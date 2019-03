Ein Blick auf die Anzeigen in unseren illustrierten Zeitschriften zeigt, daß sich die Werbung der kosmetischen Industrie nicht gerade durch ein Übermaß von Einfällen auszeichnet. Da werden Texte aufgewärmt, die schon vor 30 Jahren nicht neu waren. Da sieht man Darstellungen prominenter Filmstars oder sonstiger idealer Figuren, die mit dem wirklichen Leben nichts zu tun haben. Im Grunde ähnelt eine Anzeige der anderen so sehr, daß der neutrale Betrachter nach dem Durchblättern – der Illustrierten nicht mehr unterscheiden kann, welche Anzeige von welcher Firma war. Der Grund liegt auf der Hand: An echten Aussagen, mit denen sich der Leser beschäftigen könnte, fehlt es meist.

Es gibt aber auch Hersteller von kosmetischen Präparaten, die eine etwas ansprechendere Werbung betreiben. Etwa in der Form, daß kostenlose Massagen in einem kosmetischen Salon verabfolgt werden. Das lockt manche Frau an; aber hinterher muß sie entdecken, daß es neben der Massage auch das intensive Angebot der dazugehörigen Präparate gibt, meist so intensiv, daß ungewöhnliche Willensstärke dazu gehört, den Mut zum "Nein" aufzubringen. Im Normalfall aber ist man erhebliche Geldbeträge los. Und da ein solcher Kauf unter Umständen zustande kommt, bei denen die Entscheidung nicht wirklich frei ist, ist die Werbewirkung für das betreffende Produkt praktisch meist gleich Null.

Wie der amerikanische Werbefachmann G. L. Sumner in seinem unlängst auch in Deutschland erschienenen Buch ("Die Konkurrenz schläft nicht", Econ-Verlag, Düsseldorf) mitteilt, ging eine große New Yorker Kosmetikfirma, die viele Präparate erzeugt, einen anderen Weg: Sie mietete in der elegantesten Gegend New Yorks, in der Fifth Avenue, Räume und veranstaltete dort laufend sechswöchige Kurse.

Die Backfische, die sich auf ihr erstes Rendezvous vorbereiten, junge Mädchen, die einen Ehemann suchen, verheiratete Frauen, die ihren Mann an sich fesseln wollen, und die möchten, daß ihre Kinder stolz auf sie sind – sie alle zählen zu den Schülerinnen dieser Erfolgskurse. Am Ende eines solchen Kurses war natürlich leicht zu prüfen, ob sich die Teilnehmerin wirklich zu ihrem Vorteil verändert hatte. Da man tüchtige Kosmetiklehrerinnen herangezogen hatte, fehlte es auch nicht an Erfolgen und der New Yorker Absatz an Produkten der dahinterstehenden Kosmetikfirma stieg.

Aber New York ist noch nicht USA. Eine große Werbeagentur, die G. L. Sumner Company, entwickelte auf dieser Grundlage einen Fernunterrichtsplan. Der Sechswochen-Kursus wurde in viele Kapitel zerlegt und mit über 1000 Photos und Zeichnungen bebildert. Die jeweilige Tagesanweisung erfolgte nicht in trockener Schriftsprache, sondern so lebendig wie beim wirklichen Lehrgang. Das Entscheidende war natürlich der Hinweis auf echte, jederzeit nachprüfbare Erfolge. "Vorher – und nachher", das ist das Hauptmotto, unter dem die Kampagne durchgeführt wurde. Selbstverständlich waren die Erfolge unterschiedlich. Immer wieder aber gab es Fälle, bei denen die Veränderungen durch Teilnahme an diesem Kursus besonders augenfällig waren. Deshalb forderte die Kosmetikfirma solche Teilnehmerinnen auf, ihr Photo und dazugehörige Angaben, wie Gewicht, Maße vor Kursusbeginn und nach Kursusbeendigung, einzusenden. Jährlich viermal wurden die Frauen, deren Kursuserfolge nachprüfbar am größten waren, zu einem einwöchentlichen festlichen Aufenthalt nach New York eingeladen, bei dem sie sich noch manchen Sonderwunsch erfüllen durften.

Und der Erfolg? Auf die Anzeigen hin, die diese Kurse ankündigten, fragten im Laufe von acht Jahren 2,5 Millionen Frauen wegen näherer Einzelheiten an, das sind 8 v. H. aller amerikanischer Frauen im Alter zwischen 15 und 60 Jahren. 330 000 davon 1 v.H. aller US-Frauen dieses Alters) ließen sich als Kursusteilnehmerinnen einschreiben und wandten dafür insgesamt 7 Mill. $ an. Da jeder Teilnehmerin eine komplette Packung der verschiedenen Kosmetika erhielt und sich nach erfolgreicher Teilnahme an diese Mittel gewöhnt hatte, wurde der Umsatz ebenfalls über den Einzelhandel beachtlich gehoben.

Vielleicht hat auch schon der eine oder andere Werbeleiter deutscher Kosmetikafabriken einen ähnlichen Weg erwogen? Wenn ihm seine Geschäftsführung dabei nicht gleich folgen will, braucht er den Mut nicht.sinken zu lassen; denn G. L. Sumner hatte diesen Vorschlag bereits 1931 unterbreitet – aber erst acht Jahre später konnte sich der Auftraggeber dann endlich entschließen, ihn zu verwirklichen! Harry Damrow