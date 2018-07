Die Umwandlung der Bavaria-Filmkunst GmbH, Geiselgasteig bei München, in eine Aktiengesellschaft wurde am 22. Dezember in München vollzogen. Die GmbH ist am gleichen Tage als Bayerische Filmgesellschaft in Liquidation getreten. In der Gründungsbilanz der Aktiengesellschaft zum 1. Juni 1955 sind bei einer gegenüber der Prospektveröffentlichung verringerten Bilanzsumme von 23,47 (25,10) – in Mill. DM – die Anlagen – vor allem auf Wunsch der Interessenten durch 0,8 Sonderabschreibungen – jetzt mit 17,76 (18,05) und das Umlaufvermögen auf 5,36 (6,50) zurückgegangen. Das AK mit 8,0, die ges. Rücklage mit 1,5 und die Rückstellungen mit 0,23 blieben unverändert. Unter 7,76 (7,99) Verbindlichkeiten sind Konzernschulden auf 5,50 (7,10) verringert. Der vorläufige Gegenwartswert der Vermögensabgabe ist mit 5,70 passiviert. Neu eingeführt wurde zur Deckung aller Risiken eine Wertberichtigung zum Umlaufvermögen mit 0,20.

Mit der Gründung der Ufa-Theater AG am 21. Dezember in Düsseldorf und der Bavaria-Filmkunst AG ist, wie Dr. Elmendorff vom Ufa-Liquidationsausschuß vor der Presse in München ausführte, ein wesentlicher Teil der Ufi-Entflechtung vollzogen. Die Ausgliederung der Berliner und der Wiesbadener Gesellschaft wird zu Beginn des Jahres erfolgen. Auch die Reprivatisierung des Ufi-Komplexes macht Fortschritte. Der Liquidationsausschuß hat das Interesse, die Gesellschaften möglichst rasch zu reprivatisieren und die Aktien in ihrer Gesamtheit zu verkaufen. Bei dem unter Führung der Süddeutschen Bank AG stehenden Kaufkonsortium für die Bavaria haben gewisse Spitzenbeträge noch nicht endgültig placiert werden können, doch dürfte in Kürze eine Einigung erzielt werden. Die Verhandlungen hinsichtlich der Theatergesellschaft und der Berliner Gesellschaft sind noch nicht soweit gediehen. Die Besetzung des Vorstandes der beiden: Gesellschaften wurde so gelöst, daß die beiden alten Gesellschaften ihre amtierenden Vorstände den beiden neuen Gesellschaften zur Verfügung gestellt haben. D.

Nordstern Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, Köln-Berlin, Die im Mehrheitsbesitz der Nordstern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft liegende Nordstern Lebensversicherungs-AG, Köln-Berlin, hat in ihrer HV die Jahresberichte für 1951 bis 1953 erstattet. Das Bilanzvolumen, das am Währungsstichtag (in Mill. DM) 53,7 betragen hatte, stieg bis Ende 1953 auf 100,9. Der Versicherungsbestand, der in der Währungsreform von 476 Mill. RM auf 244 Mill. DM umgestellt und Ende 1949 auf 212,00 abgesunken war, konnte inzwischen wieder be- – trächtlich ausgeweitet werden. Er wird nach Mitteilung der Verwaltung Ende 1955 rd. 600,00 erreichen. Die Beitragseinnahmen sind von 17,0 in 1951 auf 21,0 im Berichtsjähr gestiegen. Sie werden für 1954 mit 24,0 und für 1955 mit 30,0 angegeben. Die Leistungen an die Versicherer beanspruchten 1951 rd. 4,49 und die Rückstellungen 3,72, 1952: 5,56 bzw. 3,17 und 1953 4,80 bzw. 3,04. Dazu traten die Leistungen an die Versicherten bei Rückkäufen. Die Vermögensanlagen haben sich von 49,3 im Zeitpunkt der Währungsreform auf 90,7 Ende 1953 erhöht. 1954 werden. sie 104,3 erreichen. Die in der Bilanz 1951 mit 0,6 ausgewiesene Beteiligung an einer nicht zur Nordstern-Gruppe gehörenden Versicherungsgesellschaft ist 1952 bis auf einen geringen Anteil veräußert worden.

Der AR der Aachener und Münchener Feuerversicherungs-Gesellschaft, Aachen, beschloß, der HV die Ausschüttung einer Dividende von neun v. H. auf das eingezahlte AK von sieben Mill. DM für 1954 vorzuschlagen. Das Geschäftsjahr schloß mit einem Gewinn von 1,56 Mill. DM, der sich um den Vortrag aus dem Vorjahr um 202 000 DM auf 1,76 Mill. DM erhöht. Aus dem Gesamtgewinn sollen – außer der Dividende von 630 000 DM – 450 000 DM der Versorgungskasse, 275000 DM dem Fonds für gemeinnützige Zwecke und 112 600 DM den satzungsgemäßen Gewinnanteilen zugeführt werden. Knapp 300 000 DM werden auf neue Rechnung vorgetragen. Die Verwaltung gibt bekannt, daß Prämienüberbeträge und Schadensreserven ausreichend gestellt sind und die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen voll aufgefüllt ist: Das Inventar steht mit einer DM zu Buch. Vor dem Gewinnausweis wurden der freien Rücklage 300 000 DM zugewiesen, die nunmehr 4,46 Mill. DM beträgt. Die Beitragseinnahme in 1954 betrug in allen Zweigen 73,8 Mill. DM, davon für eigene Rechnung 39,4 Mill. DM. Der Geschäftsverlauf seit dem 1. Januar 1955 zeigt nach Auskunft der Verwaltung ein weiteres befriedigendes Ansteigen der Beitragseinnahmen in allen Zweigen, so daß das Prämienaufkommen in 1955 sich nach vorsichtiger Schätzung auf rd. 84 Mill. DM belaufen wird.

Die ao HV der „Securitas“, Bremer Allgemeine Versicherungsgesellschaft AG, Bremen, beschloß, das Grundkapital von bisher 1,40 Mill. DM mit 45 v. H. Einzahlung auf 2,00 Mill. DM mit 50 v. H. Einzahlung zu erhöhen.