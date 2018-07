In engem Zusammenhang gerade mit diesem „Kartellproblem“ steht ein nicht weniger wichtiges Problem der Versicherungswirtschaft, nämlich die Frage, ob der Einheitstarif in der Kraftverkehrsversicherung aufgehoben werden soll oder nicht. Man spricht davon, daß ein solcher „gebundener Tarif“ sich nicht mit den Prinzipien der freien Marktwirtschaft vereinigen lasse. Aber die Kraftverkehrsversicherer waren trotz des gebundenen Tarifs elastisch genug, den Wettbewerb auch hier zum Züge kommen zu lassen, in Gestalt der Prämienrückvergütung. Dieser Wettbewerb hat so gut funktioniert, daß eine bekannte Zeitschrift bei der Besprechung des Geschäftsabschlusses eines Versicherungsunternehmens darauf hinwies: man habe sogar Verluste in Kauf genommen, um Prämienrückvergütungen ausschütten zu können.

Nur wer die Verhältnisse nicht kennt, kann leugnen, daß dieser Einheitstarif in seinen Kalkulationsgrundlagen der wahrhafteste ist, den man sich vorstellen kann, zumal er bald jährlich den Gegebenheiten des Schadenbedarfs nach oben, aber auch nach unten angeglichen wird. Dabei läßt sich über seine Struktur in diesem oder jenem Punkt natürlich streiten, und die Kraftverkehrsversicherer werden gern jeden sinnvollen Vorschlag zur Verbesserung dieser Struktur prüfen.

Die überbetriebliche Zusammenarbeit bei der Prämienkalkulation ist für die Versicherungswirtschaft technisch unabweisbar, das ist oben ausgeführt. Sie ist es erst recht auf dem so labilen Gebiet der Kraftverkehrsversicherung. Wie kann man aber die Freigabe des gebundenen Einheitstarifs in dem Augenblick verlangen, in dem (durch den Entwurf des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen) diese überbetriebliche Zusammenarbeit verboten werden soll? Es liegt doch also auf der Hand, daß diese Frage überhaupt erst diskutiert werden könnte, wenn jene Vorfrage geklärt ist.

Es soll nur noch hinzugefügt werden, was das Bundesaufsichtsamt als der berufene Hüter der Interessen der bald fünf Millionen Kraftfahrzeugbesitzer zu diesem Punkt sagt:

„Ernste Sorgen macht besonders die Kraftfahrtversicherung. Gewisse von der Öffentlichkeit und von interessierter Seite geförderte Bestrebungen zur Beseitigung aller in der Kraftfahrtversicherung vorhandenen Bindungen veranlassen die Aufsichtsbehörde zu der Warnung, eine organische Entwicklung nicht plötzlich abzubrechen. Ein derart großer Versicherungszweig kann nicht Experimenten ausgesetzt werden, weil dann schwerste Erschütterungen die Folge sein können. Bei einer Freigabe der bisherigen Preisbindung muß auf der einen Seite mit nicht unerheblichen Beitragserhöhungen gerechnet werden, wenn die Unternehmen ihre Reserven verstärken wollen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Auf der anderen Seite ist mit einem außerordentlich scharfen Wettbewerb zu rechnen, der sehr leicht durch Beitragsunterbietung die Erfüllbarkeit der Verträge in Frage stellen könnte und unter diesem Gesichtspunkt keinesfalls im Interesse der Versicherungsnehmer liegen kann. Die Aufsichtsbehörde sieht weiterhin bei Aufhebung aller Bindungen die Gefahr einer sachlich nicht gerechtfertigten Bevorzugung einzelner, durch ihr wirtschaftliches Schwergewicht mächtiger Versicherungsnehmer zu Lasten der großen Zahl der wirtschaftlich schwächeren Einzelversicherten. Was diesem Versicherungszweig vor allem not tut, sind einige Jahre der Ruhe, in denen nicht an Dingen gerührt, sondern versucht wird, brauchbare Unterlagen zu gewinnen, auf die u. U. eine spätere Neuregelung gestützt werden kann.“

Im ganzen ergibt sich für die Versicherungswirtschaft ein buntes Bild: Eine steile Aufwärtsentwicklung, eine Normalisierung der Ertragslage und eine Fülle neuer schwieriger Probleme, die es zu lösen gilt. Die Versicherungswirtschaft glaubt nach den schweren Jahren des Wiederaufbaus an eine bessere Zukunft auf der Grundlage neu geschaffener, solider Fundamente.