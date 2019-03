Eigenwillige Betrachtungen nennt Grethe von Jeinsen im Untertitel die Autobiographie

Gretha v. Jeinsen: Silhouetten. Verlag Günther Neske, Pfullingen, 14,80 DM, mit der sie sich dem Leser vorstellt. Es sind nicht die im Titel versprochenen sparsamen Porträts, die dem Buch seinen Reiz geben; denn mit wenigen Strichen scharf gezeichnet hat die Autorin kaum eine aus der Fülle der Personen, die ihr Leben begleitete und über die Seiten wandert. Aber das Buch hat eine andere eigentümliche Qualität, die schon nach den ersten Kapiteln die Verwunderung und die Teilnahme des Lesers fordert.

Gretia von Jeinsen beschreibt ihre Schulzeit im Ausgang der wilhelminischen Ära, das Berlin der Inflationszeit, Jahre, die sie am Bodensee und am Harz verlebte, sie erzählt vom letzten Krieg und der Zeit vor der Währungsreform. Sie beschreibt behaglich und breit, manchmal voller Humor und gelegentlich nicht ohne einen Anflug von Selbstironie.

Daran ist noch nichts Besonderes. Bemerkenswert ist vielmehr die Perspektive, aus der alles gesehen ist. Jede der Seiten dieses Buches ist in die Atmosphäre eines ausladenden, bürgerlichen Hauses des späten 19. Jahrhunderts getaucht, eines Hauses, in dem jedes Ding seinen Ort hat, in dem die Sicherheit des Standes ebenso gewiß ist wie ein stolzes, dabei keineswegs aggressives Nationalbewußtsein. Selbst Bemerkungen über die politischen und sozialen Erscheinungen unserer Zeit und Szenen, bei denen man diese Art der Betrachtung kaum erwarten sollte, fügen sich lückenlos in dieses Bild.

Eben die Festigkeit dieser Glocke aus Tradition, Religion und Autorität, die sich über den Gestalten des Buches wölbt, macht so erstaunlich und lesenswert. Und die Schilderung ist keineswegs trocken oder verstaubt, wenn auch manchmal etwas gefühlvoll.

Wenn Gretha von Jeinsen einen Roman geschrieben hätte, hätte man ihr vielleicht ungewöhnliches Einfühlungsvermögen nachgesigt. Da der autobiographische Charakter jedoch so deutlich ist, darf man bemerken, daß der Untertitel "Eigenwillige Betrachtungen" gerechtfertigt ist.

Karl H. Plesse