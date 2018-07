Im Jahre 1955 wird der Gerling-Konzern voraussichtlich Prämieneinnahmen in Höhe von 231,8 Mill. DM erzielen, gegenüber 212,7 Mill. DM in 1954. Wie die Verwaltung mitteilt, entfallen davon – alles in Mill. DM – 213,8 (1954: 113,9) auf die Sachversicherung, 82,0 (76,8) auf die Lebensversicherung und 26,0 (22,0) auf die Rückversicherung. Demgegenüber sind die Versicherungsleistungen für das jetzt endende Jahr mit 118,2 veranschlagt gegenüber 108,1 in 1954. Davon entfallen auf die Sichversicherung 74,6 (67,2), auf die Lebensversicherung 26,1 (25,9) und auf die Rückversicherung 17,5 (15,0). Seit der Währungsreform bis Ende 1955 erzielte der Gerling-Konzern in der Sach-, Lebens- und Rückversicherung Prämieneinnahmen von insgesamt 1089,7 Mill. DM, denen Versicherungsleistungen in Höhe von 572,3 Mill. DM gegenüberstehen. Die Vermögenswerte per Ende 1955 sind mit 503,3 veranschlagt, gegenüber 441,4 Ende 1954. Davon entfallen auf Ausgleichsforderungen 148,3 (147,2), Grundbesitz 55,2 (41,8), Hypotheken- und Grundschuldforderüngen 45,9 (44,4), Schuldscheinforderungen 117,1 (£1,4), Wertpapiere 991,0 (66,6), Bankguthaben 17,7 (33,5), sonstige Aktive 20,0 (16,5).

Die Gerling-Konzern Allgemeine Versicherings AG, Köln, konnte nach den vorliegenden Geschäftsberichten seit der Währungsreform bis 1952 einschl. den Verlust des verlängerten Geschäftsjahres 1948/49 in Höhe von 1,4 Mill. DM aus den Überschüssen der drei nichfolgenden Geschäftsjahre von insgesamt 1,8 Mill. DM tilgen, so daß sich für die gesamte Berichtszeit ein Überschuß von 0,48 Mill. DM ergibt. Hiervon werden 0,1 Mill. DM der freien Rucklage zugeführt, die sich damit auf 2,0 Mill. DM stellt. Der Restbetrag von 0,08 Mill. DM soll nach dem Vorschlag der Verwaltung auf neue Rechnung vorgetragen werden. Während im Berichtszeitraum in Interesse der Kapitalstärkung des Institutes keine Aktionärsdividenden verteilt wurden, ist nach Mitteilung der Verwaltung für 1953, 1954 und 1955 mit einer Jahresdividende von mindestens 8 v. H. zu rechnen. Die Prämieneinnahmen der Gerling-Allgemeine beliefen sich 1952 auf 88,5 Mill. DM gegenüber 74,4 Mill. DM in 1951; 1954 betrugen sie rd. 105 Mill. DM und 1955 ist eine weitere Zunahme um rd. 13 v. H. eingetreten. Von der in Köln abgehaltenen HV wurden die DM-EB und die Anschlußbilanzen bis einschl. 1952 genehmigt. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde von bisher 14 Mill. RM im Verhältnis 2 zu 1 auf 7 Mill. DM bei voller Einzahlung umgestellt.

In den AR wurden neu gewählt: Fabrikant Fritz Berg, Altena, Dir. Dr. Hanns Deuss, Düsseldorf, und RA Dr. Gerhard Flecken, Münster. Ausgeschieden sind Bergwergsdir. Gustav Römer, Kassel, und Robert Gerling jr. Die übrigen AR-Mitglieder wurden wiedergewählt.

Bereits am 16. Dezember verabschiedete die HV der Gerling-Konzern Lebensversicherungs AG (Köln) den Abschluß für 1953 und die HV der Gerling-Konzern Rückversicherungs AG (Köln) die DM-EB sowie die Abschlüsse für die Geschäftsjahre seit der Währungsreform bis 1952 einschl. Beide Gesellschaften befinden sich ausschl. im Besitz der deutschen Familie Gerling. Das Grundkapital der Gerling-Konzern Rückversicherungs AG wurde im Verhältnis 2 zu 1 auf 4,0 Mill. DM neu festgesetzt. Das Geschäftsjahr 1952 schloß mit einem Gewinn von 1,19 Mill. DM, der sich nach Tilgung des Verlustvortrages aus 1951 auf 0,87 Mill. DM verringert. Lt. HV-Beschluß wird aus dem verbleibenden Gewinn von 0,57 Mill. DM erstmals seit der Währungsreform eine Dividende von 6 v. H. verteilt. Die Gerling-Konzern Lebensversicherungs AG erzielte 1953 einen Gesamtüberschuß von 4,25 Mill. DM; davon wurden 97,2 v. H. der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugewiesen, die sich damit auf 15,69 Mill. DM stellt. Die HV beschloß, aus dem restlichen Reingewinn von 0,12 Mill. DM eine Dividende von 6 (i. V. 4) v. H. auf 3,0 Mill. DM AK zu verteilen – Im Laufe des Jahres 1955 hat sich der Versicherungsbestand bei Gerling-Leben auf über 1,2 Mrd. DM erhöht D.