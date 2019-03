Inhalt Seite 1 — Titos "Panthersprung" ans Mittelmeer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Marschall auf dem Wege zur großen Weltpolitik

R. N., Belgrad

Seit dem Besuch, den Außenminister Dulles während eines Zwischenaktes der Genfer Konferenz bei Tito in Brioni gemacht hat, ist die Außenpolitik Belgrads, die schon seit langem in zunehmender Bewegung war, hochaktiv geworden. Denn daß in Brioni die vermittelnde Einschaltung Titos in die Mittelmeerkrise besprochen wurde, ja, daß dies das eigentliche Hauptthema der Gespräche zwischen Dulles und Tito war, ist in Belgrad schon seit langem geflüstert worden. Der Besuch Kardeljs in London, bei dem nicht nur jene wirtschaftlichen Fragen besprochen wurden, die in den amtlichen Berichten herausgestellt worden sind, kommt in der jugoslawischen Publizistik immer wieder zum Ausdruck, in der Unterstreichung nämlich der traditionell-freundschaftlichen Beziehungen beider Länder und ihres gemeinsamen Interesses am Frieden im Mittelmeerraum. Man muß sich erinnern, wie dringend London – schon wegen seiner Ölpolitik – an einer Beilegung des arabisch-israelischen Zankes und an einer Ausschaltung sowjetischer Infiltration gelegen ist. Tut man dies, so kann man gut verstehen, daß zwischen London und Belgrad über die Nah-Ost-Krise seit langem ein Gedankenaustausch stattfand, schon vor Kardeljs Besuch in London. Ja, daß – wie westliche Kreise Belgrads behaupten – schon das Gespräch zwischen Dulles und Tito in Brioni unter dem Einfluß der Kompromißidee Macmillans stand: Einschaltung Titos als Vermittler aus Anlaß seines Staatsbesuches in Kairo.

Für Tito muß ein solches Mandat (das freilich in Belgrad offiziell bestritten wird) mehr als ein Interesse haben. Zunächst mag es ihn verlocken, die Theorie der "aktiven Koexistenz" (in Wahrheit handelt es sich um eine dynamische Politik der "Dritten Kraft" zwischen den Blöcken) in die Praxis umzusetzen. Gelingt ihm dies, so würde sein Ansehen im Westen erheblich steigen, denn dann würden Titos Interessen am Mittelmeer tatsächlich mit denen Washingtons und Londons parallel laufen. Denn auch für Belgrad wäre eine Infiltrierung der arabischen Welt durch die Sowjets höchst unangenehm, weil dadurch die politische Gleichgewichtslage in diesem Raum (die Voraussetzung der jugoslawischen Außenpolitik) empfindlich gestört würde. Schließlich aber, und das ist das Entscheidende, würde eine geglückte Vermittlung Titos zwischen Arabern und Israeli Jugoslawiens Eintritt in die große Weltpolitik, ja im echten Sinne Titos Panthersprung ans Mittelmeer bedeuten. Es gibt Kreise in Belgrad, die an die Möglichkeit einer kommenden sehr engen Beziehung zwischen Kairo und Belgrad glauben, und Tito große Chancen prophezeien, wenn ihm jene zwei Dinge gelingen sollten: Vermittlung in Nah-Ost und Sanierung des Balkanpaktes – Probleme, die für Belgrad in engstem innerem Zusammenhang stehen.

Blockfreie Außenpolitik

Die Spannung zwischen der Türkei und Griechenland als Folge der antigriechischen Exzesse in Smyrna ist von dem Dritten im Bunde des Balkanpaktes, Jugoslawien, teils mit Genugtuung, teils mit Bedauern registriert worden. Mit Genugtuung, weil seit dem Ende der akuten Bedrohung Jugoslawiens durch das Kominform Tito seine Meinung über "Blöcke" wesentlich geändert hat. Als Chruschtschow und Bulganin nach Belgrad kamen, also vor dem Titoismus kapitulierten, beschloß Belgrad, seine Außenpolitik nach Möglichkeit "blockfrei" zu halten. Der Balkanpakt, der ursprünglich als Sicherung der Nordwest-Flanke der NATO gedacht war, ist für Marschall Tito zusehends interessanter – und unbequemer geworden. Wiederholt hat Tito erklärt, rein militärpolitische Bündnisse seien wertlos, wenn sie nicht zugleich wirtschafts-, sozial- und kulturpolitische Aspekte hätten. Daß er Recht hatte, zeigte sich, als der in der Stunde der Gefahr rasch zusammengeflickte Pakt zwischen den drei wirtschaftlich, sozial und kulturell so ungleichen Partnern militärisch wertlos wurde, als der türkische Mob seine "Kristallnacht" gegen die griekischen Paktpartner feierte.

Kitt für die Scherben von Smyrna