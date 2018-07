Inhalt Seite 1 — "Rekordjahr" der Emissionen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Wendt

Als das Jahr 1955 begann, war man sich darüber einig, daß die Wertpapiermärkte einer harten Belastung unterliegen würden, doch war in den ersten Monaten von einem Druck nirgends etwas zu spüren. Im Gegenteil: die Milderung der sogenannten Spekulationssteuer machte das Geschäft flüssiger; sie aber verbreiterte die Aktienmärkte nur unwesentlich. Die entscheidende Auflockerung trat erst durch die Kapitalerhöhungen ein, für die eine wesentliche Voraussetzung die Verabschiedung des dritten DM-Bilanz-Ergänzungsgesetzes war, das die Auflösung von stillen Reserven erleichterte.

Bis dahin kam der Verkauf von Wertpapieren, die zu den früheren niedrigen Kursen in die Bilanz eingesetzt waren, einem steuerlichen Selbstmord gleich. Den Großaktionären vieler Gesellschaften war nunmehr die Gelegenheit gegeben, für sie weniger interessante Papiere abzustoßen und die freigewordenen Mittel bei Kapitalerhöhungen zur Erhaltung ihrer Positionen einsetzen zu können.

Während 1954 etwa für nom. 400 Mill. DM neue Aktien über die Börsen emittiert worden sind, rechnet man in 1955 mit einem Gesamtbetrag von nom. 1,14 Mrd. DM. Davon entfallen auf das erste Quartal etwa 184 Mill. DM, auf das zweite Quartal 351 Mill., auf das dritte Quartal 424 Mill. und auf das letzte Quartal vermutlich nur noch 177 Mill. DM. Für diese Beträge wurden den Altaktionären Bezugsrechte gewährt. Die effektiv durch die Kapitalerhöhungen gebundenen Mittel lassen sich natürlich schwer schätzen; sie liegen jedoch erheblich darüber. In Zeiten der ansteigenden Aktienkurse und des flüssigen Geldmarktes war die Unterbringung der jungen Aktien kein Problem. Die Notierungen der Bezugsrechte erreichten zunächst immer die rechnerische Parität. Erst als im September der Kursumbruch auf den Aktienmärkten eingetreten war, machte die Placierung des jungen Kapitals Schwierigkeiten, und es wurde offenbar, daß sich die Börse bei der Unterbringung der genannten Summen übernommen hatte. Die Banken waren gezwungen, einen Teil der Neuemissionen vorübergehend in ihre eigenen Portefeuilles zu nehmen. Diese Posten dürften erst bei steigenden Aktienkursen wieder an den Markt gehen. Natürlich war die Aufnahmefähigkeit der Banken in der Zeit des knappen Geldes begrenzt, so daß namentlich in den letzten Wochen häufig junge Aktien über den Erwerb von Bezugsrechten billig zu beziehen waren. Von dieser Möglichkeit hat die Spekulation ausgiebig Gebrauch gemacht. In zwei Fällen blieben Bezugsrechte sogar ohne Wert. Das war bei den Wandelanleihen von Aschaffenburger Zellstoff und bei Mannesmann. Es rächte sich das lange Zögern der Verwaltung, mit Neuemissionen herauszukommen, und zwar zu einer Zeit, in der für die Unterbringung junger Aktien überhaupt kein Risiko bestand und es im Gegenteil begrüßt worden wäre, wenn von dieser Seite her ein massiver Stoß zur Verflüssigung des Aktienmarktes gekommen wäre.

