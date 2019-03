Hilde Benjamin, Justizminister der Sowjetzone, verlangte auf einer Konferenz der Richter und Staatsanwälte in Leipzig noch härtere Bestrafung für "Staatsverbrechen" als sie bisher schon üblich ist. Die Bekämpfung von Angriffen gegen den Staat sei die Hauptaufgabe der Justiz in der Übergangsperiode von Kapitalismus zum Sozialismus. Zu den Staatsverbrechen rechnet Hilde Benjamin Sabotagetätigkeit, wobei den "kleinen, objektiv bedingten Betriebsstörungen größere Aufmerksamkeit zuzuwenden" sei. Ferner sogenannte Abwerbung von Facharbeitern und "technischer Intelligenz" nach dem Westen, und – ebenfalls als "schweres Staatsverbrechen" – Verbreitung militaristischer Literatur.

Das "ideale Ziel der neuen Klassenjustiz" formulierte Hilde Benjamin, deren Rede ausgerechnet am Weihnachtstage veröffentlicht wurde, in dem vermessenen Satz: "Unsere Arbeit muß sehr schnell eine solche Höhe, eine solche Überzeugungskraft erreichen, daß unsere Überlegenheit wider das Recht und wider die Justiz in Westdeutschland auch dort für jeden Gutwilligen unbestreitbar wird." L