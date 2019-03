Truman war kein großer Mann, aber er war der größte Kleine Mann, den das Vertrauen seiner Landsleute in unserer Zeit zur Lenkung ihrer Geschicke berufen hat", schrieb ein englischer Journalist, als Harry S. Truman im Jahre 1953 das Weiße Haus verließ. Dieser Satz paßt haargenau auf das Bild, das sich in Amerika, das sich in aller Welt von diesem Mann eingeprägt hat, der nahezu acht Jahre einer der Mächtigen der Welt war. Es ist das konfektionierte Bild des Durchschnittsamerikaners, der sich "emporgearbeitet" hat, der gerne schreiend-bunte Hemden trägt, der sein Hobby pflegt und sich ungeniert öffentlich damit produziert, der seine Familie über alles liebt und nicht davor zurückscheut, einem Kritiker, der den Gesang seiner Tochter nicht großartig fand, einen groben Brief zu schreiben. Ein Mann also, der dem amerikanischen Mythos "vom Schuhputzer zum Präsidenten" entspricht, im übrigen aber hausbacken, bieder und hemdsärmelig ist und so durchschnittlich, daß in ihm die Durchschnittlichkeit schlechthin ihre Apotheose zu erreichen scheint.

Im ersten Band seiner Memoiren, die nun auch auf Deutsch vorliegen:

Harry S. Truman, Memoiren, Band I, "Das Jahr der Entscheidungen" (1945), Scherz & Goverts Verlag, Stuttgart, 1955; 612 Seiten, 25,– DM

erfährt dieses Bild Bestätigung und Widerspruch zugleich. Um es zu bestätigen, könnte man auf die Einfachheit der Sprache verweisen, die sehr ferne von aller Churchillschen Brillanz ist und der sehr oft eine geradezu frappierende Einfachheit des Gedankenganges entspricht, die – wie könnte es anders sein – hin und wieder auch der Gefahr der Vereinfachung erliegt. Echtes Mittelmaß aber reflektiert nicht. Es ist sich seiner selbst nicht bewußt. Truman jedoch ist ein Mann, der seine Grenzen sehr wohl kennt, der in die Verantwortung, die ihn anfangs überwältigte und bedrückte, langsam hineinwuchs, der mit ihr wuchs, weit über sich selbst hinaus. Er wußte sehr genau, wie schwer es ist, Nachfolger eines Mannes zu sein, der – zu Recht oder Unrecht, soll hier nicht diskutiert werden – im Ruf der Größe stand.

Truman hatte eine sehr klare Vorstellung von seinem Amt, die einer genauen Kenntnis der politischen Tradition des Landes entspringt. So gehören jene eingestreuten Passagen, in denen er über die politische Theorie, die manchmal äußerst komplizierten Verfassungsfragen und die politische Praxis Amerikas schreibt, zum Interessantesten des Buches. Truman hat vom Beginn seiner Präsidentschaft an jeden Versuch zurückgewiesen, seine Autorität zu schmälern, die er viel weniger persönlich auffaßte als Roosevelt und die für ihn in erster Linie eine Autorität des Amtes war. "Die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten", begründet er seine Haltung, "birgt eine Verantwortung so persönlicher Natur, daß es dafür keine Parallele gibt. Sehr wenige sind je ermächtigt, für den Präsidenten zu sprechen. Niemand kann für ihn Entscheidungen treffen ... wenn es sich darum handelt, weittragende Beschlüsse zu fassen, ist der Präsident der Vereinigten Staaten ein einsamer, sehr einsamer Mann."

Und was waren das für Beschlüsse, die Truman im ersten Jahr seiner Präsidentschaft fassen mußte: In San Franziska trat im April die Gründungsversammlung der Vereinten Nationen zusammen und der Schatten Woodrow Wilsons lag drohend über ihr. Es folgte die deutsche Kapitulation, die Konferenz der Großen Drei in Potsdam, der Abwurf der ersten Atombombe, das Ende des Krieges im Fernen Osten. Wo immer sie konnten, brachen die Russen die früher getroffenen Abkommen. Die Welt war von amerikanischer Hilfe abhängig, während die amerikanische Bevölkerung auf das Ende der Kriegskontrolle drängte. Im Lande selbst stand Truman außerdem der Auseinandersetzung mit dem widerborstigen John L. Lewis, dem Demobilisierungsproblem, inflationären Tendenzen, Wohnungsnot und unzähligen anderen durch das Kriegsende bedingten Fragen gegenüber.

Immer wieder kommt Truman auf das Problem der persönlichen Verantwortung zurück. Zu dem schrecklichen Entschluß, die Atombombe abzuwerfen, schreibt er: "Die letzte Entscheidung, wo und wann die Atombombe einzusetzen war, lag bei mir, und ich möchte jedem Irrtum über diesen Punkt vorbeugen." Er macht auch nicht den geringsten Versuch, begangene Fehler zu beschönigen. So wird klar, daß er die sowjetische Teilnahme am fernöstlichen Krieg heute als einen Fehler ansieht, wenn auch als einen, der aus der damaligen unvollkommenen Sicht unvermeidlich war. Auch was die so heiß umstrittene Politik in Europa, und vor allem bezüglich Deutschlands, betrifft, versucht Truman in erster Linie, sie verständlich zu machen, nicht aber in jedem Fall, sie zu rechtfertigen. Die allzu große amerikanische Nachgiebigkeit den Russen gegenüber kann allerdings auch Truman nicht ganz verständlich machen, vor allem auch, weil er von Anfang an weniger Illusionen über die politischen Ziele seiner Bundesgenossen gehabt haben dürfte als sein Vorgänger, Noch ein Element dieser Memoiren bedarf der Hervorhebung. Truman widmet sein Buch "den Völkern der Welt". Er reflektiert über den gewonnenen Krieg: "Unser Kriegsziel in der nahen Vergangenheit und unsere Anstrengungen in der nahen Zukunft galten dem Frieden und Glück aller Völker. Noch niemals in der Geschichte der Welt hat sich eine Nation in der Stunde des absoluten Sieges zu einer solchen Haltung verstanden ... Vielleicht brach die Zeit an, da die Lehren der Bergpredigt verwirklicht werden konnten." Dem europäischen, dem deutschen Leser vor allem mag das wie ein Hohn klingen, wie eine Bestätigung des Wortes von der "angelsächsischen Schein-Heiligkeit". Es ist hier nicht der Raum, auf diesen interessantesten Aspekt des amerikanischen, politischen Denkens, auf die Verquickung von Machtpolitik und ihrer moralischen Überhöhung einzugehen. Aber es ist zu bedenken, daß Sätze, wie die oben zitierten, einer subjektiven Ehrlichkeit entspringen, die zu bezweifeln das Verständnis der amerikanischen Außenpolitik seit 1945 noch mehr erschweren würde.

Trumans Memoiren bringen keine neuen Tatstehen zutage. Dennoch sind sie ein wesentlicher Beitrag zur Zeitgeschichte, denn selten wohl hat das Staatsoberhaupt einer Großmacht mit solch vorbehaltloser Offenheit seine Gedanken, seine Gefühle, die Motive seines Handelns der Welt preisgegeben. Marianne Regensburger