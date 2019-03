Selbst die neuzeitlichen Arbeitsstatistiken, die ein vollständiges, nach erprobten Methoden aufgearbeitetes Material in Zahlen darbieten wollen, sind mit Skepsis zu betrachten. Nach der Auszählung der Beschäftigtenkartei durch die Arbeitsämter hat sich die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer zum 30. September 1955 auf 17,803 Mill. erhöht. Seit 1949 beträgt die Zunahme 4,2 Mill. Davon entfallen 973 000 allein auf das Berichtsjahr September 1954/55. In allen vorangegangenen Jahren war der Beschäftigtenanstieg geringer. Das Ergebnis, scheint durchaus der Konjunkturlage zu entsprechen. Auffällig ist aber, daß in diesem Jahr ein Drittel des Zuwachses der Beschäftigten aus dem Kreis der registrierten Arbeitslosen stammt. Im Jahr 1953/54 hatte die Arbeitslosigkeit nur mit 15,1 v. H. zur Erhöhung des Beschäftigtenpotentials beigetragen. Sollte die Verknappung der Arbeitskräfte aus der unsichtbaren Arbeitsmarktreserve schon das kritische Stadium erreicht haben? Obwohl in diesem Jahr die Zahl der Schulabgänger nur unwesentlich geringer war, obwohl der Zustrom von Flüchtlingen aus der Ostzone anhält und Ostzonenbewohner sich auch zu vorübergehender Beschäftigung bereitfinden, obwohl die Bereitschaft bisher nicht beschäftigter Frauen zur Berufsarbeit steigt und obwohl mithelfende Familienangehörige aus der Landwirtschaft mehr und mehr eine abhängige Tätigkeit annehmen, ist der Zuwachs aus der unsichtbaren Arbeitsmarktreserve erstmals zurückgegangen – wenn auch nur um 22 000.

Dieses statistische Ergebnis will nicht recht zu den Beobachtungen passen, die jeder Unternehmer während der letzten Monate vornehmen konnte. Nicht allein die Abwerbung von Facharbeitern, sondern auch das Arbeitsangebot von Personen, die noch nicht (oder noch nicht dauernd) für das Berufsleben in Betracht kommen oder die als regelmäßige Arbeitnehmer bereits ausgeschieden sind, ist bemerkenswert. Zu nennen sind Schüler, Studenten, Rentner aller Art und nicht zuletzt Ehefrauen, die, sei es für Saisontätigkeit oder für Spitzenbedarf, ihre Arbeitskraft vorübergehend zur Verfügung stellen. Das geschieht meist ohne Mitwirkung der Arbeitsämter, denn Umfrage, Empfehlung und Bewerbung auf Zeitungsinserate hin spielen für eine Tätigkeitsaufnahme mindestens die gleiche Rolle wie die amtliche Arbeitsvermittlung. Diese erhöhte Arbeitsbereitschaft weiter Bevölkerungskreise müßte sich in der Statistik durch einen höheren Beschäftigungsstand ausweisen.

Nun ist zu beachten, daß die Beschäftigten jetzt nur noch zweimal im Jahr (Ende März und Ende September) ausgezählt werden. Dazwischenliegende befristete Arbeitnehmertätigkeiten bleiben unberücksichtigt. Daher wäre es für die Arbeitsmarktbeobachtung nützlicher – genauso wie die registrierten Arbeitslosen –, auch die Beschäftigten jeden Monat auszuzählen. Vor dem Kriege wurden solche monatlichen Bestandserhebungen als unentbehrlich angesehen. Schließlich ist zu fragen, ob überhaupt das Zählmaterial, die Beschäftigtenkarteien der Arbeitsämter, eine zweifelsfreie Unterlage bildet. Die Karteien wurden vor Jahren angelegt, als die Kontrollratsvorschriften der Besatzungsmächte gültig waren. Jetzt werden sie durch die Koppelung der Krankenkassenan- und -abmeldungen mit den "Anzeigen" ergänzt, die für den Arbeitgeber bei Änderungen der Arbeitsverhältnisse das Kündigungsschutzgesetz vorschreibt. Selbst bei dem größten Streben nach Exaktheit bietet das lockere und wenig kontrollierbare Verfahren eine Unmenge von Fehlerquellen. Gewiß heben sich bei so großen Zahlen die Fehler gegenseitig auf, so daß das Endergebnis mit Wahrscheinlichkeit als richtig gelten darf. Immerhin wäre eine Generalüberholung der Karteien angebracht. Sie hat jetzt in Westberlin ergeben, daß die Auszählung von Ende September 1955 mit den früheren Feststellungen nicht mehr vergleichbar ist. Nimmt man die Beschäftigtenstatistik unter die Lupe, wird man allerlei Ungenauigkeiten erkennen.

