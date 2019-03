Inhalt Seite 1 — Was brennt bei uns? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn man zu irgendeinem gegebenen Zeitpunkt – und ein Jahreswechsel ist ein sehr geeigneter Moment dafür – einmal den Zustand unserer Welt überdenkt, so wird einem erschreckend deutlich, wie überall auf diesem Erdball die Völker in Angst und Sorge und im Widerstreit leben – wenn nicht gegeneinander, so mindestens gegen die mannigfachen Schwierigkeiten dieses Daseins. Bei genauem Zusehen aber wird man staunend gewahr, daß die meisten Schwierigkeiten keine Realitäten im Sinne unabänderlicher Tatsachen sind, sondern daß es sich im allgemeinen um Konflikte handelt, die erst die Menschen selber schufen, fast könnte man sagen: erfanden. Gewiß, es gibt sozusagen natürliche Katastrophen: Dürre, Überschwemmungen, Seuchen, Feuersbrunst, Hungersnot; aber wieviel leichter ist mit ihnen fertig zu werden als mit jenen Schwierigkeiten, die Ausgeburten des menschlichen Geistes sind: Haß, Neid, Machtstreben, ideologische Unduldsamkeit... Man braucht also nicht in dem Irrglauben zu resignieren, die meisten Dinge seien von Natur unabänderlich und alles Tun ja doch vergeblich.

In Deutschland war es leider immer so, daß man sich mit den Gegebenheiten abfand: in der wilhelminischen Ära und auch unter Adolf Hitler. Und heute ist es wieder so. Man schiebt der Regierung oder dem Osten oder den Alliierten die Schuld daran zu, daß die Wiedervereinigung nicht zustande kommt. Man hält dabei alle anderen für verantwortlich, nur sich selber nicht, und schließlich heißt es dann: "Ja, da ist eben nichts zu machen. Wenn die Behörden nichts erreichen und wenn internationale Konferenzen nichts verschlagen, dann muß man es eben aufgeben ..."

Andere Völker verhalten sich anders. Die Polen haben sich in keinem Jahrhundert mit den sogenannten Tatsachen abgefunden, und wie oft ihr Land auch geteilt wurde: ihre Energie, ihre brennende Sehnsucht hat sie immer wieder zusammengeführt. Aber was brennt bei uns? Allenfalls der Wunsch, möglichst rasch vorwärts zu kommen und möglichst viel zu verdienen. Die Ungarn haben nach dem Frieden von Trianon, der große Teile ihres Landes abtrennte, nur ein Wort gekannt: "Nein, nein, niemals!" Das war der Gruß, mit dem sie einander grüßten, wenn sie sich begegneten – "Nein, nein, niemals!"

In unserem mechanisch – statistischen Zeitalter freilich ist man allenthalben geneigt, den Geist zu vergessen. Man rechnet in Kapazitäten, zählt in Dollar und Divisionen; man weiß nicht mehr, daß Situationen nur gerade genauso lange dauern, wie die Menschen es wünschen oder ertragen. Hätten die barfüßigen macht- und waffenlosen Inder nicht um dieses Geheimnis gewußt – nie hätten sie ihre Freiheit errungen. Wäre uns solch ein letzter Rest an geistiger Freiheit, an echter schöpferischer Kraft [nicht geblieben – wir wären in der Tat nur ein Geschlecht von mechanischen Robotern.

Was bedeutet all dies für unsere konkrete Situation? Es bedeutet, daß heute jeder einzelne von uns und wir alle gemeinsam für das Schicksal des geteilten Deutschland verantwortlich sind, daß es schließlich von uns und nicht von fremden Kräften oder gar vom Ministerium für gesamtdeutsche Fragen abhängt, ob und vor allem, wann Deutschland wiedervereinigt wird. Und das allerdings bedeutet nicht nur Hoffnung, sondern auch Verantwortung.

Das Wort "Wiedervereinigung" ist aschgrau geworden, wie Mehltau oder Schimmelpilz. Mancher mag es kaum noch hören. Über dem Gerede von der Wiedervereinigung haben viele vergessen, daß Deutschland geteilt ist. Man sollte mit einer Schaufel einmal diesen traurigen Haufen abgenutzter Worte hochheben können, um zu sehen, was darunter ist. Sicherlich entdeckte man dann, daß man noch einmal neu anfangen, besser: neu denken muß.

Im Augenblick steht die Bevölkerung, die diese Frage in erster Linie angeht, unbeteiligt dabei: die drüben, weil sie nicht anders können, wir hier, weil wir Abhilfe von Gott weiß wem erwarten. In der Arena des Papierkriegs und der Rededuelle befinden sich ausschließlich die Behörden. Warum eigentlich?