Es fügt sich durchaus in den Rahmen dieser nicht hinreichend klaren Konzeption des Bundeswirtschaftsministeriums, daß man dort immer noch an der Theorie festhält, "generelle Steuersenkungen" (gemeint ist also ein Tarifabbau oder eine Tarifreform bei der Einkommen- und Körperschaftssteuer) seien "bedenklich" und deshalb abzulehnen: wegen der Gefahr einer erneuten konjunkturellen "Überhitzung" – oder, wie man die gleiche Sache klarer und präziser formulieren sollte: weil sie die Übernachfrage fördern könnten. Die gleiche übervorsichtige Theorie vertreten drei der fünf Konjunkturforschungsinstitute, nämlich Berlin, München und Essen, während Kiel und Hamburg die "Kippreaktion" – erst das Nicht-Sehen-Wollen der konjunkturellen Gefahrenmomente, dann die Fehleinschätzung der Wirkungen eines Steuerabbaues auf die Konjunktur – nicht mitgemacht haben, sondern der allgemeinen Auffassung beigetreten sind, daß eine Kostensenkung qua Steuerabbau jetzt durchaus die richtige Medizin wäre. Es genügt, das Steuerthema in diesem Zusammenhang nur ganz am Rande zu streifen, da es ja in der vorliegenden Ausgabe ebenso gründlich wie grundsätzlich in einem besonderen Beitrag von Prof. Schmölders behandelt wird; man möchte freilich wünschen, daß die Ausführungen dieses hervorragenden Fachmannes trotz ihrer wissenschaftlich-abstrakt gehaltenen Fundierung auch überall da gelesen und beherzigt werden, wo sie als eine vernichtende Kritik an der bisher geübten ablehnenden Haltung gegenüber der Parole "jetzt Steuersenkung und Steuerreform" empfunden werden müssen. Es wäre gewiß interessant, die Meinung nicht nur des Ressortministers, sondern auch diejenige seines Kollegen Prof. Erhard hierzu (also zu den Gedankengängen von Prof. Schmölders) zu hören, oder, noch besser, zu lesen zu bekommen – besonders deshalb, weil es ja keinen einzigen Wirtschaftspraktiker gibt, der in diesem Punkte mit dem Wirtschaftsminister einig ist oder auch nur Verständnis für seine Haltung aufbringen könnte.

Nun ist ja überhaupt die "psychologische Kampagne" Prof. Erhards deshalb so schwer zu verstehen, weil sie nicht primär gegen konjunkturelle Übersteigerungen gerichtet ist, sondern gegen deren Folgewirkungen in Form von Reaktionen im Preis- und Lohngefüge. "Interessant" für den Wirtschaftsminister sind dabei nicht die Preise für industrielle Verbrauchsgüter: denn diese sind ja bisher erstaunlicherweise – trotz der massierten Kostenbelastungen aus den Vorstufen der Produktion, aus Steuererhöhungen (Verkehrsfinanzgesetz!) und neuen Abgaben (Kindergeldumlage!) – überhaupt nicht gestiegen. Die Lebensmittelpreise aber, die für den Verbraucher in der Industriearbeiterschaft durchaus "interessant" sind – zumal ja ihre weitere planmäßige "Anhebung" durch wirtschaftspolitische (oder planwirtschaftliche...) Maßnahmen droht – muß Prof. Erhard bei seiner Aktion ebenso "ausklammern" wie die Mieten: hier hat er die Grenzen seines Ressorts unbedingt zu respektieren. Also bleibt dem Wirtschaftsminister als einziges Betätigungsfeld das Gebiet der Preise für Grundstoffe und Investitionsgüter; fanatisch kämpft er hier auch gegen solche Preisreaktionen, die marktwirtschaftlich durchaus sinnvoll wären – obwohl sein Ziel, von der Preisseite her die Auftriebstendenzen der Löhne und Gehälter zu bremsen, so gar nicht verwirklicht werden kann, weil ja die betreffenden Waren (und ihre Preise) den "Normalverbraucher" gar nicht interessieren... Wenn es noch keine Kartellpreise gäbe, so müßte Prof. Erhard jetzt das Preiskartell erfinden, als Helfer bei seinen Bemühungen, auch bei Vollbeschäftigung und Übernachfrage die Preise (wenigstens nominell, als "Listenpreise") zu zementieren... Der Kampf um Preise und Löhne wird also vom Wirtschaftsministerium aus mit verkehrter Frontstellung geführt – und das nicht bloß in einer Hinsicht, sondern eigentlich in jeder nur denkbaren Beziehung. Weil man es dazu hat kommen lassen, ist die Situation der Konjunkturpolitik nun auch so heillos verworren.

