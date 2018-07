Wir sollten uns keinen Täuschungen hingeben: die ungewöhnlichen Belastungen, die das Verkehrsfinanzgesetz dem Straßenverkehr brachte, sind im Augenblick infolge der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung vielleicht noch „tragbar“ – unter normalen Verhältnissen jedoch würde die rigorose Erhöhung der Unkosten zu einem erheblichen Substanzverlust führen müssen. Auch das Tauziehen um die Abmessungen und Gewichte der Lastkraftwagen hat die bereits seit Jahren bestehende (und sich auf die Herstellerwerke erheblich auswirkende) Unsicherheit im gewerblichen Straßenverkehr nur noch vermehrt. Es kann unter diesen Umständen nicht überraschen, daß dieser Gewerbezweig die

kommende Entwicklung recht skeptisch beurteilt. Was ist das überhaupt für ein Hin und Her in den Auffassungen des Bundesverkehrsministers? 1950 billigte er im Nachtrag zum Genfer Abkommen die internationalen Abmessungen von 18 m Länge, 10 t Achslast und 32 t Gesamtgewicht, um 1955 – gänzlich aus der internationalen Reihe tanzend – urplötzlich für die Bundesrepublik eine Zuglänge von nur 14 m, eine Achslast von 8 t und ein Gesamtgewicht von 24 t zu fordern. Zum Glück ist in dieser Frage das letzte Wort noch nicht gesprochen, obwohl der Verkehrsausschuß des Bundestages bereits einen Kompromiß mit 16 m Länge, 8 t Achslast und 28 t Gewicht empfehlen zu müssen glaubte. Wir werden den Vergeht nicht los, daß Dr. Seebohm aus Taktik mehr forderte, als er zu erhalten hoffte. Trifft die Vermutung zu, so hat er seiner Regierung einen recht schlechten Dienst erwiesen. Er glaubt wohl selbst nicht, daß ein derartiges Verhalten etwa „Verkehrspolitik“ genannt werden darf...

Die Frage ist, ob eine solche Maßnahme, die außerhalb des Bundesverkehrsministeriums Verkehrs- und wirtschaftspolitisch einhellig als untragbar bezeichnet wird, überhaupt auf dem Wege einer Rechtsverordnung durchgepeitscht werden darf, anstatt sie zum Gegenstand eines vom Bundestag zu verabschiedenden Gesetzes zu machen. Es bleibt die Hoffnung, daß der Bundesrat, dem die Verordnung nun vorliegt, eine bessere Einsicht für die Bedürfnisse der Wirtschaft und des Verkehrs aufbringt, zumal die Argumente von Dr. Seebohm recht fadenscheinig sind. Allein schon seine Behauptung, daß längere Lastzüge die Verkehrssicherheit gefährden, ist nicht zu beweisen, denn: schwere Lastzüge verursachen weniger Unfälle als Personenwagen und Krafträder.

Überhaupt sind wir der Ansicht, daß dieser übelriechende Streit mit der Straße völlig überflüssig gewesen wäre, wenn man der Bundesbahn die hohen betriebsfremden Lasten rechtzeitig abgenommen hätte. Noch ist es dazu nicht zu spät. Aber es ist höchste Zeit, daß sich die Bundesregierung jetzt ernsthaft um die Lösung dieser Frage bemüht. Prof. Frohne, der Vorsitzer des Bundesbahnvorstandes, hat erst kürzlich mit aller Deutlichkeit zu verstehen gegeben, daß es bei der Bundesbahn sofort besser aussehen könnte, wenn man ihr die gleichen Startbedingungen wie den übrigen Verkehrsträgern geben würde: wenn also die Bundesregierung ihr die Kosten für die Wiederherstellung der Anlagen und die Beseitigung der Kriegs- und Kriegsfolgeschäden abnimmt. Die Gesamtverschuldung beläuft sich auf 4 Mrd. DM; zweifellos ein lohnendes Objekt für die vollen Kassen des Bundesfinanzministers. Über 1 Mrd. Luftschäden hat die Bahn noch zu beseitigen – jetzt wird von ihr verlangt, daß sie für Luftschutzaufgaben rund 1 Mrd. DM investiert. Logischerweise wirkt sich für die Bahn der Zwang zur gemeinwirtschaftlichen Verkehrsbedienung immer nachteiliger aus. Als nächste Belastung in dieser Hinsicht droht ab 15. März ein Familientarif mit 50 v. H. Ermäßigung und zweifellos auch bald ein Ausnahmetarif für Angehörige der Streitkräfte. Gemeinsam mit den schon seit langem ausgehöhlten Personentarifen werden diese beiden Auflagen der Bahn also neue Einnahmeausfälle bringen. Muß sie diese gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen erfüllen, sollte sie aber auch in die Lage versetzt werden, endlich einmal Ordnung in ihre Finanzen zu bekommen.

Aus eigener Kraft ist das niemals zu erreichen. Auch dann nicht, wenn ihr die Konjunkturwelle, ihre angestrengten Modernisierungsbemühungen und ihre nicht von der Hand zu weisenden Rationalisierungserfolge weitere Früchte einbringen. Das rückliegende Jahr läßt zum ersten Male erfreuliche Ergebnisse erkennbar werden und nährt die Hoffnung, daß 1956 weitere Erfolge kommen werden.

Unter den gegebenen Umständen – somit als Folge der zurückliegenden Versäumnisse in der Verkehrspolitik – werder. sich im Verkehrswesen dirigistische Eingriffe nicht vermeiden lassen. Der Buidesbahn-Ruf nach den gleichen Startbedingungen hat zweifellos seine Berechtigung. Der Staat kann der Bahn nicht die Beförderungspflicht, die Betriebspflicht, den Tarifzwang und die sonstigen Formen der Gemeinwirtschaftlichkeit oktroyieren, ohne Ausgleichsmöglichkeiten zu schaffen, also den anderen Verkehrsträgern gleichfalls gewisse Belastungen zu übertragen. Das wird von sachlich denkenden Vertretern des Straßenverkehrsgewerbes durchaus anerkannt. Aber auch hier „macht der Ton die Musik“. Der Bundesverkehrsminister sollte es als eine seiner Hauptaufgaben für 1956 ansehen, die Vertreter der Straße, der Schiene und der Binnenschiffahrt an den „Runden Tisch“ und dort zu Gesprächen mit offenen Karten zu kommen. Bei dem guten Willen, der auf allen Seiten vorhanden ist, und der die verladende Wirtschaft ebenfalls auszeichnet, müßte es doch eines Tages möglich sein, die gegenseitigen Fronten aufzulockern und sich auf die gemeinsamen Aufgaben im Verkehr und ihre Aufgliederung im Sinne einer Arbeitsteilung zu konzentrieren.