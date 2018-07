Inhalt Seite 1 — Umstrittene Aufsichtspflicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Th. St., Kiel

Auch heute noch, nachdem ich zu den Dingen einen gewissen zeitlichen Abstand gewonnen habe, fühle ich mich vor meinem Gewissen unschuldig an dem Tod der beiden Kinder. Aus der Situation des 2. August heraus – ruhige See bei strahlendem Sonnenschein und ein auch nach dem Urteil Ortsansässiger harmloser Strand – würde ich heute in der Gruppeneinteilung und in der Auswahl des Badeplatzes nicht anders handeln als damals.

Über die Richtigkeit einzelner Maßnahmen, die anschließend getroffen wurden, kann man verschiedener Ansicht sein; an dem Ablauf des Geschehens hätten sie nichts geändert.“

Diese jetzt abgegebene Erklärung des von einem Kieler Gericht am 16. Dezember wegen „fahrlässiger Tötung“ zu vier Monaten Gefängnis mit zweijähriger Bewährungsfrist verurteilten Rektors z. Wv. Paul Hennig sei vorangestellt, weil er auf Anraten seines Verteidigers nach der Verkündung des Urteils auf eine Äußerung verzichtet hatte. Neben Hennig ist seine 26jährige, verheiratete Tochter Frau Gutsch, Mutter zweier Kinder, zu drei Monaten Gefängnis mit Bewährungsfrist verurteilt worden. Hennig und Tochter sind Flüchtlinge aus der Sowjetzone.

Was hatte sich abgespielt? – Im Ostseebad Schönhagen hatte die Stadt Kiel ein Ferienheim übernommen, in dem Anfang August 90 Jungen und Mädchen, darunter die neunjährige Carmen Castell und die zehnjährige Bärbel Hülcker, unter der Obhut des in langjähriger Arbeit als Lehrer, Jugendbetreuer und Vorsitzender der Schleswig-Holsteinischen Lebensrettungsgesellschaft bewährten Paul Hennig einige Wochen Erholung finden sollten. Hennig hatte, im Einvernehmen mit den vorgesetzten Stellen, seiner in der Jugendarbeit gleichfalls erfahrenen Tochter die Aufsicht über die 35 Mädchen übertragen.

Der Strand von Schönhagen, dessen „Tücken“ in der Gerichtsverhandlung eine Rolle spielten, war Hennig von Ortsansässigen als völlig harmlos geschildert worden. Stichproben sprachen für die Richtigkeit dieser Schilderung. Als die Jugendgruppe am Vormittag des 2. August – die Jungen unter der Leitung von Hennig, die Mädchen in der Obhut seiner Tochter – zum Baden gingen, geschah, was Paul Hennig mit folgenden Worten schilderte:

„Als wir zum Essen abrücken wollten, meldete meine Tochter mir, daß zwei Mädchen fehlten, die jedoch schon vorher das Wasser verlassen hatten. Mitschülerinnen bestätigten das, so daß ich annehmen mußte, es handle sich um einen in diesem Alter verständlichen Spiel- und Trolltrieb. Dennoch suchte ich persönlich die Badestelle ab, ohne etwas zu finden. Nur die Kleider der beiden Kinder lagen am Strand. Wegen des in einem Heim auf die Minute geregelten Betriebs gab ich Befehl zum Abmarsch in der Annahme, die beiden Vermißten hätten sich inzwischen eingefunden. Da dies nicht der Fall war, wurde sofort nach dem Essen eine aus Schwimmern und Tauchern bestehende Suchaktion gestartet mit dem Ergebnis, daß wir nach einiger Zeit im Wasser die Mädchen Bärbel Hülcker und Carmen Castell ertrunken aufgefunden haben.“