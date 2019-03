Von Willy Wenzke

Alle Hoffnungen, daß das rückliegende Jahr uns endlich eine "Verkehrspolitik auf lange Sicht" schenken und den kräfteverschleißenden Streit der einzelnen Verkehrsträger beenden würde, haben sich als trügerisch erwiesen. Nach der "Kampfpause", die dem Inkraftsetzen des Verkehrsfinanzgesetzes folgte, haben sich jetzt die Meinungen mit ungebrochener Heftigkeit an der Regierungsvorlage über die Abmessungen und Gewichte von Nutzfahrzeugen entzündet. Bundesverkehrsminister Dr. Seebohm vertritt mit diesem Gedanken die wenig sinnvolle Ansicht, daß die Fahrzeuge den Straßen angepaßt werden sollen, obwohl es logischer wäre, energisch an die Arbeit zu gehen, um unsere altertümlichen Straßen dem Verkehr anzugleichen.

Bei allem Durcheinander, das uns die bundesrepublikanische Verkehrspolitik dank ihres nun schon seit Jahren fehlenden Weitblicks auch in diesem Jahr gebracht hat, gibt es auf dem Verkehrsgebiet doch zwei positive Höhepunkte: den unaufhaltsamen Fortschritt der Motorisierung und die sich erfreulicherweise anbahnende Gesundung der Bundesbahn. Beide Erfolge wird man aber kaum zugunsten des Bundesverkehrsministers Buchen können: sind sie doch fast ausschließlich ein Ergebnis der ansteigenden Konjunkturentwicklung und daher seinem Ministerkollegen Prof. Erhard gutzuschreiben.

Die Produktionszahlen, mit denen die westdeutsche Automobilindustrie in diesem Jahr aufwarten kann, sind ein klarer Beweis für die Feststellung, daß unsere Motorisierung "gerade erst beginnt". Was bislang unerreichbar schien, ist in den rückliegenden zwölf Mo-

naten zu einem beachtenswerten Teil Wirklichkeit geworden – nämlich die Erfassung der kaufkräftigen Arbeiterschichten. Hier liegen für die deutschen (und auch für die ausländischen) Automobilproduzenten noch immense Absatzreservenverborgen, verbunden mit der seltenen Chance, den Lebensstil ganz neuer Käuferschichten zu wandeln, um nicht zu sagen: zu revolutionieren. Diese Entwicklung verlief durchaus normal. Sie begann vor Jahr und Tag mit dem Fahrrad und dem Motorrad; jetzt ist sie – nachdem der Wunsch nach einem Musikschrank schon längst erfüllt ist – beim Moped, beim Motorroller, beim Rollermobil, beim Kleinstwagen und teilweise beim Kleinwagen angelangt, gleichgültig, ob es sich um Gebrauchtfahrzeuge oder um Fahrzeuge aus der neuesten Produktion handelt.

Damit wären wir also in der Bundesrepublik und in Westberlin so langsam auf dem richtigen Wege, um, unseren eklatanten Motorisierungsrückstand gegenüber den übrigen Industrieländern Westeuropas (abgesehen von Italien und den Niederlanden) zu beseitigen. Ob auch bei uns in absehbarer Zeit mit "amerikanischen Verhältnissen" gerechnet werden muß, darf füglich bezweifelt werden, Denn schließlich besitzt schon heute jeder dritte Amerikaner und jeder zehnte Kanadier einen Personenwagen. In der Bundesrepublik kommt immerhin erst auf 38 Menschen ein Personenauto. Die Bremsen liegen bei uns in den völlig unzulänglichen Straßen und in den Preisen. Letztere sind für den privaten Autokäufer – und um den geht es jetzt ja in der Hauptsache – noch viel zu hoch, ganz gleich, ob es sich um die Anschaffungskosten oder um die Unterhaltungskosten einschließlich der Treibstoff preise handelt. Wenn hier eines Tages der längst fällige Rutsch kommt, würde der bundesverkehrsministeriellen Theorie von der Anpassung der Fahrzeuge an die Straßen die nackte Wirklichkeit eines heillosen Wirrwarrs auf unseren armseligen Bundesstraßen folgen, Dann aber wäre es wohl viel zu spät, sich zu erinnern, daß die Motorisierung 1955 begonnen hatte ...

Im rückliegenden Jahr wird die Produktion der westdeutschen Automobilindustrie 900 000 Einheiten erreichen und damit um über 30 v. H. höher als in 1954 liegen. Schon in der Zeit von Januar bis zum November wurden 639749 Personenkraftwagen (gegenüber nur 518190 im gesamten Jahr 1954) hergestellt. Die Zahl der Kombi-Wagen stieg in der Vergleichszeit von 42982 auf 51576, während die Produktion von Liefer- und Lastkraftwagen von 113 146 auf 128 048 anzog und die der Omnibusse von 6 016 auf 5566 zurückging.

Was aber hat das Steigern der Produktion für einen Sinn, was nützt der immer stärker werdende Hang zum Vierradfahrzeug, wenn die Straßen in ihrer antiquierten Verfassung bleiben! Zugegeben: der Bundesverkehrsminister bemüht sich mit der ihm eigenen Energie, die buchstäblich verfahrene Situation des Straßenausbaues in Ordnung zu bringen. Im Frühjahr will er der Öffentlichkeit einen Zehn-Jahres-Plan für die Bundesstraßen und gleichzeitig für die Autobahn vorlegen, deren Bau über die finanziellen Grenzen des Verkehrsfinanzgesetzes hinaus gefördert werden soll. Dem Vernehmen nach werden auch einzelne Länder gleichfalls Zehn-Jahres-Pläne für die in ihrer Baulast stehenden Landstraßen 1. Ordnung durchführen. Aber kommen alle diese Maßnahmen nicht um fünf Jahre zu spät? Mußte man nicht auch in Bonn schon vor Jahren deutlich erkennen, daß die sich abzeichnende Motorisierungswelle grundsätzliche Maßnahmen, aber kein Flickwerk verlangt? Damals mangelte es an Mut, der Bundesbahn die ihr aufgebürdeten politischen Lasten zu nehmen und sie auf diesem Wege wieder konkurrenzfähig zu machen. Dafür förderte der Staat mit allen nur erdenklichen Mitteln jene Privatinitiative, die sich um den Ausbau, des Güterkraftverkehrs und des Werkverkehrs bemühte. Heute, da die Bundesbahn dank der Konjunktur und aus eigener Kraft sich wieder "gerappelt" hat, ist nun das Straßenverkehrsgewerbe plötzlich zum Prügelknaben geworden...