Der für die Vollbeschäftigungspolitiker so wichtige Vergleich zwischen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit ergibt für den Bundesdurchschnitt 2,7 v. H. Arbeitslosigkeit. Damit sind die Meßquoten für die Vollbeschäftigung erfüllt. Den Forderungen des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts der Gewerkschaften wird allerdings noch nicht entsprochen denn die Arbeitslosigkeit der Männer beträgt zwar nur 1,8 v. H., bei den Frauen aber 4,5 v. H., also mehr als die Meßziffer des Internationalen Arbeitsamtes zuläßt. Außerdem gibt es regionale Abweichungen: in Schleswig-Holstein 7,4 v. H., Hamburg 6,3 v. H., Bremen 4,9 und Niedersachsen 4,1 v. H. Demgegenüber paradiert das klassische Land der Vollbeschäftigung, Großbritannien, mit einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von nur 1,3 v. H. Freilich bestehen auch hier regionale Unterschiede: z. B. hat Schottland 2,8 v. H. und in der Region "Northern" 2,3 v. H. Arbeitslosigkeit. Außerhalb der britischen Berechnung befindet sich Nordirland mit einem Arbeitslosensatz von 7,9 v. K. Sehr wesentlich ist aber, daß neben den registrierten Arbeitslosen in England noch 830 000 Erwerbsbehinderte (disabled) vorhanden sind, deren Zahl also bei der Berechnung der Arbeitslosenquote unberücksichtigt bleibt. Der Kreis der deutschen Arbeitslosen umschließt hingegen Schwerbeschädigte und langfristig Unterstützte, die wegen persönlicher Hinderungsgründe sehr schwer Beschädigung erhalten. Eine Sonderuntersuchung der Bundesanstalt hat ergeben, daß (nach dem Stande von Ende August 1955) 50,3 v. H. der aus der Arbeitslosenfürsorge unterstützten Männer und 49,4 v. H. Frauen seit mehr als zwei Jahren diese Unterstützung empfangen. Da der Unterstützungsbezug in "hartnäckigen" Fällen bereits über sieben Jahre dauert, wird offenbar, wie die Arbeitslosenfürsorge in etwa der Hälfte der Fälle eine Rente ersetzt.

Während des letzten Jahres hat sich die Bundesausritt bemüht, ihren Bestand an Arbeitslosen zu "sieben", Umsiedlungen zu begünstigen, die Aufnahme auswärtiger Tätigkeit (mit Geldbeträgen) zu "fördern" und berufliche Fortbildung sowie Umschulung zur Erleichterung der Arbeitsaufnahme zu gewähren. Der Erfolg dieser Bemühungen drückt sich in einem unerwartet starken Rückgang der Arbeitslosigkeit aus. Zweifellos hat das verstärkte Angebot von Arbeit auch manchen Arbeitslosen von den Vermittlungsschaltern vertrieben. Ein solcher Rückgang der Arbeitslosigkeit ist eine Nebenerscheinung der erhöhten Aktivität der Arbeitsämter, kommt aber in den sonst sehr weitgegliederten Statistiken nicht zum Ausdruck.