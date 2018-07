Inhalt Seite 1 — Zwölf Glockenschläge Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Friedrich Torberg

Er ist der Sonderfall eines Wechsels, der sich keinesfalls prolongieren läßt und keinesfalls platzen kann. Mit auswegloser Sicherheit wird er am 31. Dezember fällig, und ebenso sicher wird er eingelöst. Daher rührt es wohl, daß man seinen Termin wie einen Fest- und Freudentag begeht (was anders kaum erklärlich wäre). Man tritt da zugleich als Schuldner und als Gläubiger auf, man klopft gewissermaßen an die eigene Tür, um einzukassieren – eine tiefe, einmalige Genugtuung, in der auch schon die Lockung beschlossen liegt, sich selbst hinauszuwerfen, sich selbst ein unwirsches „Kommen Sie später!“ zuzurufen. Und dem imaginären „Wann?“ wäre die hämische Aufforderung entgegenzusetzen: „Nächstes Jahr!“

Genau besehen, müßte sich der ganze Vorgang in der Zeitspanne zwischen 24 und 0 Uhr abspielen. Da aber unsere Gebrechlichkeit trotz aller Raumphysik zu so genauem Besehen noch nicht in der Lage ist, dauert er immerhin zwölf Glockenschläge lang. Mit dem letzten hat das neue Jahr begonnen, und der neue Wechsel, den es uns ausstellt, wird am 31. Dezember wieder von selbst beglichen.

Diese zwölf Glockenschläge unterscheiden das Datum der Jahreserneuerung von anderen, nicht minder präzise festgelegten Daten, die für das jeweils betroffene Individuum nicht minder bedeutungsvoll sein mögen oder sogar bedeutungsvoller. Aber wann man zum Beispiel um ein Jahr älter wird, weiß man ja doch nicht auf die Minute genau. Und wann zum Beispiel der Hochzeitstag sich jährt, will man vielleicht so genau gar nicht wissen. Hier jedoch, in der Neujahrsnacht, während jener zwölf geheimnisvollen Glockenschläge, hat man die Zeit am Schlafittchen, hier ist es sie, die älter wird, hier jährt sich das Jahr – dem Morgensternschen Korbstuhl vergleichbar, der nachts von den Belastungen des Tages Erholung sucht und in sich selber sitzt.

*

Daß eine einzige Sekunde ihrer 31 1/2 Millionen – aus ungefähr so vielen besteht das Jahr – glatt hinfällig macht, daß im Hui eines Atemzuges eine eindeutig bezifferte Gegenwart zur ebenso eindeutig bezifferten Vergangenheit sich wandelt und der heurige Schnee zum vorjährigen, führt uns die Fragwürdigkeit menschlicher Maßstäbe bedrohlich klar vor Augen. Man wird deshalb schon aus Gründen der Selbsterhaltung gut daran tun, um diese Zeit nicht mehr mit allzu klaren Augen in die Welt zu blicken, sondern bereits mit leicht verglasten. Der Ausweg, dann lieber gleich die ganze Nacht des unheimlichen Wandels zu überschlafen, ist freilich ein Ausweg der Feigheit. Er dürfte nur dann als sinnvoll gelten, wenn die Veränderung tags darauf wirklich wahrnehmbar wäre, wenn das Jahr – wie etwa der ins Fenster gestellte Schuh, den St. Nikolaus nächtens gefüllt hat – sich morgens beim Erwachen anders präsentierte als am Abend zuvor. Aber das fällt ihm gar nicht ein. Apfel, Nüsse, Pfefferkuchen? Nichts da. Das neue Jahr sieht genauso aus wie das alte, und wer sich von ihm im Schlaf überrumpeln ließ, wird nur desto größere Mühe haben, es als neues Jahr zu erkennen. Die anderen, die tapfer genug waren, sich seinem Einzug zu stellen, erkennen es wenigstens am Katzenjammer.

*