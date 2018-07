Das gleiche gilt für die größeren Zielsetzungen, die der organischen Steuerreform gestellt waren. Die Herstellung möglichster Wettbewerbsneutralität der Besteuerung und die Beseitigung der Ver-Zerrungen, die von dem heutigen Steuersystem auf das volkswirtschaftliche Preis- und Kostengefüge ausgehen, gelingen durch eine einfache lineare Tarifsenkung ebensowenig wie die Vereinfachung der Besteuerung; höchstens werden ihre Wirkungen etwas weniger fühlbar. Denkt man sich die augenblickliche Konjunkturentwicklung in der Richtung folgerichtig zu Ende, daß es eines Tages wieder zu schärferem Wettbewerb, insbesondere auch auf den Auslandsmärkten, und zu der Notwendigkeit einer genauen Kalkulation kommen könnte, so bleibt die preis- und kostenverzerrende Wirkung des nicht wettbewerbsneutralen Steuersystems, an dessen Reform in einem solchen Augenblick niemals zu denken wäre, unvermindert bestehen. Die Produktions- und Betriebsstruktur der Volkswirtschaft, die auf solcherart schiefen Kostenfundamenten errichtet worden ist, wird durch jedes Abbröckeln der gegenwärtigen Weltkonjunktur stärker erschüttert, als das nötig oder unvermeidlich wäre, wenn wir die Begriffe „Marktwirtschaft“ und „Wettbewerb“ nicht nur im Munde führten, sondern auch steuerlich zu respektieren bereit wären.

Auf dem Gebiet der Umsatzsteuer ist dieses Auseinanderklaffen der volkswirtschaftlich gesunden und der steuerlich verzerrten Preis- und Kostenfundamente heute schon sehr deutlich zu spüren; nicht mit Unrecht verlangen die einstufigen Betriebe eine Ausdehnung der unsystematischen „Zusatzsteuer“ auf alle Unternehmungen, denen es gelungen ist, durch Kapitalbeteiligung und vertikale Expansion bisher steuerpflichtige Vorstufen und Nachstufen in ihren Besitz zu bringen, um sich diese Konzentration noch durch ein- oder mehrmalige Ersparnis von jeweils 4 v. H. vom Umsatz auch steuerlich prämiieren zu lassen. Auf der anderen Seite droht die immer weitere Ausdehnung von Hilfskonstruktionen wie „Organschaft“ und „Unternehmereinheit“ zu einer Aushöhlung der Rechtsbegriffe zu führen. Wenn steuerlich nicht mehr das Unternehmen, sondern „der Konzern“ als Einheit betrachtet werden soll, so wird der Mittelstand nicht zögern, seinerseits mit Nachdruck die Förderung auf entsprechende Vergünstigungen anzumelden, die letztlich einen Zerfall des Steuersystems in einzelne auf der Basis irgendeiner Zumutbarkeit festgesetzte „Umlagen“ der Konzerne, Branchen und Wirtschaftsgruppen bedeuten würde.

Die Landwirtschaft besitzt, der Bergbau fordert Ermäßigungen des Umsatzsteuersatzes; die Eisenindustrie genießt die Sonderregelung der Stahlherstellersteuer, an deren Stelle demnächst wieder die sog. Organschaft treten soll; im Einzelhandel erhebt sich von neuem der Ruf nach der Warenhaus- und Filialsteuer – man darf gespannt sein, welche Konzeption der Bundesfinanzminister allen diesen unweigerlich auf ihn zukommenden Sonderwünschen entgegenzusetzen vermag, nachdem er die grundsätzliche Reform der Umsatzsteuer soeben erneut abgelehnt hat!

Steuervereinfachung und Wettbewerbsneutralität der Besteuerung sind nur zwei Programmpunkte der organischen Steuerreform, die bisher unerfüllt

Fortsetzung von Seite 21

geblieben sind. Darüber hinaus war es die Sorge um die Gesundung der Kapitalstruktur der Betriebe und um die Wiederherstellung eines echten betriebswirtschaftlichen (statt des steuerlich orientierten) Wirtschaftsdenkens, die bei den Steuerreformvorschlägen Pate stand. Eine lineare Senkung des Einkommensteuertarifs ändert nichts an dem Tatbestand, daß die Fremdkapitalverzinsung, weil steuerlich abzugsfähig, eine organisch nicht zu rechtfertigende Bevorzugung gegenüber der Entlohnung risikowilligen Eigenkapitals genießt. Auch der Belastungsunterschied zwischen körperschaftssteuerpflichtigen Unternehmen und solchen, deren betriebliche Gewinne der progressiven Einkommensteuer unterliegen, wird durch lineare Tarif Senkungen nicht beseitigt. So umstritten das Projekt der sogenannten „Betriebssteuer“ im Rahmen der Steuerreformdiskussion nach wie vor ist, so wird doch jede dauerhafte Neuordnung der Besteuerung gewerblicher Gewinne – aus denen heute die veranlagte Einkommensteuer zu 75 v. H. fließt – das Verhältnis zwischen diesen beiden Gruppen steuerpflichtiger Unternehmungen von neuem durchdenken müssen.

Von diesen „qualitativen“ Problemen der Steuerreform lenkt eine vorschnell auf lediglich quantitative Steuersenkungen eingeengte, letztlich konjunkturpolitisch orientierte Steuerdiskussion die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit nur allzu leicht ab. Die Steuerpolitik steht am Scheidewege, ob sie der mit den Vorarbeiten zur organischen Steuerreform vorgezeichneten Richtung oder dem Wegweiser der „Quantitätstheorie“ folgen soll, der sie in die Irre zu führen droht. Das wird besonders deutlich, wenn man sich den engen Zusammenhang zwischen Besteuerung, Kapitalbildung und Investition vergegenwärtigt, wie er sich nur mikroökonomisch nicht aber makroökonomisch oder quantitativ erkennen läßt. Sicherlich ist es für die Sozialstruktur, für die Wachstumskräfte und die ökonomische Stabilität der Volkswirtschaft nicht gleichgültig, ob die Kapitalbildung sich überwiegend in privatem Eigentum oder bei der öffentlichen Hand vollzieht, und ob die Investitionen solche der Kollektivinstitutionen oder der unternehmerischen Wirtschaft sind. Gerade dies? Unterschiede aber verwischt eine bloß quantitative Betrachtung. Die Tatsache, daß der Rhythmus der kurzfristigen Verschuldung heute im Takt mit den Steuerterminen der gewerblichen Wirtschaft pulsiert, ist Beweis genug dafür, daß die betriebliche Besteuerung nicht nur quantitativ „geldabschöpfend“, sondern gerade umgekehrt vielfach kreditexpansiv zu wirken vermag. Der Widersinn, daß die private Wirtschaft sich in Schulden verstrickt, um der öffentlichen Hand die Anhäufung immer weiterer Kassenüberschüsse zu ermöglichen, die dem volkswirtschaftlichen Kreislauf durch monetäre Stillegung entzogen werden, gibt einen deutlichen Hinweis auf die „qualitative“ Problematik der Finanz- und Steuerpolitik, die vom Quantitativen her eben nicht erfaßbar ist.