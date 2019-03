Inhalt Seite 1 — Textil und Bekleidung im Zweifrontenkrieg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Edgar Bissinger

Das Jahr 1955 wird in die deutsche Wirtschaftsgeschichte als ein Jahr der Rekorde eingehen, Seit 1953, nach Überwindung der Flut- und Ebbewelle aus der Koreakrise, hat eine fortlaufende Steigerung des Sozialprodukts, der Staatsausgaben, der Spareinlagen wie des Verbrauchsniveaus stattgefunden, so daß 1955 die Mengenkonjunktur vielfach schon die obere Grenze der Kapazitäten und Beschäftigungsmöglichkeiten in der Bundesrepublik erreicht hat, noch ehe rüstungswirtschaftliche Auftriebsmomente sich auswirken konnten.

An diesem Punkt – wo jede weitere Einzelsteigerung anfängt, zu Lasten anderer Wirtschaftszweige zu gehen – wird die tatsächliche Stellung im Markt deutlich. In der freien Marktwirtschaft, in der die Lenkungsaufgabe des Staates, was den gewerblichen Bereich anlangt, auf ein Mindestmaß beschränkt ist, zeigen sich in diesem Augenblick die materiellen und ideellen Schwerpunkte, an denen sich das weitere Wirtschaftsgeschehen orientiert. Textil und Bekleidung sind dabei von zwei Gesichtspunkten her zu beurteilen. Einmal gehören sie zu den Grundbedürfnissen des Menschen: "Der Herr möge mich nähren und kleiden" – zum anderen ist ihr Absatz weitgehend "lustbetont", d. h. sie dienen über den Witterungsschutz hinaus der Befriedigung des Geltungsbedürfnisses der Menschen in all ihren vielfältigen Formen.

Fast alle Konsumgüterindustrien traten in die Auseinandersetzung um ihre endgültige Stellung in einer voll ausgelasteten Wirtschaft auf einer schwächeren Basis als andere Wirtschaftszweige ein. Sie hatten zwar in den Vorjahren absolut von der Mengenkonjunktur profitiert, waren aber relativ zu anderen Sparten mäßig zurückgefallen. Sie hätten noch ein gutes Stück Wegs zurückzulegen, bis sie den Kapazitätsrahmen wirklich gefüllt hätten, den andere, von den Zeitumständen stärker begünstigte Branchen längst voll einnahmen. Die Bremse an der Kapazitätswand, wie sie bei der Grundstoffindustrie zu beobachten ist, war bei ihnen noch nicht aufgetreten. Im Gegenteil, noch immer bestehen große unausgenutzte Produktionsreserven, die einer "Überhitzung der Konjunktur" entgegenwirken und auf dem Preisgebiet den echten Käufermarkt aufrechterhalten. Diese Situation führt zu Reibungen, weil nicht die gleichen Bedingungen in allen Teilen der Wirtschaft bestehen, Der eintretende Lohn- und Kostensog muß aus der Marge, die ohnehin nicht viel Spielraum ließ, gespeist werden, weil eine Weitergabe im Preis auf dem Käufermarkt nicht durchgesetzt werden kann.

So entstand 1955 für Textil und Bekleidung, die als klassische und typische Verbrauchsgüterindustrien nicht nur statistisch, sondern vor allem auch psychologisch einen wesentlichen Teil zur Zufriedenheit des Menschen beitragen, eine zwielichtige Situation. Man sah sich einerseits den Schwierigkeiten eines beengten Arbeitsmarktes (steigende Löhne), den steigenden Preisen der Grundstoff-, Investitions- und Bauwirtschaft gegenüber und stand gleichzeitig von der Absatzseite her unter dem Druck eines nahezu volliberalisierten Käufermarktes. Trotzdem konnten in beiden Industrien die Beschäftigten- und Produktionszahlen gesteigert werden, obwohl ständige und harte Auseinandersetzungen gleichzeitig mit anderen Wettbewerbern um die Anteile an den Verbrauchsausgaben stattfanden. Im Monatsdurchschnitt betrug die Zuwachsrate gegenüber 1954 zwischen 6 und 7 v. H., so daß jetzt insgesamt 607 000 Menschen bei Textil und rund 270 000 bei Bekleidung Arbeit und Brot finden. Der Anteil an der Beschäftigtenzahl der gesamten Industrie fiel jedoch von 10 auf 9,42 v. H. im ersten Halbjahr 1955 zurück.

Man hat diesen Vorgang vielfach als "Nachhinken" bezeichnet. Dieser Ausdruck scheint jedoch unzureichend, da ein echter Strukturwandel vorliegt. Die Bundesrepublik, die in den ersten Nachkriegsjahren zu den Leichtindustrien tendierte, befindet sich heute auf dem Rückwege zum ehemaligen Übergewicht der Schwerindustrie. Dem trägt auch die Handelspolitik Rechnung, die eindeutig die Interessen der Investitionsgüterindustrien, in den Vordergrund stellt, während sie die Konsumgüterbranchen dem vollen Druck der Einfuhren überläßt, ja sie sogar bei der Liberalisierung geradezu – wenn auch vielleicht gegen den Willen Prof. Erhards – in gefährliche Situationen bringt, weil das natürliche Ventil – als Äquivalent für Industrieexporte nun Agrareinfuhren zu gestatten – nicht vom Bundeswirtschaftsministerium becient werden darf.

So erklären sich auch in größerem Zusammenhang die auseinanderlaufenden Konjunkturlinien von Textil und Bekleidung, die ja (bei oberflächlicher Betrachtung) "eigentlich" parallel verlaufen müßten. Die Bekleidungsindustrie konnte mit einer Zuwachsrate der Produktion in Höhe von 15 v. H. den Anschluß an die allgemeine Entwicklung wiederfinden und halten. Weil aber ihr Materialmehrverbrauch zu wesentlichen Teilen aus Importen gedeckt wurde, kam die Kaufkrafterhöhung der Textilindustrie nur teilweise und gekürzt zugute.