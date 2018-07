Dd., Wiesbaden

Unter einem Birnbaum vor dem Hause einer jungen Frau versteckte der 57jährige Bürgermeister der Taunusgemeinde Mappershain (200 Einwohner), Emil Ries, eine 8,8-Zentimeter-Panzergranate. „Ich wollte nicht etwa das Haus in die Luft sprengen, sondern Antonie nur erschrecken und ihr beweisen, daß ich sehr wohl Macht in der Hand habe“, sagte Ries jetzt vor Beamten der Kriminalinspektion Wiesbaden. Die Panzergranate wurde inzwischen vom Sprengkommando Hessen entfernt.

Bürgermeister Ries, der seit drei Jahrzehnten im Amt ist und großes Ansehen in der Gemeinde genießt, ist seit zwei Jahren Witwer. Er fand Gefallen an der Frau eines Heimatvertriebenen, die in seinem Haus untergebracht war. Die Frau blieb jedoch fest und zog mit ihrem Mann in ein anderes Haus, das mit dem Birnbaum. Die Panzergranate hatten Waldarbeiter ein Jahr zuvor gefunden. Sie war auf Geheiß des Bürgermeisters aus Sicherheitsgründen vergraben worden. Bürgermeister Ries fand die Stelle unschwer wieder, als er das Projektil zur Verdeutlichung seiner Liebesschwüre benötigte.