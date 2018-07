Von der Schule her sind uns mehr oder weniger profilierte Erinnerungen an Götter und Helden der Antike geblieben. Literatur, Kunst und Kreuzworträtsel frischen sie in Abständen wieder auf. Die Kenntnis der Mythen von Griechen und Römern ist auch in unserer „unhumanistischen“ Zeit immer noch ein Wechsel auf Bildung, der sich im Gespräch auszahlt. Mit den germanischen Heldensagen steht es wesentlich schlechter, und politischer Mißbrauch hat ihr Ansehen getrübt. Die germanischen Göttersagen gar sind uns zu vagen Reminiszenzen an Walhall, Walküren und Götterdämmerung geschmolzen. Wir sind gewiß eher in der Lage, sämtliche Liebesexkursionen des Göttervaters Zeus einschließlich der zu solchem Behuf notwendigen Metamorphosen plus Folgen herzuzählen, als auch nur eine einzige der nicht weniger sinnträchtigen Verwandlungen Odins ins Gedächtnis zurückzurufen. Warum eigentlich?

Die Überlieferung der germanischen Göttervorstellungen ist gewiß bruchstückhafter, unsicherer und enigmatischer als die der antiken Mythologie, aber sie ist umfänglich genug und wissenschaftlich schon ausreichend erhellt, um erkennen zu lassen, daß die Germanen sich die mythische Auslegung der Rätsel von Welt, Leben und Schicksal nicht leichter werden ließen, als Griechen und Römer. Es ist daher zu begrüßen, daß Eckart Peterich, längst auch als kundiger Vermittler der griechischen Göttersagen ausgewiesen, jetzt sein „Lern-, Lese- und Nachschlagebüchlein zur germanischen Mythologie“ neu vorgelegt hat:

Eckart Peterich: Götter und Helden der Germanen. Kleine Mythologie. (Walter-Verlag, Ölten und Freiburg i. B.), 1955, 200 S., Leinen, 9,80 DM.

Es wäre unbillig, von dem Verfasser eines solchen praktischen Handbüchleins für Uneingeweihte ein Detailstudium primärer Quellen zu fordern. Das ist Sache der zünftigen Forschung, und auf diese hat sich Peterich, in weiser Beschränkung auf wenige grundlegende Werke, gestützt. Seine Einleitung skizziert die Geschichte der Wiederentdeckung der germanischen Mythen seit Jakob Grimm. In kurzen, faßlichen, nie ermüdenden Abschnitten, denen ausgesuchte Verse aus der Edda das Geleit geben, erfährt der Leser, was Asen, Wanen, Elben und Nomen darstellen, wer Frigga, Thor, Loki und Baldur waren, bekommt einen Begriff von der kosmologischen Bedeutung der Mythen von der Weltesche Ygdrasil, dem Fenriswolf und der Midgardschlange. Die Heldensagen sind nach dem Grad ihrer Beziehungen zu den Göttersagen ausgewählt und veranschaulichen, wie bei den Nibelungen und bei Wieland dem Schmied, durch die Nacherzählung mehrerer Versionen die allmähliche Kristallisation der Mythen zu literaturreifen Sagen.

Eine erfreuliche Zugabe ist der bei aller notwendigen Kürze doch das Wesentliche raffende, durch Tafeln und Textbilder illustrierte Abriß der germanischen Glaubens- und Kunstgeschichte. Hier läßt der alle Spekulationen sorgsam meidende Verfasser etwas von dem noch nicht genau bestimmbaren Ausmaß gemeinindoeuropäischer Mythenverflechtung erkennen. Dabei rücken Zeus und Thor, Aphrodite und Freya sich näher, als der Laie je hätte ahnen können. Durch die straffe, übersichtliche und wohl immer auch das tatsächlich Wichtigste siebende Nacherzählung wird Peterichs Büchlein seiner Aufgabe vollauf gerecht. Es ist in einer stets durchsichtigen, dem mythisch-heroischen Charakter des Gegenstandes nicht unangemessenen Sprache geschrieben und hat darüber hinaus den nicht geringen Vorzug, eine fast erstorbene, lohnende Neugier wiederzubeleben. Erich Köhler