Dieser Stoß kam jedoch von einer ganz anderen Stelle, nämlich von der Bank deutscher Länder, als diese den Diskont und die Mindestreserven erhöhte. Beide Maßnahmen sowie die Stillegung einiger Milliarden DM im Zentralbanksystem zwangen die Kreditinstitute zu einer Neuorientierung ihrer bisher betriebenen Kapitalmarktpolitik. Das Geld wurde knapper, und dieser Zustand forderte Krediteinschränkungen, löste Wertpapierverkäufe zunächst bei den festverzinslichen Werten, später aber auch bei den Aktien aus und bremste damit die Hausse, die seit mehr als einem Jahr die Tendenz an den westdeutschen Wertpapierbörsen bestimmt hatte. Der große Umschlag, in seinen Maßen noch stärker als nach Abschluß der Koreakrise, trat ein, als in die von der BdL gezügelte Konjunktursituation psychologische Belastungen, wie die Erkrankung Eisenhowers und Adenauers, hineinstießen. Dann endlich hielten die Baissiers ihre Stunde für gekommen. Während nach einigen bedrohlichen Börsentagen sich die Kurse in New York relativ rasch wieder fangen konnten und sich im späteren Verlaufe einigermaßen erholten, waren die Auswirkungen in der Bundesrepublik wegen der besonderen Geld- und Kapitalmarktlage viel kräftiger. Erstmalig bekamen die westdeutschen Börsen die negativen Seiten einer engen internationalen Verflechtung zu spüren. Man sollte sich aber davor hüten, allein den vom Auslande kommenden Verkaufsorders die Schuld an der Aktienbaisse zuzuschieben. Sie haben sicherlich manchmal ihr Tempo verschärft, im übrigen war aber eine Wende auf dem Aktienmarkt mehr als überfällig.

Wenn man die Kursbewegung des vergangenen Jahres verfolgt und die Bewertungen mit denen des Vorjahres vergleicht, dann erscheint sie viel weniger überraschend, als es oft vermutet wird. Nehmen wir den Kursdurchschnitt von 145 Aktienwerten, die als repräsentativ für den Markt gelten können, dann ergibt sich für diese am 2. Dezember 1954 ein Durchschnittswert von 168,31 v. H. Er erhöhte sich im Laufe dieses Jahres auf 227,40,’also um über 35 v. H. Am 2. November war in der Baisse der bisher tiefste Punkt erreicht. Damals errechnete sich der Durchschnittskurs auf 181,26 v. H. und lag damit immer noch über 7 v. H. über dem Stand vom Dezember 1954. Am 2. Dezember 1955 wird der Durchschnittskurs der 145 Aktienwerte mit 194,80 verzeichnet; gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres ist also immer noch ein Gewinn von etwa 16 v. H. eingetreten.

Diese Feststellung wird den Aktiensparer beruhigen, wenngleich nicht zu verkennen ist, daß der Gedanke des Wertpapiersparens durch die Rückschläge im Spätherbst beim Publikum einigen Abbruch erfahren hat. Wir haben erlebt, welch weite Wellen ein Kurseinbruch schlägt, wenn nicht interveniert wird. Da die Banken infolge der Liquiditätseinbuße – vergrößert durch die Entwicklung des Außenhandels, nämlich die per Saldo stark verminderten Eingänge aus Deviseneriösen – nicht mehr ausreichend in der Lage waren, die täglich auftretenden Spannungen zu mildern, hätte eine aktive Offenmarktpolitik des Zentralbanksystems für einen Ausgleich sorgen sollen. Damit wird nicht einer Interventionspolitik um jeden Preis das Wort geredet. Am Aktienmarkt muß das Spiel von Angebot und Nachfrage herrschen. Durch eine vernünftige Lenkung hätte aber vermieden werden müssen, daß die Börsen an manchen Tagen den Spielsälen glichen: so unseriös war die Kursbildung zeitweilig geworden, weil sich hier niemand mehr verantwortlich fühlte. Ob sich der Kurseinbruch konjunkturell begründen läßt, wird sich mit Sicherheit erst später herausstellen. Zur Zeit liegen für diese These keinerlei Anzeichen vor, denn die Dividenden bewegen sich in ansteigender Linie und die güterwirtschaftlichen Voraussetzungen für eine weiterhin hohe Fortschrittsrate des Sozialprodukt tes scheinen in der Bundesrepublik durchaus gegeben zu sein.