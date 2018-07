Inhalt Seite 1 — Wichtig - und warum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Wort des Papstes: Papst Pius XII. schilderte in seiner Weihnachtsansprache die grauenvollen Folgen eines Atomkrieges und forderte einen Verzicht auf Atomwaffen in drei Etappen: Verzicht auf Experimente – Verzicht auf Anwendung – Internationale Kontrolle. Von den vielen Ansprachen, die zu Weihnachten in allen Ländern der Erde gehalten wurden, kann die des Papstes mit größtem Recht Anspruch darauf erheben, eine geistige Macht zu repräsentieren, die über den Alltag der politischen Auseinandersetzungen hinausgewachsen und weder „östlich“ noch „westlich“ orientiert ist.

Neue englische Regierung: Sir Anthony Eden hat, wie schon seit einiger Zeit erwartet, die wichtigsten Ministerien seiner Regierung umbesetzt. Die interessantesten Veränderungen sind: mit dem 51jährigen Selwyn Lloyd übernimmt ein neuer Mann das Foreign Office; der bisher „zweite Mann“ im Kabinett, Schatzkanzler Butler, scheidet offiziell aus verantwortlichen Regierungsstellungen aus. Während Selwyn Lloyds Ernennung allgemein darauf zurückgeführt wird, daß Eden mit ihm besser zusammenzuarbeiten hofft als mit seinem Vorgänger Macmillan, schwanken die Deutungen im Fall Butler zwischen „Kaltstellung“ auf der einen Seite und inoffizieller Übertragung der höchsten Verantwortung für alle innenpolitischen Fragen – die nie Edens Stärke gewesen sind – auf der anderen.

John In Haft: Der Bundesgerichtshof hat nun doch Haftbefehl gegen Dr. Otto John erlassen, wegen dringenden Verdachts der Unterhaltung landesverräterischer Beziehungen in Verbindung mit Fluchtverdacht (der durch Johns gute persönliche Beziehungen zum Ausland gegeben ist). Behauptungen, wonach John sich vor seiner Rückwanderung nach Westen von maßgeblichen Stellen der Bundesregierung Straffreiheit habe zusichern lassen, dürften dadurch entkräftet werden,

Agartz: Der Leiter des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Dr. Victor Agartz, scheidet zum 31. 12. 1955 aus seinem Amt aus. Professor Gleitze hingegen bleibt im Amt, Dies teilte als Abschluß einer vielstündigen Sitzung die Bundespressestelle des DGB zwei Tage vor Weihnachten mit. Offenbar haben die Gewerkschaften eingesehen, daß man mit dem roten Feuer nicht spielen soll – siehe Westfalenhütte, Phoenix und andere Betriebsratswahlen.

Oberster Sowjet: Im Kreml trat der Oberste Sowjet zu seiner dritten Tagung in diesem Jahr zusammen. In den Reden der beiden ersten Tage wurde die Friedensliebe der Sowjetunion betont, und eine zehnprozentige Kürzung des Militärbudgets, das damit wieder die Höhe von 1954 erreicht hat, wurde als greifbares Zeichen guten Willens dargestellt. Gleichzeitig veröffentlichte die „Prawda“ einen besonders ausführlichen Leitartikel, in dem heftig gegen die „Kolonisatoren in England und Amerika“ zu Felde gezogen wird. Wie der „Prawda“-Artikel, der mit einem Gruß an Rotchina schließt, ist wohl auch die Tagung des Obersten Sowjets mit Chruschtschows und Bulganins Reiseberichten als Sondervorstellung für ein asiatisches Publikum zu verstehen.