, die den historischen Karlsruher Stadtkern vor der „Modernisierung“ bewahren wollen. Das markgräfliche Palais gehöre zu den nobelsten Bauten seiner Epoche, zu den konstitutiven Monumenten der Stadt Weinbrenners. Der Leiter des Instituts für Baugeschichte an der Technischen Hochschule Karlsruhe, Prof. Dr. Tschira, protestierte: „Wenn alles, was der Bürger in seiner Stadt sieht, nur vom Nutzen bestimmt wird, wie will man da von einem Menschen Aufopferung und Arbeit für ein Höheres und Übergeordnetes verlangen, das sich ihm nirgends sichtbar und verständlich darstellt?“

Der Streit um die Ruine des markgräflichen Palais ist nicht nur eine Sache der Karlsruher. Architekten und Kunsthistoriker sehen darin ein Musterbeispiel für die Problematik beim Wiederaufbau zerstörter Städte. Sie bezeichnen es als eine erfreuliche Tatsache, daß die Bürger, mitten in der Wirtschaftswunderära noch so feste Bindungen zur Vergangenheit haben, um sich gegen eine „Betoninvasion“ in geschichtliche Bezirke aufzulehnen.