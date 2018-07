Gewiß ist der Wirtschaftsminister um seinen (selbstgewählten?) Auftrag, Konjunkturpolitik primär mit „psychologischen Mitteln“ zu betreiben, nicht zu beneiden. Aber man möchte doch wünschen, daß er sich dabei von allzu groben Übertreibungen freihält, und von allzu scharfen Widersprüchen zu dem, was er früher immer wieder (z. B. über die Funktion des „marktwirtschaftlich“ zustande gekommenen Preises) gepredigt hat. So wird in dem an Bürgermeister Suhr, den Präsidenten des Deutschen Städtetages, gerichteten Schreiben die Forderung ausgesprochen,

„auf die Verwaltungen der deutschen Städte einzuwirken, daß diese von jedweden etwa geplanten Maßnahmen einer Erhöhung der kommunalpolitisch zu verantwortenden Strom-, Gas- oder Wasserpreise Abstand zu nehmen und sich selbst dann so verhalten, wenn kosten- und betriebswirtschaftliche Gründe Verteuerungen gerechtfertigt erscheinen lassen würden ...

Man vergleiche damit das folgende Zitat aus den „Zehn Thesen“, die Prof. Erhard (vor drei Jahren erst!) aufgestellt hat:

„Ich gehe sogar so weit, daß eine Preisbindung auf zu niedriger Ebene volkswirtschaftlich ebenso schädlich sein kann wie ein zu hoch gebundener Preis. Der Marktpreis, der im volkswirtschaftlichen Sinne allein richtig sein kann, ist begrifflich gar nicht zu errechnen; er ergibt sich vielmehr aus der Ausgleichsfunktion des Preises in einem freien Markt. Jede andere Betrachtung des Preisphänomens führt zu Entartungen...“

Ungemein charakteristisch ist auch eine weitere Stelle der Erhard-Briefes an Bürgermeister Suhr, wo von dem allgemeinen Interesse an der Aufrechterhaltung der Hochkonjunktur gesprochen wird:

„... und jeder, der Verantwortung trägt, ist darum auch gehalten, alles zu vermeiden, was jener zu einer Übersteigerung der Konjunktur führenden geistigen Verirrung Vorschub leisten könnte“

Nun ist dies zum mindesten für die Konjunkturlehre ein völliges Novum: daß nämlich jener Prozeß, bei dem sich die Hochkonjunktur – durch mannigfache Förderungsmaßnahmen vorangetrieben – zur einer Überexpansion übersteigert, durch eine Art von moral insanity bedingt sein soll! Das werden die Vertreter dieses Wissenschaftszweiges ihrem Professoren-Kollegen Erhard ja nun bestimmt nicht abnehmen ... Aber ganz abgesehen von der Gültigkeit der neuen Theorie ist es auch rein pragmatisch verfehlt und wider jede Psychologie, ein marktwirtschaftlich richtiges Verhalten als Ausfluß einer „geistigen Verirrung“ zu bezeichnen: es fühlt sich da nämlich kein einziger Marktwirtschaftler getroffen! Solche Warnungen fallen ebenso ungehört ins Leere, wie die bekannten Aufforderungen, „Disziplin zu halten“ und „spekulative Exzesse zu vermeiden“. Der „Spekulant“ – das ist eben immer der andere; niemand ist bereit, sich diesen Rock anzuziehen ... Ebenso glaubt jeder Geschäftsmann von sich, daß er „diszipliniert“ verfährt, und ganz sicher wird niemand meinen, daß er im Verlaufe der Hochkonjunktur dieser letzten beiden Jahre in einem Zustand „geistigen Verirrung“ gehandelt, disponiert und investiert habe.

Aber wenn wir einmal (mit Prof. Erhard) annehmen wollen, daß die Übersteigerung der Nachfrage in den letzten zwölf (oder vierzehn) Monaten aus einer „geistigen Verirrung“ heraus erwachsen sei – dann drängt sich ja auch sofort die Frage nach dem Wesen dieser Anomalie auf. Hier muß der Psychiater zu Rate gezogen werden ... was wird er sagen? Vermutlich wird er antworten: Es könne sich hier nur um jene Art einer funktionellen Seelenstörung handeln, die als manisch-depressiv bezeichnet wird, oder auch (wegen ihres zyklischen Charakters) als Zyklothymie. Das Wesen dieses Gemütsleidens ist, daß Phasen der Heiterkeit und Erregung (Enthemmung) mit solchen der Traurigkeit und des Gehemmtseins alternieren – und zwar ohne hinreichende äußere Motivation, in einem plötzlichen Stimmungsumschlag, den der Neurophysiologe als „Kippreaktion“ zu bezeichnen pflegt. Wir haben es also mit einer Art Seelenkonjunktur zu tun, die ausgesprochen wellenförmig verläuft. Also wenn Prof. Erhards neue Theorie zutrifft, wonach eine „geistige Verirrung“ zum Überschwang der (wirtschaftlichen) Expansion führt, dann ist auch die weitere Folgerung zwingend, daß hier eine Anomalie zyklischen Charakters vorliegt. Gerade das aber wird von Prof. Erhard immer wieder mit Emphase bestritten: daß ein Umschlag von der Hochkonjunktur zur Krise zwangsläufig sei ... Wie man daraus ersieht, ist die psychologisch fundierte Konjunkturtheorie des Ministers noch nicht zur letzten wissenschaftlichen Klarheit gediehen, und das wirkt sich dann auch in seiner Krisenverhinderungspraxis (durch die bekannte „Seelenmassage“) deutlich aus.