Überbeschäftigung – Dauerzustand?

Das mag an dem Beispiel der Beschäftigungspolitik noch einmal mehr erläutert werden. Die große Stunde der Vollbeschäftigung kam – aber sie fand ein schwaches Geschlecht. Anstatt sich über die Chance der Vollbeschäftigung zu freuen und sich in diesem Stadium dauerhaft einzurichten, sucht man nach "Auswegen", um die Vollbeschäftigung zur Übervollbeschäftigung zu steigern. Der schlechteste denkbare Ausweg ist – nach all den Erfahrungen, die wir in Deutschland während längst vergangener Jahrzehnte mit den Wanderarbeitern aus dem Osten gemacht haben – die Heranziehung von Saisonarbeitern. Und darauf ist man nun also verfallen, nur mit dem Unterschied, daß diesmal Italiener importiert werden sollen, und nicht (wie früher) Polen. Der nächste Effekt dieser Aktion ist natürlich, daß jeder Unternehmer, dem es im Herbst dieses Jahres an Arbeitskräften gefehlt hat, die Expansionsmöglichkeiten seines eigenen Betriebes für die Kampagne 1956 überschätzt, weil er mit Sicherheit auf Sukkurs aus dem Süden rechnen zu können glaubt... Diese psychologische Konsequenz, deren Wirkungen sich naturgemäß potenzieren, ist schon geeignet, den Effekt des "psychologischen Feldzugs" in Frage zu stellen, den Prof. Erhard gestartet hat: gegen die Überbewertung der Expansions-, Absatz- und Preischancen seitens der Unternehmer. Zudem bedeutet es einen Rückfall in die Mehrwerttheorie, die längst als veraltet in die marxistische Rumpelkammer geworfen worden ist, wenn nun – paradoxerweise von Unternehmerseite – die Auffassung vertreten wird: man könne durch Import vollbezahlter Arbeitskräfte (für die obendrein noch besondere Unterkünfte geschaffen werden müssen, was ja zusätzlich kostet!) ein "Plus" an Volkseinkommen zugunsten der eigenen Bevölkerung erzielen. Das wäre aber doch nur dann möglich, wenn das Arbeitsergebnis jener zusätzlich herangeholten fremden Arbeitskräfte einen "Mehrwert" liefern würde, über die Aufwendungen an Löhnen und allen Nebenkosten hinaus. Sonst geht ja die Rechnung nicht auf. Es wäre also besser, sich auf die organisatorische und technische Rationalisierung zu verlassen, und darauf, daß immer noch Reserven an eigenen Arbeitskräften zu erschließen sind – wobei auch daran zu denken ist, daß die ungewöhnlich stark besetzten drei letzten Lehrlingsjahrgänge nun sukzessive in die Vollleistung hineinwachsen.

