Anläßlich der konstituierenden Sitzung der neuen Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer zu Berlin, auf der das bisherige Präsidium wiedergewählt wurde, erstattete der Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Skrodzki einen Tätigkeitsbericht über das Jahr 1955. Ihm sind die folgenden Angaben entnommen.

Die psychologisch nicht immer ganz glückliche Handhabung der Bundeshilfe für Berlin hat erheblich dazu beigetragen, daß in weiten Kreisen Westdeutschlands noch immer der Eindruck herrscht, die Stadt sei aus eigener Kraft kaum lebensfähig und genieße aus politischen Gründen Vorteile, die rein wirtschaftlich kaum vertretbar seien. Gerade in einem solchen Gemeinwesen wird man aber einer Einrichtung wie der Industrie- und Handelskammer, die täglich eine Fülle sachlicher Kleinarbeit leistet und einen Überblick über das gesamte wirtschaftliche Geschehen hat, ein hohes Maß an Urteilsfähigkeit zubilligen müssen. In der Fülle der Jahresübersichten, die in diesen Wochen veröffentlicht werden, hat daher eine überschlägige Bilanz dieser Institution besonderes Gewicht, da sie nicht von Einzelinteressen, sondern vom Dienst am gesamten Wirtschaftskörper geleitet ist.

Nach den Schätzungen der Industrie- und Handelskammer hat die Westberliner Industrie in diesem Jahr einen Umsatz im Wert von 5,3 Mrd. DM erreicht. Das ist eine Milliarde mehr als im Vorjahr. Die volle Bedeutung dieser Zahl wird aber erst klar, wenn man ihr den Umsatz von 1,8 Mrd. im Jahre 1950 gegenüberstellt, dem ersten Jahr nach der Blockade Berlins, das eine gewisse Stetigkeit der Entwicklung ermöglichte. Daß Westberlin nicht nur ein nehmender, sondern auch ein beträchtlich gebender Teil der deutschen Wirtschaft ist, zeigen seine Lieferungen in das Bundesgebiet, die 1950 einen Wert von 1 Mrd. DM, 1954 von 2,6 Mrd. und 1955 von etwa 3,3 Mrd. DM hatten. Der unmittelbare Export Berlins hat in diesem Jahr einen Wert von etwa 560 Mill. DM erreicht, gegen 460 Mill. im Vorjahr. Die überzeugendste Zahl aber für die gesunde wirtschaftliche Kraft der Inselstadt liefert die Leistungsbilanz: von den gesamten Bezügen Westberlins dürften im abgelaufenen Jahr 84 v. H. durch eigene Lieferungen gedeckt werden, gegen 78 v. H. im Vorjahr und nur 53 v. H. im Jahre 1950. Die Umsätze des Großandels sind im letzten Jahr um etwa 17 v. H., die des Einzelhandels um annähernd 10 v. H. gestiegen. Das Bauvolumen hat sich um 100 Mill. auf 900 Mill. erhöht. Könnte man allen diesen Zahlen bei einiger Lust zur Kritik vielleicht noch das Argument entgegenhalten, sie seien die Folge einer staatlichen Förderungspolitik und demnach nicht unbedingt organisch gewachsen, so wird man die Zunahme der Spareinlagen um 50 v. H. nur mit einer echten Zunahme der wirtschaftlichen Kraft und mit dem freien Entschluß der Bewohner dieser Stadt begründen können.

Angesichts dieser Daten konnte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer mit gutem Recht feststellen: „Das Jahr 1955 war ein gutes Jahr. Wenn man die Grenzen eines organischen Wachstums nicht überschreiten will, wird man einen größeren Fortschritt in einem Jahr nicht erwarten können.“ Trotz des in der zweiten, Jahreshälfte bekannt! ich wieder erheblich angeschwollenen Flüchtlingsstromes sind auch in diesem Jahr 60 000 neue Arbeitsplätze besetzt worden. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der seit Anfang 1950 in Wirtschaft und Verwaltung Westberlins neugeschaffenen Arbeitsplätze auf 290 000. Die bisher niedrigste Arbeitslosenzahl ergab sich mit rund 116 000 Ende September. Dennoch kamen in Westberlin auf hundert Arbeitnehmer noch immer zwölf Arbeitslose, gegenüber nur drei im Bundesgebiet. Gerade die Industrie- und Handelskammer hat sich bei ihren Prognosen niemals von überschwenglichem Optimismus leiten lassen. Um so mehr Gewicht kommt ihrer Hoffnung zu, daß auch in Berlin innerhalb von etwa zwei Jahren die Vollbeschäftigung erreichbar sein wird, sofern die Stadt von Rückschlägen verschont bleibt.

Welcher Art solche Rückschläge sein können – abgesehen von dem allgemeinen Verlauf der Konjunktur im Bundesgebiet –, wird jeder verstehen, der den Ausgangspunkt jeder Aktivität in und für Berlin begriffen hat: daß hier mehr als an jedem anderen Platz der Welt Politik und Wirtschaft nicht voneinander zu trennen sind. Dennoch muß immer wieder vor einer Überschätzung der östlichen Nadelstichpolitik gewarnt werden. Erst dieser Tage hat die Geschäftsstelle Berlin des Deutschen Industrie- und Handelstages in einem Rundschreiben an die Kammern des Bundesgebietes ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß alle Drohungen von sowjetischer und sowjetzonaler Seite gegenüber Westberlin, wie sie auch in den letzten Wochen wieder mehrfach jenseits des Brandenburger Tores geäußert worden sind, den Verkehr zwischen dem Bundesgebiet und Westberlin praktisch nicht berührt haben. Hatten derartige Auslassungen noch vor wenigen Jahren die vom Osten beabsichtigte Wirkung, die Vergebung von Aufträgen nach Berlin durch Einschüchterung zu beeinträchtigen oder gar zu verhindern, so hat die Erfahrung der jüngeren Vergangenheit gezeigt, daß der Warenverkehr ungestört und sogar mit ständig steigender Tendenz abläuft, sofern man sich von solchen Drohungen nicht beeinflussen läßt.

Der vermehrten Hilfe für Berlin, das zeigt die Leistungsbilanz deutlich, steht eine bedeutende innere Stärkung und damit auch ein großer Schritt zur Erreichung des Zieles gegenüber, das die Berliner Wirtschaft seit Jahren verfolgt: allmählich unabhängiger von der Hilfe des Bundes zu werden und damit den westdeutschen Steuerzahler zu entlasten. Abgesehen von aller politischen Verpflichtung gegenüber der alten und künftigen deutschen Hauptstadt kann an dieser Jahreswende erneut der Beweis als erbracht angesehen werden: Berlin ist kein „Faß ohne Boden“ Georg Gnieser