Am 4. Januar feiert Burma den achten Jahrestag seiner Unabhängigkeit. Die ersten Jahre nach dem zweiten Weltkrieg war das Land von schweren inneren Wirren zerrissen. Es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, daß die Regierung in den ersten Jahren der Selbständigkeit nur in einem Umkreis von wenigen Kilometern um die Hauptstadt Rangun regierte. Damals war man allgemein der Meinung, das Land werde dem Kommunismus anheimfallen. Aber der ungewöhnlich fähige junge Ministerpräsident U Nu, der die Geschicke des Landes seit 1948 in Händen hält, hat diese Situation von Grund auf verändert. Er ist ein ganz ungewöhnlich politischer Kopf, ein wirklicher Staatsmann – vielleicht der bemerkenswerteste Staatsmann in Asien.

Thakin Nu war soeben Gastgeber von Chruschtschow und Bulgarien, die er zuvor in Moskau besucht hatte und die seine Gastfreundschaft dazu mißbrauchten, wilde Reden gegen den Westen, vor allem gegen die Engländer, "die Unterdrücker und kolonialen Ausbeuter Burmas", zu halten. Was tut U Nu? Er lädt Sir Hubert Rance, den letzten englischen Gouverneur Burmas – der nach dem Kriege die schweren Auseinandersetzungen um die Unabhängigkeit des Landes zu führen hatte –, ein, anschließend an die Feiern vom 4. Januar, dem Lande einen Besuch abzustatten. Demnächst werden also Sir Hubert und Lady Rance mit Mr. und Mrs. Nu vierzehn Tage durch Burma reisen. Und dies, wohlgemerkt, obgleich Burma nicht wie Indien im Verband des Commonwealth blieb, sondern es vorzog, ganz unabhängig zu sein. Dff.