Unnütze Aufrüstungssorgen

Damit also, und mit dem daraus erzielbaren Produktionszuwachs, sollte man sich bescheiden, anstatt dem Phantom einer Überexpansion durch Übervollbeschäftigung nachzujagen – wöbei in gradliniger Fortsetzung der Idee, 1956 "bis zu" 100 000 Wanderarbeiter ins Land zu bringen, 1957 die doppelte Zahl gefordert werden müßte ("um die Arbeitsausfälle infolge der Aufrüstung wettzumachen") und so weiter: in geometrischer Progression! Wenn man schon glaubt, daß der künftige "Ausfall" einiger hunderttausend Soldaten aus ihrer bisherigen produktiven Tätigkeit irgendwie wettgemacht werden müsse, so ist das Heranholen von Ausländern dafür bestimmt die schlechteste aller denkbaren Lösungen. Andererseits aber braucht die Wiederbewaffnung nicht etwa doppelt, durch Steuern und durch Verzicht auf einen sonst möglichen Mehrkonsum, bezahlt zu werden; mit dem Steuernzahlen ist es bereits getan, denn das bedeutet ja eben schon den (vollen) erforderlichen Konsumverzicht. Die irrige Vorstellung, als ob das Abwandern von jungen Männern aus der Werkstatt in die Kaserne eine doppelte Belastung des Volkseinkommens – durch öffentliche Ausgaben für die Soldaten und durch Fortfall ihrer bisherigen produktiven Leistungen – darstelle, ergibt sich aus dem Fehlschluß, als ob die Jungmannschaft (soweit sie seither überhaupt produktiv tätig war!) für diese ihre Arbeit kein volles Entgelt erhalten hätte. Das ist der gleiche fehlerhafte Ansatz, wie er zugunsten der Beschäftigung ausländischer "Ersatzkräfte" gemacht zu werden pflegt.

Mögliche "Kippreaktionen"

Wenn überhaupt das Wort von den "hektischen Übersteigerungen" irgendwo am Platze ist, dann bestimmt hier: bei der Überbewertung der Chancen; mit ausländischen Saisonarbeitern die Überexpansion ins Unbegrenzte hinein weiter fortführen zu können... Wer also bemüht ist, den Sinn für das rechte Maß in unserem Land zu fördern (oder wieder zu erwecken) – und das nicht nur im ökonomischen Bereich –, sollte also tapfer auch diese Spezialfrage anpacken, um dem Ungeist der Hybris und der Maßlosigkeit entgegenzuwirken. Wenn ein solches Bemühen auch nur auf lange Sicht angelegt sein kann, so fehlt ihm doch keineswegs die aktuelle Bedeutung. Noch ist die konjunkturelle Situation in einem erschreckenden Maße labil. Sie kann jederzeit, ausgelöst durch eine zufällige Häufung ungünstiger Momente, in einer "Kippreaktion" umschlagen zu einem heillosen krisenhaften Defaitismus. Sie kann aber auch, angestoßen etwa durch behördlich angeordnete "Preisanhebungen", zu einer neuen Welle der Übernachfrage emporschießen. Daß damit noch keine Inflation herauskäme – wie sie (siehe das Beispiel der "Wohlfahrtsstaaten"!) auch bei vollen Staatskassen und bei großen Währungsreserven, als chronische Erscheinung möglich ist – dürfen wir mit Bestimmtheit annehmen, da ja die Männer in der Währungsbank durchaus auf ihrem Posten stehen, wie sich auch im letzten Jahr wieder erwiesen hat; besonderen Dank dafür haben sie wohl kaum erwartet (wenn sie auch andererseits gewiß nicht den Tadel verdient haben, sie seien zu Mördern an der Konjunktur geworden.. Falls aber eine psychologische Reaktion der geschilderten Art erfolgt, mit einem neuen und verschärften Rückfall in Überexpansion und Übernachfrage, dann wird freilich die Gegenreaktion seitens der Zentralbank sehr hart ausfallen müssen. Das wären keine guten Aussichten für das neue Jahr. Also müssen wir sehr viel politische Klugheit des Maßhaltens für 1956 erhoffen, damit das Pendel des ökonomischen Geschehens, das seit dem Herbst 1955 wieder zur Mittellage hin tendiert, nicht vom Politischen her zu neuen groben Ausschlägen angestoßen wird.