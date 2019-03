Der Personen- und Güterverkehr in der Bundesrepublik hat 1955 weiter zugekommen. Im Herbst 1955 waren die höchsten Verkehrsleistungen seit Kriegsende zu verzeichnen. Alle Verkehrsträger waren vollbeschäftigt. Diese Feststellungen fnden sich im Beitrag des Bundesverkehrsministeriums zum Tätigkeitsbericht der Bundesregierung für 1955.

Besonders herausgestellt wird, daß das Jahr 1955 eine weitere Festigung und Verdichtung der internationalen Zusammenarbeit im Verkehr gebracht hat. Die auf internationaler Basis geführten Wirtschaftsverhandlungen hätten Gelegenheit gegeben, auch die in den letzten Jahren angeknüpften Verkehrsbeziehungen auszubauen und vertraglich zu sichern. In diesem Zusammenhang wird vor allem auf die europäische Konferenz der Verkehrsminister verwiesen.

In der Binnenschiffahrt herrschte 1955 auf Grund der erheblichen Verkehrssteigerung Vollbeschäftigung, die bis hart an die Grenze der Leistungsfähigkeit führte. Auch der Güterverkehr des Straßengewerbes stand 1955 im Zeichen einer annähernden Vollbeschäftigung. Die wirtschaftliche Gesamtentwicklung führte außerdem zur weiteren Ausdehnung des Werkverkehrs. Das BVM stellt ausdrücklich fest, daß die erhöhten Lasten, die der Straßengüterverkehr auf Grund des Verkehrsfinanzgesetzes zu tragen hat, diese günstige Entwicklung nicht beeinträchtigt haben. Mit Genugtuung wird betont, daß 1955 der deutsche Handelsschiffsraum erheblich vermehrt werden konnte Man ist also dem Ziel, die deutsche Handelsflotte den volkswirtschaftlichen Bedürfnissen anzupassen, wiederum näher gekommen. Zur Seeschiffahrtspolitik wird ausgeführt, daß die Bundesrepublik nach wie vor mit Nachdruck den Standpunkt des freien und fairen Wettbewerbs in der internationalen Seeschiffahrt vertritt. Schließlich wird die Wiederherstellung der deutschen Lufthoheit am 5. Mai 1955 als ein Ereignis von hervorragender Bedeutung bezeichnet: Die Deutsche Lufthansa habe sich praktisch "geräuschlos und in völliger Harmonie" in die völkerverbindende Handelsluftfahrt einfügen können.