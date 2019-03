Mangelnde Fürsorge, Schulden und verfrühter Ehedrang treiben die Jungen

Von Sabina Lietzmann

Vor einem Jahr ist der neunzehnjährige Schlosserlehrling Horst Z. aus Sachsen gekommen. Er meldete sich als Flüchtling in Westberlin, warum, war nicht ganz sicher festzustellen. Mit den Kollegen am Arbeitsplatz hatte es Streit gegeben, über politische Fragen, wie er in Berlin erklärte, und auch daheim war nicht alles so, wie es sein sollte. Der Vater kam häufig betrunken nach Haus, dann gab es Streit zwischen den Eltern, am besten gefiel es Horst noch bei seiner Tante und den Vettern in Ostberlin, die er gelegentlich besuchte. Dabei wurden dann Ausflüge nach Westberlin unternommen, und die lockende Lichterpracht der westlichen Einkaufsboulevards mag in dem Jungen aus Sachsen wohl den Wunsch geweckt haben, an solchem Glanze leibhaftig und ständig teilzuhaben. Kurzum, er meldete sich beim Flüchtlingsdienst, und binnen kurzem wurde er im Notaufnahmeverfahren in den Westen geflogen und als Schlosserlehrling in einem Großbetrieb im Kohlenpott untergebracht.

Doch mit dem Verlassen des Auffanglagers und dem Einzug in das Jugendwohnheim seines Betriebes war Horst aus amtlicher Sorge und Aufsicht entlassen in eine Freiheit, die er anfangs genoß, die ihn aber zunehmend bedrückte. Niemand, der sich um ihn kümmerte, ihm den jähen Wechsel von Ost nach West erleichtern half. Wenn das Freitagsgeld ausgezahlt wurde, stellten sie sich im Wohnheim einen Kasten Bier zwischen die Betten, ein paar Flaschen Schnaps dazu, und tranken. Horst, zum erstenmal in seinem Leben vom Hause fort, bekam Heimweh, und als der erste Urlaub heranrückte, beschloß er, zu den Eltern zurückzufahren. Nicht für immer, bewahre, nur zu Besuch. Er ließ sich eine Aufenthaltsgenehmigung für seinen Heimatort schicken und fuhr zurück.

Daheim wird er nicht, wie ihm manche Kameraden im Heim prophezeit hatten, bei der Ankunft verhaftet. Aber binnen vierundzwanzig Stunden mußte er sich, wie bei Besuchern üblich, auf der Polizei melden, wo ihm sein westdeutscher Personalausweis abgenommen wurde. Ungeschoren konnte er nach Hause gehen; aber nach ein paar Tagen wurde er wieder auf die Polizei zitiert; man fragte ihn aus, warum er die DDR verlassen habe; man erkundigte sich nach seiner jetzigen Arbeitsstätte, zeigte sich interessiert an Produktionsvorgängen und Zahlen. Von ehemaligen Arbeitskollegen erfuhr Horst, daß man andere "Heimkehrer" als Republikflüchtige verhaftet habe; jetzt wurde ihm unheimlich, die Vorladungen zur Polizei wiederholten sich, und eines Tages stand Horst zum zweitenmal vor den Flüchtlingsbehörden in Westberlin.

Er möchte an seinen Arbeitsplatz im Ruhrgebiet zurück, aber da nimmt man ihn nicht wieder, weil sein Urlaub längst überschritten und seine Stelle inzwischen anderweitig besetzt ist. Das Bundesnotauf nahmeverfahren ist für Horst ohnehin nicht mehr zuständig, weil er bereits Bundesbürger ist. So bleibt er als einer der "zweiten Durchgänge" vorerst in Berlin hängen.

Im Raten-Labyrinth verirrt