So kommt es, daß trotz beachtlicher Produktionssteigerungen die Kapazitätsausnutzung der Spinner und Weber noch immer weit unter dem Durchschnitt liegt. Die deutschen Zahlen, die auf einer 200-Stunden-Monatsschicht basieren, zeigen dies deutlich. Der mögliche Ausnutzungsgrad wurde mit rd. 120 Stunden in der Seiden- und Samtweberei nur zu etwas mehr als der Hälfte, in der Baumwollspinnerei mit rd. 150 Stunden zu in der Tuch- und Kleiderstoff Industrie mit 81 Stunden nur zu 40 v. H. ausgenutzt. Das bedeutet praktisch, daß die Rendite der Betriebe im Vergleich zu anderen Branchen durch zu hohe fixe Kosten stark geschmälert wird. Hinzu kommt, daß sekundäre Rückwirkungen der Preissteigerungen in der Bauwirtschaft und den Grundstoffindustrien (Kohle und Eisen) infolge der besonderen Marktverhältnisse nicht weitergegeben werden können. Die Rendite ist dadurch in den meisten Sparten zu gering geworden. Selbst Gruppen, die stärkstens an einem weiteren Preisrückgang interessiert sind, wie etwa die Versandhandelsunternehmungen, erkennen offen an, daß die Textilpreise auf einem Tiefstand angelangt sind, der nur noch durch einen Preiszusammenbruch im Rohstoffbereich – der aber keinesfalls wünschenswert wäre – auszugleichen wäre. Die Statistik belegt dies dadurch, daß sie die Erzeugerpreise mit 188 (Basisjahr 1936 = 100) angibt. Setzt man dazu in Vergleich die Indizes z. B. der Automobilindustrie mit 287, der Bauwirtschaft mit 360, so erkennt man die unterschiedliche Entwicklung in den Preiskurven.

In der betriebswirtschaftlichen Praxis heißt dies, daß der Spielraum für Lohnwünsche und Investitionsnotwendigkeiten zu eng wird. Die Investitionen der Textilindustrie werden für 1955 mit 225 Mill. DM beziffert. Dieser Betrag entspricht noch nicht einmal dem notwendigen Ersatz für den normalen Verschleiß. 83 v. H. der Wollwebstühle sind älter als 25 Jahre! Nicht zuletzt deshalb hat sich die deutsche Textilmaschinenindustrie ihr Hauptabsatzfeld (55 v. H.) im Ausland suchen müssen, was rückwirkend dazu beiträgt, daß der ausländische Wettbewerber, mit modernsten Maschinen deutscher Bauart ausgerüstet, als immer stärkerer Konkurrent auf dem Inlandmarkt auftritt. Diese Tatsache ist besonders deshalb kritisch zu betrachten, weil die langfristigen Kredite, die im Inland zu Investitionszwecken fehlen, bei der Exportfinanzierung (aus Steuermitteln) dem ausländischen Maschinenkäufer bereitwilligst und billigst zur Verfügung gestellt werden.

Ein schwächer Trost dabei ist, daß auch die Lage der Textilindustrie im Ausland ebenso nicht als rosig bezeichnet werden kann. Auch sie kämpft mit ähnlichen Schwierigkeiten, was aber dort meist zu staatlichen Exporthilfen Anlaß gibt, während bei uns die ertragsteuerliche Exportförderung mit dem Jahresschluß 1955 zu Ende geht. –

Das nächste Problem: Der Textilbereich kann nicht im gleichen Maße wie besser verdienende Branchen Lohnwünschen der Belegschaften nachkommen. Schließlich müssen Lohnerhöhungen zunächst verdient werden, und mit den Angeboten der Bau-, Fahrzeug-, feinmechanischen und optischen Industrie und sonstigen Sparten können Textil und Bekleidung z. Z. nicht konkurrieren. Dies hat nicht nur akuten Nachwuchsmangel, sondern auch die Abwanderung zahlreicher Fachkräfte zu besser zahlenden Branchen zur Folge gehabt. Diese Erscheinung nahm zeitweise solche Formen an, daß sich der Bundesverband der Deutschen Industrie in einem energischen Aufruf gegen die unlautere Abwerbung durch „Kopfjäger“ wenden mußte.

Was soll nun in dieser Situation als Medizin empfohlen werden? Die Lösung kann im Grunde nur in einer durchgreifenden Rationalisierung der Betriebe liegen. Dazu fehlen aber eigene Mittel. Die Aufnahme langfristiger Kredite zu tragbaren Bedingungen ist unendlich schwer. Man hat deshalb die Entsendung einer Beratergruppe aus den USA begrüßt, die ihre Erfahrungen in der rationellen-Gestaltung des Betriebsablaufs bei Besichtigungen und Konferenzen darlegte. Sicherlich ist hier noch manches zu erreichen, obwohl sich natürlich US-Erfahrungen nicht einfach auf deutsche Verhältnisse übertragen lassen.

Hinderlich für die Rationalisierung wirkt sich die mit steigendem Wohlstand stets größer werdende Differenzierung der Verbraucherwünsche aus. Die Kollektionen werden immer umfangreicher, das Sortiment wird immer breiter; damit schrumpfen die Metragen bei Stoffen und Geweben, so daß eine ständige Erhöhung der Musterungs- und Grundkosten eintritt. Andererseits kann die Breite des Angebots für den Verbraucher nicht beschränkt werden, will man nicht das ausländische Angebot noch attraktiver machen! Man wird sich also spezialisieren, auf weniger Artikel beschränken und eine Neuorganisation der Absatzwege überlegen müssen. Gemeinsame Vertriebswege könnten diesen immerhin auch in der Industriekalkulation bis zu 20 v. H. betragenden Kostenfaktor herabdrücken.

All dieser Sorgen ungeachtet, gehen die Textilien noch mit Zuversicht in das neue Jahr. Man teilt trotz allen Unbehagens, das die Hochkonjunktur der Wirtschaft innerlich begleitet, die Meinung, daß eine Fortdauer und Stabilisierung der Konjunktur im Jahre 1956 zu erwarten ist. Man wird sich aber ernstlich darüber klarwerden müssen, daß die alte Forderung, Investitionen steuerlich zu begünstigen, für die Textil- und Bekleidungsindustrie aufrechterhalten werden muß. Ein Herabdrücken des deutschen Arbeiters auf das Reisniveau, wie in den Ostblockstaaten –, die teils direkt, teils auf dem Wege über die Ostzone auf unseren Markt drücken – ist bei uns nicht denkbar. Die Schweizer Struktur – hochrationalisierte Betriebe, die gute Löhne zahlen, Marktsicherung durch Verschrottung ausgesonderter Maschinen und Einsatz leistungssteigernder Automaten ohne Kapazitätserweiterung – ist das Ziel. Erreicht werden kann sie, da eine Finanzierung über den Preis angesichts des Käufermarktes bei Textilien nicht zu erreichen ist, nur durch einen Verzicht des Staates auf gewisse Steuerlasten. Unternehmergewinne, die zur Eigenfinanzierung ausreichen würden, sind seit langem nicht mehr in dem notwendigen Umfang vorhanden.

Da aber das Weihnachtsgeschäft die Lager des Einzelhandels (und damit seine Liquiditätsbeengung) weitgehend vermindert hat, steht der neue Start für 1956 von der Absatzseite her unter einem guten Stern. Wenn nun Schäffer auch ein Einsehen hätte, könnte sowohl für den Verbraucher als auch für die Betriebe im neuen Jahr einiges getan werden.