Von Walter Salzmann

Seit Jahren wird mit dem Begriff Vollbeschäftigung jongliert; seit Jahren wird sie als Heilmittel gegen Krisen und für den sozialen Fortschritt gepriesen. Seitdem Keynes die Lobpreisung der Vollbeschäftigung in seine „Neue Ökonomie“ übernommen hat, geistert sie als Schlagwort nach seinem Tode – und dem seiner Lehre – um den Erdball. Ein Industrieller hält seinen Betrieb für vollbeschäftigt, wenn durch konstanten Auftragsbestand die maschinellen Kapazitäten ausgelastet und alle verfügbaren Arbeitsplätze besetzt sind. Tritt überdies noch – wie bei uns, seit Jahr und Tag – ein Mangel an Fach- oder Hilfspersonal auf, so weist die Anspannung des Arbeitsmarktes auf eine allgemeine Vollbeschäftigung hin. Im Gegensatz zu der einfach aus der Praxis gewonnenen Auffassung von der Vollbeschäftigung steht die Beurteilung des Arbeitsmarktes durch die amtliche Arbeitsvermittlung und – wieder etwas abweichend – die Meinung der Gewerkschaften.

Beide betrachten den Arbeitsmarkt als eine Masse, die aus zwei Blöcken besteht: Der eine, der große Block, umfaßt die beschäftigten Arbeitnehmer, der andere die unbeschäftigten, also die erwerbslosen Arbeitnehmer. Daß zum statistischen Personenkreis der „Erwerbspersonen“ noch die Selbständigen (der Wechsel zwischen selbständiger und abhängiger Tätigkeit ist erheblich) und vor allem die mithelfenden Familienangehörigen zählen, scheint für die Vollbeschäftigungspolitiker irrelevant zu sein. Dafür haben sie, nach dem Ratschlag ihres Lehrmeisters Keynes, den Maßstab bei der Hand, mit dem sie den Grad der Arbeitslosigkeit an der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer messen. Nun muß allerdings eine Norm festgesetzt werden, um vom Rechenschieber ablesen zu können, wann die Wirtschaft eines Landes den Status der Vollbeschäftigung erreicht hat. Über den Prozentsatz der zulässigen Arbeitslosigkeit haben die Meinungen geschwankt, bis daß das Internationale Arbeitsamt in die Bresche sprang und seinen Mitgliedsstaaten empfahl, 4 v. H. Arbeitslosigkeit als Gradmesser für die Vollbeschäftigung zu fordern.

Aber die Anwendung eines Prozentsatzes für die Beurteilung der Arbeitslosigkeit ist durchaus nicht so neu. Längst vor Keynes haben die Konjunkturtheoretiker eine Arbeitslosigkeit von 3 v. H. im Zeitpunkt einer Hausse als normal bezeichnet, weil in einer liberalen Wirtschaftsverfassung schon der übliche Arbeitsplatzwechsel eine vorübergehende Erwerbslosigkeit bedingt. Neuerdings versucht das „Wirtschaftswissenschaftliche Institut der Gewerkschaften“ (durch seinen inzwischen beurlaubten Geschäftsführer Prof. Gleitze) einem weit schärferen Berechnungsmodus Geltung zu verschaffen. Danach werden nur 1 v. H. „friktionelle“ Arbeitslosigkeit als unterste Grenze in einer vollbeschäftigten Wirtschaft zugestanden. „Friktionell“ soll den Bestand an Arbeitslosen bezeichnen, wie er sich aus der Fluktuation (Arbeitsplatzwechsel) der Arbeitskräfte ergibt. Dabei ist die Begründung interessant. Gleitze untersucht die Entwicklung der Arbeitslosigkeit seit der Jahrhundertwende. Als Vollbeschäftigungsperioden bezeichnet er die Jahre 1903 bis 1914, dann (vorübergehend) die Zeiträume von 1919/20, 1921/22 und selbstverständlich die Aufrüstungs- und Kriegsperiode ab 1937. Daraus ergibt sich das Urteil: „Vom heutigen Standpunkt her wird man bereit sein, diese ganze Periode vor 1914 als die einer Vollbeschäftigung zu charakterisieren.“ Das ist für die deutschen Vollbeschäftiigunggungspolitiker ein sehr beschämendes Ergebnis, denn die Ära bis zum ersten Weltkrieg stand ganz unter dem Einfluß der vollkommen liberalen Wirtschaft und war noch nicht von staatlichen Einflüssen angekränkelt. Mit diesem Zustand ist die soziale Marktwirtschaft nach 1948 nicht vergleichbar, weil sie nach den Forderungen der Vollbeschäftigungsfanatiker eine Menge staatlicher Lenkung wie Notstandsarbeiten, Arbeitsplazdarlehen, sozialer Wohnungsbau, Subventionen und dergleichen hinnehmen muß. Trotz dieser dirigistischen Spitzen soll (nach Gleitze) das westdeutsche Bundesgebiet bestenfalls eine Etappe auf dem Wege zur Vollbeschäftigung zurückgelegt haben.

Solche Behauptungen stützen sich auf einfache Rechenexempel. Es ist wahrhaftig kein Kunststück, aus Beschäftigung und Arbeitslosigkeit einen Prozentsatz zu errechnen. Fraglich bleibt jedoch, ob die Zahlen, mit denen gerechnet wird, den Tatsachen entsprechen. Solange es keine regelmäßige Feststellung des Beschäftigtenstandes und auch keine vollständige Registrierung der Erwerbslosen gab, galt allgemein der Anteil der Arbeitslosen an der Gesamtzahl der Gewerkschaftsmitglieder als Maßstab. Den heutigen Ansprüchen genügt diese einseitige – und nicht einmal repräsentative – Statistik keineswegs. Bei Vergleichen über die Arbeitslosenquoten aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg mit denen der Gegenwart ist äußerste Vorsicht angebracht; ein exaktes Ergebnis läßt sich überhaupt nicht erzielen.