Inhalt Seite 1 — Was ist ein Starometer? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die deutschen Filmstars haben jetzt viel durchzumachen. Gewiß, sie sind berühmt, sie verdienen Geld, wenn auch nicht so viel, wie die Steuer an ihnen verdient. Sie dürfen sogar – Höhepunkte des Glücks – Autogramme geben! Aber wie lange wird das Glück dauern? Gewiß, das war schon immer so. Aber früher haben die armen Stars es nicht so genau gewußt. Sie konnten sich Illusionen hingeben – und wir mit ihnen. Jetzt gibt es keine Illusionen mehr. Jetzt gibt es das Starometer.

Was ist das Starometer? Ein Kurszettel, ein Börsenbericht. Das Starometer notiert alle vierzehn Tage, was ein Star wert ist. Und das wird dann in einer Filmzeitschrift veröffentlicht.

Die Filmschauspieler sind also keine Schauspieler mehr. Es ist gleichgültig, ob sie etwas können oder nicht. Es kommt nur darauf an, wie hoch oder wie niedrig sie im Kurs stehen. Sie sind Aktien geworden, die der Produzent kauft oder die er abstößt.

Wie wird nun der Starometer eigentlich gemacht? Wird hier ehrlich gespielt? Wird hier gemogelt? Wird ein Star, der nicht mitmacht (das heißt, der betreffenden Zeitschrift kein Photo übersendet, auf dem man ihn mit Begeisterung die Zeitschrift lesen sieht) auf der Rangliste nach unten geschoben? Die Zeitschrift sagt nein. Sie macht den Starometer so: Sie befragt in Zusammenarbeit mit namhaften Filmfirmen "... einen repräsentativen Querschnitt des Publikums aller deutschen Filme, und zwar geschieht dies unmittelbar nach deren Besichtigung." Also vox populi? Nur allein. Denn es heißt weiter: "Darüber hinaus werden die Filme in ihrer qualitativen und ertragsmäßigen Bedeutung eingestuft, so daß die ermittelten Ergebnisse sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Schau einer korrekten Überprüfung unterzogen werden." Wenn es ein Starometer der deutschen Sprache gäbe...

Soweit wir verstehen, was hier zu sagen versucht wird, ist also doch nicht das Publikum entscheidend. Da lesen wir zum Beispeil: "Während die ersten Ergebnisse von ‚Hanussen‘ nur eine geringe positive Tendenz in den Werten des an der Spitze liegenden O. W.Fischer brachten, rückte Curd Jürgens mit jeder Notierung von ‚Des Teufels General‘ und den ‚Ratten‘ ein gutes Stück nach vorn. Nicht ohne günstigen Einfluß dürfte bei Fischer dessen Hollywood-Vertrag sein, bei Jürgens der Volpi-Pokal und der in Berlin gewonnene Filmprozeß mit starkem Presseecho."

Wie? Ein Hollywood-Vertrag beeinflußt das Starometer? Die Pressestimmen nach der Verleihung des Volpi-Pokals?

Zwei Wochen später wird festgestellt: "O. W. Fischer konnte seinen Vorsprung vor Curd Jürgens vergrößern, da ‚Hanussen‘ durch Mundpropaganda weiter anzog. Während die schauspielerische Leistung Fischers überragend gelobt wird, bekam der Regisseur Fischer vom Publikum mehrfach schlechte Zensuren. Jürgens hatte Einbußen durch ‚Du mein stilles Tal‘, die er aber durch Kreditgewinne in ‚Die Helden sind müde‘ mühelos ausgleichen konnte."