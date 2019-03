Nach einigen Jahren Pause – sie hing offensichtlich mit dem Volkswagensparerprozeß zusammen – ist die Volkswagenwerk GmbH nun mit den Abschlüssen der Geschäftsjahre 1951, 1952, 1953 und 1954 an die Öffentlichkeit getreten. Die bemerkenswert günstige Entwicklung dieses noch immer ohne Besitzer dastehenden Werkes – der Bund und das Land Niedersachsen werden nur als Treuhänder angesehen – spiegelt sich klar in den Jahresumsätzen. Der Jahresumsatz stieg von 478,9 Mill. DM in 1951 auf 658,3 (1952), dann auf 818,0 Mill. DM (1953) und schließlich auf 1,06 Mrd. DM im Jahre 1954. Der Umsatz im laufenden Jahr 1955 wird auf etwa 1,35 Mrd. DM geschätzt, also auf das Doppelte des Umsatzes in 1952. Die Produktion an Personenwagen und Transportern stieg von insgesamt 105 712 (1951) über 136 013 (1952) und 179 740 (1953) auf 242 373 (1954). Der Verkauf an Wagen dürfte in diesem Jahr bei etwa 330 000 Stück liegen. Auch für das kommende Jahr ist eine um etwa 20 v. H. erweiterte Fabrikation vorgesehen (das Zweigwerk in Hannover wird im Frühjahr seine Produktion aufnehmen). Die Tagesproduktion liegt gegenwärtig bei 1380 Wagen.

Eine erstaunliche Entwicklung hat auch der Export des Volkswagenwerkes genommen. Trotz der stark angestiegenen Gesamtproduktion ist der prozentuale Anteil des Exports am Gesamtabsatz ebenfalls gestiegen, und zwar von 33,8 v. H. (1951) auf 34,5 (1952), 39,2 (1953) und 44,3 v. H. 1954. Der Exportanteil dürfte 1955 50 v. H. überschreiten. Der Erlös aus Exportverkäufen wird 1951 mit 122,1 Mill. DM angegeben, 1952 mit 172,9, 1953 mit 254,2 und 1954 mit 393 Mill. DM. Da der Erlösanteil z. B. 1954 rd. 37 v. H. betrug, der Stückanteil jedoch rd. 44 v. H., ergibt sich, daß im Export nicht so viel verdient wird wie im Inland. Gleichwohl, so wird versichert, erfolge keine Exportsubventionierung durch Inlandverkäufe. Zu den im Geschäftsbericht 1954 genannten vier Tochtergesellschaften gehören zwei ausländische, nämlich die "Volkswagen Canado Ltd.", Toronto, und die "Volkswagen do Brasil Ltda.", Sao Paulo. Alle vier Tochtergesellschaften haben das Geschäftsjahr 1954 mit Gewinn abgeschlossen. über die Vertretung in den USA ist noch keine Entscheidung getroffen. Beabsichtigt ist nur die Montage, nicht aber eine Produktion von Fahrzeugen. Der Absatz in den USA hat 1950 bescheiden mit 330 Einheiten begonnen und stieg 1954 auf fast 9000 Fahrzeuge. Im laufenden Jahr werden es etwa 34 000 Wagen sein, wobei die Geschäftsleitung hinzufügt, daß sie das Doppelte hätte verkaufen können.

An Gewinnnen sind in den Geschäftsberichten 1951 bis 1953 (einschl. des Gewinnvortrages aus 1950) zusammen 10,7 Mill. DM ausgewiesen und davon jeweils 4 v. H. Dividende ausgeschüttet worden. Der Jahresgewinn 1954 wird mit 4,2 angegeben, der sich mit dem Gewinnvortrag auf 7,7 Mill. DM erhöht und für den eine Dividende von 9 v. H. entnommen worden ist. Alle Dividenden werden stehengelassen und als Darlehen geführt und verzinst.

Die Zugänge zum Anlagevermögen beliefen sich 1951 auf 37,76 Mill. DM, 1952 auf 27,87 Mill. DM, 1953 auf 56,59 Mill. DM und 1954 auf 87,03 Mill. DM. Das Nettoanlagevermögen erhöhte sich von 120,15 Mill. DM am 31. Dezember 1951 auf 185,12 Mill. DM am 31. Dezember 1954. Bemerkenswert zugenommen haben auch die flüssigen Mittel von 38,2 Mill. DM in 1951 auf 148,2 Mill. DM in 1954. Dabei findet sich in der Bilanz zum 31. Dezember 1954 unter den Verbindlichkeiten keine Position Bankschulden. Es wird von der Geschäftsleitung auch gesagt, daß für das Werk noch niemals Banckredite in Anspruch genommen worden seien.

Das Stammkapital ist nach wie vor nur mit 60 Mill. DM fixiert; es wurde jedoch angedeutet, daß die Kapitalgrundlage sicher dann geändert werden würde, wenn die Eigentumsverhältnisse geklärt seien. Die Freie Rücklage erhöhte sich von 26,1 Mill. DM in 1951 auf 46,3 im Jahre 1954; die Rückstellungen für ungewisse Schulden von 43,7 auf 133,0 Mill. DM im gleichen Zeitraum. In 1954 sind für die Zunahme ausschlaggebend gewesen vorerst nicht abzuführende Ertragssteuern für die Exportförderungsrücklage, Zuweisungen für Sonderzahlungen an die Belegschaft sowie für allgemeine Risiken. Die Verbindlichkeiten beliefen sich 1951 auf 44,9 und 1954 auf 130,3 Mill. DM.

Aufschlußreich ist in einer ausführlichen Information für die Belegschaft (32 000) eine Übersicht über die Verwendung der Erlöse. Vom Umsatz wurden für Löhne und Gehälter in den einzelnen Jahren folgende Prozentanteile verwendet: 1951 = 14,1; 1952 = 12,3; 1953 = 13,3 und 1954 = 12,6. Die Sozialaufwendungen stiegen im gleichen Zeitraum von 2,5 auf 3,4 v. H. Der Anteil für Material und sonstige Sachkosten ging – immer gemessen am jeweiligen Jahresumsatz – von 67,5 (1951) auf 66,2 (1952), auf 64,0 (1953) und auf 60,7 v. H. 1954 zurück. Der Gewinnanteil belief sich mit Ausnahme von 1952 auf je 0,4 v. H. des Umsatzes.

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen: Ministerialdir. Prof. Dr. Oeftering (Vorsitzer); Ministerialdir. Dr. Rust, Bonn (stellv. Vors.); Wirtschaftsminister H. Ahrens, Hannover; W. Haefner, Zürich; Ministerialdirigent Dr. Huck, Hannover; Finanzminister Dr. H. Koch, Hannover; Ministerialrat a. D. Dr. F. Krämer, Hannover (Preußag); Dr. H. Richter, Düsseldorf; Staatsfinanzrat H. Schilling, Hamburg, und Eduard. Winter, Berlin. Unter den fünf Arbeitnehmervertretern befindet sich auch der Vorsitzende der IG-Metall, Otto Brenner, Frankfurt. -td